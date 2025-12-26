Khen thưởng hơn 540.000 cá nhân, tập thể xuất sắc

Trong 5 năm qua, điểm nhấn quan trọng trong thực hiện đổi mới công tác khen thưởng theo Chỉ thị số 34-CT/TW, Chỉ thị số 41-CT/TW của Bộ Chính trị là thể chế, hệ thống văn bản pháp luật về thi đua, khen thưởng ngày càng được hoàn thiện tạo cơ sở pháp lý để nâng cao hiệu quả quản lý và chất lượng công tác khen thưởng.

Luật Thi đua, khen thưởng và các nghị định quy định chi tiết thi hành được sửa đổi, bổ sung, thay thế đã quy định rõ ràng, cụ thể tiêu chuẩn đối với từng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng, trình tự, thủ tục thực hiện công tác khen thưởng.

Trong đó, Bộ Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương) tập trung thẩm định hồ sơ khen thưởng, đồng thời hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương thực hiện khen thưởng cấp nhà nước đúng quy định.

10 năm qua có hơn 40.000 trường hợp được phong tặng, truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” (Ảnh: Nguyễn Vy).

Chất lượng công tác khen thưởng được nâng lên, có nhiều đổi mới chuyển biến tích cực, kịp thời phục vụ nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước, của các bộ, ban, ngành, địa phương.

Từ những phong trào thi đua yêu nước và kết quả khen thưởng mang lại, đã xuất hiện ngày càng nhiều đơn vị, tập thể sản xuất, kinh doanh giỏi, các hộ gia đình sản xuất đạt hiệu quả cao, gương cá nhân lao động giỏi, sáng tạo… góp phần hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của từng bộ, ban, ngành, địa phương và của đất nước.

Trong giai đoạn 5 năm qua, tỷ lệ khen thưởng đối với người trực tiếp lao động, sản xuất, công tác, chiến đấu thuộc thẩm quyền bộ, ban, ngành, tỉnh chiếm tỷ lệ khoảng 70% (tăng hơn 20% so với giai đoạn 2016-2020).

Bên cạnh đó, từ sau Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X đến nay, Đảng và Nhà nước ta đã khen thưởng cho 544.398 cá nhân, tập thể đạt được thành tích tiêu biểu, xuất sắc.

Các cá nhân, tập thể tiêu biểu nhận Bằng khen tại phiên trù bị Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Thanh Hóa (Ảnh: Hoàng Dương).

Về khen thưởng thành tích kháng chiến, trong 5 năm qua, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung rà soát, giải quyết tồn đọng hồ sơ đề nghị khen thưởng thành tích kháng chiến, có biện pháp xử lý đối với các trường hợp hồ sơ không đủ các điều kiện, tiêu chuẩn và căn cứ xét khen thưởng.

Bên cạnh đó, các địa phương đã tiến hành rà soát, lập hồ sơ, đề nghị khen thưởng đảm bảo kịp thời đối với thanh niên xung phong được xét tặng, truy tặng Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang.

Đến nay, đã có 1.755 thanh niên xung phong được Chủ tịch nước quyết định tặng, truy tặng Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang.

Việc xét, trình khen thưởng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”, Huân chương độc lập cho gia đình liệt sỹ, Huân chương, huy chương kháng chiến, Kỷ niệm chương Chiến sỹ cách mạng bị địch bắt tù, đày được triển khai kịp thời, trong 5 năm (2021-2025), Chủ tịch nước đã có quyết định tặng thưởng cho 5.437 tập thể, cá nhân.