Xưởng may ngừng kinh doanh, chuẩn bị 10.000 chăn ấm tặng đồng bào vùng lũ

Công nhân, người lớn tuổi, sinh viên tăng ca xuyên đêm

Sáng sớm, trong xưởng may rộng 300m² ở xã Bà Điểm (TPHCM), không khí bỗng trở nên nhộn nhịp chẳng khác nào những ngày cao điểm cận Tết. Tiếng máy cắt vang lên liên hồi, hòa vào nhịp gấp, xếp đều đặn như một dây chuyền đang vận hành hết công suất.

Lau giọt mồ hôi lăn dài trên trán, anh Nguyễn Anh Trực (32 tuổi), công nhân của xưởng may, mỉm cười, nói gọn: “Mấy hôm nay công nhân toàn tăng ca đến tối mới về. Đây là lô hàng đặc biệt, làm cho bà con vùng lũ nên ai cũng muốn làm nhanh nhất có thể”. Nói rồi, anh lại cúi xuống chăm chú hoàn thiện những đường cắt cuối cùng trên chiếc chăn ấm.

Ngay bên cạnh, bà Nguyễn Thị Hà (67 tuổi, ngụ tại phường Trưng Mỹ Tây) cũng tất bật gấp từng chiếc chăn và đặt vào thùng. Chỉ tay về những kiện hàng đầy ắp đang chờ chất lên xe tải, bà cho biết đó là thành quả của hàng chục con người, từ công nhân, sinh viên, lao động tự do đến cả người cao tuổi, cùng chung tay gấp chăn gửi tặng đồng bào đang oằn mình chống lũ.

Từ sáng đến tối muộn, từng tốp người không quen biết nhau lại lặng lẽ bước vào xưởng, nhận việc, làm xong rồi lặng lẽ rời đi. Không ồn ào, không câu nệ, chỉ có một tinh thần chung là cố gắng làm thật nhanh, thật nhiều để kịp gửi hơi ấm về vùng lũ.

Chị Giả Thị Trúc Lệ (SN 1988), chủ xưởng may, cho biết từ ngày 24/11 đến nay, xưởng đã đón hàng chục người lớn tuổi, sinh viên và lao động tự do đến “xin việc”. Nhờ vậy, số lượng chăn ấm gửi về miền Trung đến nay đã đạt gần 10.000 cái.

“Mấy ngày nay xưởng cùa tôi đông vui lắm. Mỗi ngày có 30-40 người đến hỗ trợ, ai nấy đều miệt mài làm đến tối muộn. Mệt thì mệt thật, nhưng không một ai than vãn. Mọi người chỉ muốn làm nhanh nhất có thể. Không khí nhộn nhịp như Tết và ấm áp như trong một gia đình lớn. Điều đó làm tôi xúc động vô cùng”, chị Lệ chia sẻ.

Đây là lần thứ 3 xưởng may của chị Lệ tạm ngừng sản xuất để làm chăn ấm hỗ trợ đồng bào chịu ảnh hưởng thiên tai. Dù chịu không ít thiệt hại vì muộn tiến độ cung ứng hàng hóa cho phần lớn đối tác, chị Lệ cho biết chị rất may mắn khi được nhiều khách hàng thấu hiểu và ủng hộ nghĩa cử này.

Bà Nguyễn Thị Hồng Xính (61 tuổi, ngụ tại phường Trưng Mỹ Tây) là một trong những tình nguyện viên lớn tuổi đến hỗ trợ chuẩn bị chăn ấm. Bà Xính chia sẻ nhiều ngày qua, hơn 10 người trong nhóm của bà đã cùng "xin việc" ở xưởng may này, với mong muốn được góp chút công sức ủng hộ người dân chịu ảnh hưởng bởi thiên tai.

"Con gái 23 tuổi của tôi cũng vừa về đến nhà sau khi cùng đoàn từ thiện đi cứu trợ ở vùng bão lũ. Con xin đi chơi khuya thì tôi không cho nhưng xin đi cứu trợ thì tôi ủng hộ nhiệt tình. Biết tin đồng bào mình chịu nhiều mất mát, chúng tôi đau xót lắm", bà Xính tâm sự.

Bà Phan Thị Hoa, Phó Ban công tác mặt trận khu phố 2 (Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Trưng Mỹ Tây, TPHCM), chia sẻ đây là nghĩa cử cao đẹp của người dân tại địa phương nói riêng, cũng như đức tính đoàn kết, yêu thương đồng bào của người Việt nói chung.

