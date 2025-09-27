Phục vụ dân tại “siêu phường” 221.000 người

Phường 221.000 dân, từ trụ sở Đảng ủy qua UBND mất cả tiếng

Ngày 26/9, tổ công chức tăng cường của Bộ Nội vụ gồm Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế Mai Đức Thiện và chuyên viên chính Vụ Kế hoạch - Tài chính Nguyễn Thị Hoa cùng ông Phạm Văn Tuyên, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM, thực hiện khảo sát, đánh giá tình hình thực hiện, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tại phường Hiệp Bình (TPHCM).

Làm việc cùng UBND phường Hiệp Bình, ông Mai Đức Thiện đề nghị đại diện chính quyền địa phương trao đổi cụ thể những khó khăn, vướng mắc trong công việc để đoàn công tác tiếp thu, cùng tháo gỡ, hướng tới mục tiêu trong thời gian tới có giải pháp vận hành chính quyền 2 cấp phù hợp, hiệu quả hơn.

Theo ông Mai Đức Thiện, phường Hiệp Bình có đủ 3 đặc thù dẫn đến khó khăn khi vận hành theo mô hình mới là phường có dân số lớn, cơ sở nhỏ, lại đang chịu áp lực tiến độ dự án mở rộng quốc lộ 13 và nhiều dự án khác trên địa bàn. Đoàn công tác mong muốn được nghe những khó khăn phường gặp phải trong quá trình phục vụ người dân, vận hành bộ máy để phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Đoàn công tác làm việc tại phường Hiệp Bình (Ảnh: Tùng Nguyên).

Theo báo cáo của UBND phường Hiệp Bình, phường được hình thành trên cơ sở sáp nhập phường Hiệp Bình Chánh, phường Hiệp Bình Phước và một phần phường Linh Đông.

Thống kê tại thời điểm sáp nhập, phường Hiệp Bình có hơn 215.000 dân. Thực tế số liệu ghi nhận được trong đợt phát quà nhân dịp lễ Quốc khánh vừa qua là hơn 221.000 dân.

Do trụ sở hiện có đều nhỏ nên bộ máy của Hiệp Bình được chia ra đóng tại nhiều nơi; trong đó, HĐND, UBND và Trung tâm Dịch vụ hành chính công đặt tại trụ sở UBND phường Hiệp Bình Phước cũ. Với đặc thù trên, điều kiện cơ sở vật chất của các đơn vị tại đây rất eo hẹp.

Ông Võ Thanh Bình, Chủ tịch UBND phường Hiệp Bình, chia sẻ: “Từ trụ sở UBND phường qua trụ sở Đảng ủy chưa tới 5km nhưng đi trong giờ hành chính là mất cả tiếng đồng hồ”.

Điều đó cho thấy khó khăn về trụ sở cũng như mức độ lưu thông, trật tự đô thị trên địa bàn phường rất phức tạp.

Bà Nguyễn Thị Thanh Loan, Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Hiệp Bình, cho biết: “Cơ sở vật chất của phường hiện rất khó khăn. Quy chuẩn công sở 1 người là 15m2 nhưng nay 15m2 bố trí 8 người, cán bộ công chức phải ngồi chen chúc”.

Hiện Hiệp Bình ưu tiên diện tích để bố trí Trung tâm Dịch vụ hành chính công, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đến làm thủ tục hành chính. Còn mọi hoạt động khác đều phải thu hẹp lại. Do đó, phường mong muốn đầu tư trung tâm hành chính công mới khang trang hơn để đáp ứng điều kiện làm việc và phục vụ người dân tốt hơn.

Một phòng làm việc nhỏ mà bố trí 12 bàn cán bộ công chức (Ảnh: Tùng Nguyên).

Bà Nguyễn Thị Hoa cũng đã khảo sát trực tiếp tại trụ sở phường và nhận thấy Trung tâm Dịch vụ hành chính công của phường là 3 phòng làm việc cũ được cải tạo lại, phòng Văn hóa - Xã hội diện tích khoảng 25m2 bố trí đến 12 bàn làm việc...

Theo bà Hoa, phường nên rà soát lại các cơ sở hiện có, nơi nào không sử dụng sau sáp nhập hoặc sử dụng không hiệu quả, đáp ứng điều kiện thì tính toán phương án bố trí trụ sở cho phù hợp để phục vụ nhân dân được thuận lợi và tốt nhất.

Quá tải công việc, phường xin thêm nhân lực

Trong thời gian qua, công tác chủ yếu của các xã phường là triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp với việc sắp xếp cán bộ, bắt nhịp quy trình làm việc mới...

Trong điều kiện đó, phường Hiệp Bình đồng thời phải tiếp nhận nhiều công việc mới chuyển giao từ cấp trên về, trong đó có công tác giải phóng mặt bằng của hàng loạt dự án lớn.

Theo bà Thanh Loan, chỉ riêng dự án mở rộng Quốc lộ 13 thì trên địa bàn phường đã có 1.055 hồ sơ, hạn chót là hết tháng 10 phải hoàn tất.

