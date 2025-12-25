Chính thức nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày

Tại văn bản số 12729/VPCP-KGVX ngày 25/12, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đã đồng ý với đề xuất của Bộ Nội vụ về phương án nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày liên tục.

Cụ thể, công chức, viên chức được nghỉ 4 ngày liên tục từ thứ năm (ngày 1/1/2026) đến hết chủ nhật (ngày 4/1/2026); hoán đổi từ ngày làm việc thứ sáu (ngày 2/1/2026) sang ngày nghỉ hằng tuần thứ bảy (ngày 10/1/2026).

Chi tiết 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch (Thiết kế: Khương Hiền).

Đối với người lao động, khuyến khích người sử dụng lao động áp dụng thời gian nghỉ tết Dương lịch năm 2026 cho người lao động như quy định đối với công chức, viên chức như trên nhưng đảm bảo thực hiện đầy đủ các chế độ cho người lao động theo quy định của pháp luật; khuyến khích những thỏa thuận có lợi hơn cho người lao động.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Nội vụ thông báo cho các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và doanh nghiệp, người lao động theo quy định.

Các cơ quan, đơn vị bố trí, sắp xếp các bộ phận ứng trực theo quy định và làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, bảo đảm công tác phục vụ Nhân dân.

Các bộ, cơ quan, địa phương có kế hoạch, biện pháp cụ thể, phù hợp khuyến khích các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tích cực, chủ động triển khai thực hiện các biện pháp phát triển sản xuất, kinh doanh, các hoạt động kinh tế, xã hội, bảo đảm cung cầu hàng hóa, dịch vụ, ổn định giá cả, thị trường, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong thời gian trước, trong và sau dịp nghỉ Tết Dương lịch năm 2026.

Trước đó, theo thông báo của Bộ Nội vụ về các dịp nghỉ lễ, Tết năm 2026, kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được nghỉ 5 ngày theo quy định, gồm 1 ngày trước Tết và 4 ngày sau Tết. Cùng với 4 ngày nghỉ hằng tuần, dịp ngày người lao động được nghỉ 9 ngày liên tiếp.

Bên cạnh đó, với dịp lễ Quốc khánh, công chức, viên chức được nghỉ 2 ngày theo quy định, gồm ngày 2/9/2026 và 1 ngày liền kề trước là ngày 1/9/2026. Cả nước cũng thực hiện hoán đổi từ ngày làm việc thứ hai, ngày 31/8/2026, sang ngày nghỉ hằng tuần thứ bảy, ngày 22/8/2026 (nghỉ thứ hai, ngày 31/8/2026, và làm bù vào thứ bảy, ngày 22/8/2026). Như vậy, cùng với ngày nghỉ hằng tuần và nghỉ lễ, cán bộ, công chức được nghỉ 5 ngày liên tiếp dịp này.

Với việc hoán đổi ngày làm việc dịp Tết Dương lịch, cán bộ, công chức có 25 ngày nghỉ lễ, Tết năm 2026 (bao gồm ngày nghỉ chính thức và ngày nghỉ lễ hằng tuần).