Chi tiết số lượng biên chế công chức của thành phố lớn nhất nước

Ngày 7/8, thông tin từ Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng, ông Nguyễn Đức Dũng, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố đã ký Nghị quyết về biên chế của thành phố Đà Nẵng năm 2025.

Trước đó, nghị quyết đã được các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026 thông qua tại kỳ họp thứ nhất.

Cán bộ làm việc tại Trung tâm hành chính thành phố Đà Nẵng (Ảnh: Hoài Sơn).

Theo nghị quyết, biên chế công chức trong cơ quan của Hội đồng nhân dân, cơ quan, tổ chức hành chính thuộc UBND thành phố Đà Nẵng là 2.692 biên chế.

Biên chế cán bộ, công chức của chính quyền địa phương các xã, phường, đặc khu là 5.714 biên chế.

Tổng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập được phê duyệt là 44.908 chỉ tiêu.

Số lượng người làm cơ sở để cấp kinh phí tại các hội là 88 chỉ tiêu. Các Hội cấp tỉnh thuộc tỉnh Quảng Nam (cũ) tiếp tục được giao 90 chỉ tiêu từ tổng chỉ tiêu số lượng người làm việc đến hết năm nay.

Theo số lượng biên chế công chức được quy định trong nghị quyết, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đà Nẵng có số lượng nhiều nhất với 546 biên chế, tiếp đến là Sở Công Thương với 206 biên chế, Thanh tra thành phố 202 biên chế.

Các Sở Tài chính 179 biên chế, Sở Xây dựng 161 biên chế, Sở Nội vụ có 141 biên chế, Văn phòng UBND thành phố có 134 biên chế.

Trong khi đó, số lượng biên chế được giao thấp nhất là Ban quản lý an toàn thực phẩm thành phố với 28 biên chế, Sở ngoại vụ 33 biên chế.

Các Sở Dân tộc và Tôn giáo, Ban quản lý khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng, Ban quản lý các khu kinh tế và khu công nghiệp Quảng Nam cùng có 40 biên chế/đơn vị.