“Để kịp tiến độ đó, mỗi ngày phòng phải giải quyết 20-30 hồ sơ, gần như phải đình hết công việc còn lại. Mỗi hồ sơ việc xử lý đều rất khó vì trách nhiệm pháp lý cao, phải làm chắc để tránh chuyện bị khiếu kiện sau này”, bà Loan cho hay.

Hiệp Bình là địa bàn có nhiều tuyến giao thông lớn đi qua, lưu lượng đặc biệt lớn (Ảnh: Hoàng Hướng).

Mảng công việc quản lý trật tự đô thị của phường cũng gặp khó khăn khi lực lượng cộng tác viên quản lý trật tự đô thị đã ngừng từ ngày 1/8. Trong khi đó, phường Hiệp Bình có đến 221.000 dân, công tác quản lý trật tự đô thị cực kỳ phức tạp.

Chủ tịch UBND phường Hiệp Bình Võ Thanh Bình đánh giá trang thiết bị của phường cơ bản là đủ nhờ tận dụng thiết bị của 3 phường cũ. Vấn đề khó khăn nhất là về nhân sự.

Ông nói: “Nhân sự của chúng tôi nhiều lúc quá tải, không đảm bảo tiến độ công việc. Lực lượng dự phòng không có, nếu ai đó có việc nghỉ đột xuất là trống chỗ, không có người thay thế”.

Trong điều kiện như trên, Hiệp Bình phải tận dụng lực lượng dân quân thường trực, an ninh cơ sở để làm phụ thêm những công việc như quản lý trật tự, bảo vệ, lái xe...

Ông Võ Thanh Bình, Chủ tịch UBND phường Hiệp Bình, trao đổi tại buổi làm việc (Ảnh: Tùng Nguyên).

Phó Chủ tịch UBND phường Hiệp Bình Bùi Ngươn Tình, phản ánh số đầu việc mỗi công chức phụ trách hiện quá nhiều. Như phòng Văn hóa - Xã hội chỉ có 14 người nhưng phụ trách nhiều sở, tiếp cận nhiều văn bản, phải làm báo cáo, văn bản tham mưu rất nhiều, đặc biệt là trong thời gian chuyển đổi mô hình hiện nay.

Ông Tình mong các đơn vị cấp trên khi tổ chức họp hành, yêu cầu báo cáo có thể xem xét gộp nhiều nội dung trong một lần để cán bộ có thời gian làm công tác chuyên môn. Đồng thời, ông đề nghị Trung ương xem xét bổ sung thêm nhân lực đối với các phường xã đông dân.

Đồng bộ dữ liệu, hệ thống, việc giải quyết thủ tục sẽ cải thiện

Theo ông Trần Quốc Hưng, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Hiệp Bình, từ ngày 1/7 đến 24/9, trung tâm đã tiếp và hướng dẫn 24.514 người đến liên hệ, tiếp nhận 13.760 hồ sơ. Như vậy, trung bình mỗi ngày làm việc, Trung tâm tiếp khoảng 400 lượt người, xử lý 200-300 hồ sơ.

Tổ công tác khảo sát ý kiến người dân đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Hiệp Bình (Ảnh: Tùng Nguyên).

Qua gần 3 tháng vận hành Trung tâm, ông Hưng nhận thấy hệ thống giải quyết thủ tục hành chính vẫn còn nhiều vướng mắc.

Vướng mắc trước hết là về dữ liệu dùng chung ở lĩnh vực hộ tịch và xây dựng. Dữ liệu hộ tịch chưa hoàn thiện và đồng bộ nên khó khăn khi tra cứu giải quyết cho người dân.

Thứ hai là hồ sơ chứng thực quá nhiều (chiếm hơn 50% tổng số hồ sơ hành chính được tiếp nhận), rất mất thời gian để xử lý. Ông Hưng đề nghị các cơ quan đơn vị không yêu cầu giấy tờ chứng thực nếu không có quy định. Phó giám đốc Trung tâm đồng thời đề xuất công an cập nhật đầy đủ dữ liệu giấy tờ cá nhân vào cơ sở dữ liệu quốc gia để xã, phường dễ khai thác dữ liệu.

Thứ ba là việc cấu hình giải quyết hồ sơ trên các phần mềm chuyên ngành chưa thống nhất với Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Thứ tư, thời gian giải quyết hồ sơ hộ tịch được quy định khá ngắn. Trong khi đó, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính TPHCM và phần mềm hộ tịch chưa đồng bộ, chuyên viên thụ lý phải xử lý song song trên 2 hệ thống.

Thủ tục hành chính công có thể cải thiện tốt hơn nếu các vướng mắc được khắc phục (Ảnh: Tùng Nguyên).

Những vướng mắc trên làm kéo dài thời gian xử lý công việc của cán bộ trung tâm, giảm hiệu quả phục vụ người dân. Thời gian qua, cán bộ trung tâm phải nỗ lực hết sức để đảm bảo hoạt động thông suốt, giải quyết đúng và trước hạn 13.740/13.760 hồ sơ.

Tuy nhiên, theo ông Hưng, nếu những vướng mắc trên được giải quyết thì thủ tục hành chính công có thể cải thiện tốt hơn, công chức làm việc hiệu quả hơn.