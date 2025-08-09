Hà Nội giao hơn 139.500 biên chế công chức, viên chức sau sắp xếp

Theo Quyết định số 4164/QĐ-UBND, UBND TP Hà Nội tạm giao chỉ tiêu kế hoạch biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2025 cho các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và UBND xã, phường thuộc thành phố.

Cụ thể, số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã của thành phố Hà Nội năm 2025 sau sắp xếp đơn vị hành chính là 4.416 người.

Bên cạnh đó, tổng số biên chế công chức, chỉ tiêu hợp đồng chuyên môn theo Nghị quyết số 26 của HĐND thành phố; số lượng người làm việc (biên chế viên chức) tại các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập của thành phố Hà Nội năm 2025 là 139.501 người.

Ngoài ra, còn có 22.668 chỉ tiêu hợp đồng lao động trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập.

Theo quyết định, thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND thành phố, Chủ tịch UBND xã, phường tổ chức triển khai chỉ tiêu kế hoạch biên chế hành chính, sự nghiệp tạm giao cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc.

Đồng thời, các địa phương, đơn vị rà soát, bố trí, sắp xếp, xây dựng phương án sử dụng hiệu quả biên chế được giao năm 2025 gắn với việc sắp xếp tổ chức bộ máy, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức.

Từ đó, đảm bảo mục tiêu thực hiện tinh giản 25% biên chế công chức, viên chức hưởng lương ngân sách nhà nước theo quy định của Trung ương.

Hà Nội công bố kế hoạch biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2025 (Ảnh minh họa: Hải Long).

Hà Nội cũng chỉ đạo UBND xã, phường tiếp tục rà soát, thực hiện việc bố trí, sắp xếp, tiếp nhận, điều động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đến nhận công tác tại các phòng, đơn vị trực thuộc theo biên chế được giao, đảm bảo sử dụng hiệu quả và phù hợp với định hướng, chủ trương của Trung ương về tinh giản biên chế trong giai đoạn tiếp theo; trường hợp có điều chỉnh, kịp thời báo cáo UBND thành phố (thông qua Sở Nội vụ) xem xét, quyết định.

Sở Nội vụ căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan hướng dẫn các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp, UBND xã, phường tổ chức thực hiện và giám sát, kiểm tra việc thực hiện các nội dung trên theo quy định của Nhà nước.

Sở này cũng báo cáo UBND thành phố có biện pháp cụ thể đối với các cơ quan, đơn vị không thực hiện đúng các nguyên tắc đã được HĐND thành phố, UBND thành phố thông qua.

Đồng thời, căn cứ hướng dẫn của Trung ương và Thành ủy, thực tiễn vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp để tham mưu, xây dựng phương án phân bổ biên chế chính thức cho các cơ quan, đơn vị, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Sở Tài chính chủ trì việc giao dự toán, bố trí kinh phí hoạt động cho các cơ quan, đơn vị theo đúng số biên chế, chỉ tiêu được giao, làm cơ sở để các cơ quan, đơn vị sau sắp xếp triển khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ một cách kịp thời, hiệu quả, đáp ứng các nhiệm vụ chính trị của thành phố giao. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 8/8.