"Chăn ấm là một trong những thứ mà người dân vùng lũ đang cần nhất, vì vậy bà con tại đây mỗi người đều đến hỗ trợ xưởng, cấp bách gửi hàng đi cho kịp đến tay người dân. Bên cạnh đó, địa phương tôi cũng vừa triển khai nhiều đợt vận động quyên góp tiền mặt, nhu yếu phẩm để hỗ trợ bà con chịu ảnh hưởng của thiên tai", bà Hoa nói.

Xưởng may ngập tràn tình yêu thương

Ý tưởng thực hiện chiến dịch làm chăn ấm lần này bắt nguồn từ nhóm thiện nguyện Tấm Lòng Vàng, do chị Phúc Châu khởi xướng. Sau nhiều ngày chứng kiến thiệt hại tại miền Trung, chị Châu kêu gọi mạnh thường quân ủng hộ vải, bông lót và nhân lực để may gấp chăn ấm gửi đi hỗ trợ.

Khi nghe chị Phúc Châu chia sẻ kế hoạch, chị Giả Thị Trúc Lệ lập tức ủng hộ. Chị Lệ dùng xưởng may của mình làm nơi chuẩn bị chăn ấm, tạm dừng toàn bộ hoạt động kinh doanh và cùng nhóm đứng ra kêu gọi, huy động công nhân, bạn bè và người dân địa phương đến hỗ trợ.

Chị Giả Thị Trúc Lệ cho biết dù giai đoạn này xưởng hoàn toàn không có doanh thu, chị vẫn trích tiền túi để trả công đầy đủ cho những công nhân đang làm việc tại đây. Cảm động trước tấm lòng của bà chủ, tất cả công nhân đều cố gắng hoạt động hết công suất. Nhiều người đến xưởng sớm hơn thường lệ, có công nhân tự nguyện tăng ca đến tận khuya và chỉ yên tâm ra về khi chiếc xe tải chở đầy hàng cứu trợ rời khỏi cổng xưởng.

“Nhà máy còn bao nhiêu vải, chúng tôi mang ra dùng hết. Ai góp thêm vải, xưởng lại tranh thủ làm thêm, cố hết sức để tăng số lượng nhiều nhất có thể”, chị Lệ kể.

Có sinh viên vừa tan học đã chạy sang gấp chăn. Có lao động tự do ghé vào làm vài chục phút rồi lại vội vã tiếp tục hành trình mưu sinh. Nhiều người lớn tuổi đi lại khó khăn, mắt đã mờ nhưng vẫn nhờ con cháu chở đến xưởng, kiên nhẫn hàn gắn từng đường chỉ.

“Tài xế giao hàng biết chúng tôi chuẩn bị chăn miễn phí tặng vùng lũ liền nhận chở hàng không lấy tiền. Họ nói rằng “thấy bà con chịu nhiều mất mát, tim tụi em như thắt lại nhưng không có thời gian hay tiền bạc để giúp, chỉ mong được góp chút công sức vận chuyển”.

Nghe vậy, tôi không kiềm được nước mắt. Trong số họ, có lẽ cũng có người đang chật vật mưu sinh, gặp khó khăn trong cuộc sống, vậy mà vẫn chọn cách sẻ chia với những người gặp biến cố”, chị Lệ xúc động.

Thấy các thùng hàng nặng trĩu chăn ấm được chuyển đi ngay trong đêm, ai nấy đều thấy yên lòng.

“Trong biến cố mới thấy sự đồng lòng của người Việt mình lớn đến mức nào. Ai có ít góp ít, ai có nhiều góp nhiều. Chính tinh thần ấy tạo nên một sức mạnh vô hình, biến những việc tưởng như không thể thành điều dễ dàng”, chị nói.

Điều khiến chị Lệ khâm phục nhất chính là nghị lực của người Việt, đặc biệt là bà con ở những vùng thường xuyên gánh chịu thiên tai.

“Đọc tin một sinh viên đi học xa bỗng chốc mất cả cha mẹ sau bão lũ hay những gia đình bị cuốn sạch tài sản chỉ trong vài giờ, tôi đau lòng lắm. Nhưng điều khiến tôi thán phục là sau những biến cố ấy, họ lại mạnh mẽ đứng dậy, gây dựng lại từ đầu. Bằng thứ tài sản duy nhất còn lại là niềm tin, đồng bào vẫn có thể vực dậy được.

Tôi cũng từng trải qua những ngày khó khăn tưởng chừng phải bỏ cuộc, nhất là giai đoạn Covid-19 khiến xưởng may không còn nổi một đơn hàng. Nhưng chính ý chí kiên cường của đồng bào vùng lũ đã truyền cảm hứng và cho tôi động lực để bước tiếp”, chị Lệ trải lòng.