Tìm nhân lực nghiên cứu gen cua biển

Theo thông tin từ UBND tỉnh Cà Mau, địa phương đang tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh với 19 đề tài, dự án trong năm 2025-2026.

Cụ thể, tỉnh tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện 5 đề tài, dự án từ năm 2025 gồm: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng và đề xuất giải pháp nâng cao năng suất, hiệu quả mô hình nuôi tôm quảng canh cải tiến; Nghiên cứu bảo tồn và phát triển nguồn gen cua biển tỉnh Cà Mau; Nghiên cứu biện pháp tăng năng suất tôm - rừng thông qua việc bổ sung giun nhiều tơ (rươi) làm nguồn thức ăn tự nhiên.

Hai dự án sản xuất thử nghiệm gồm: Xây dựng mô hình liên kết chuỗi trong nuôi thương phẩm cá rô phi phục vụ xuất khẩu; Ứng dụng, nhân rộng mô hình nuôi và chế biến hàu sữa.

Cà Mau tìm tổ chức, cá nhân thực hiện nghiên cứu bảo tồn và phát triển nguồn gen cua biển (Ảnh minh họa: Huỳnh Hải).

Trong năm 2026, tỉnh cũng tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện 14 đề tài, dự án gồm: Nghiên cứu phát triển thức ăn công nghiệp tối ưu cho ương ấu trùng cua biển, nuôi cua thương phẩm nhằm nâng cao tỷ lệ sống và hiệu quả sản xuất; Nghiên cứu phân lập và tuyển chọn vi sinh vật phân giải cellulose phục vụ phát triển chế phẩm sinh học xử lý lá cây rụng trong mô hình tôm - rừng.

Bình tuyển cây trội giống tràm và phát triển xây dựng rừng giống tràm tại khu vực rừng U Minh Hạ theo công nghệ tiên tiến và tự động hóa; Ứng dụng virus vector trong sản xuất RNA can thiệp ngăn ngừa virus gây bệnh đốm trắng từ tôm sú bố mẹ sang thế hệ tiếp theo.

Giải pháp khoa học - công nghệ phát triển nuôi trồng thủy sản vùng kinh tế biển; Nghiên cứu đặc điểm phân loại, sinh học, sinh thái, giá trị sinh học và giải pháp bảo tồn, phát triển nguồn lợi sam biển tại vùng ven biển; Mở rộng cơ sở dữ liệu bản đồ số cảnh báo rủi ro thiên tai; Nghiên cứu ứng dụng đồng vị phóng xạ trong truy xuất nguồn gốc tôm.

Đánh giá hiệu quả chế độ ăn kiểu Địa Trung Hải và các yếu tố thuộc Life’s Essential 8 ở bệnh nhân đột quỵ tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau; Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong quản lý các bệnh mạn tính; Ứng dụng công nghệ nano và tối ưu hóa chiết xuất nhằm nâng cao hiệu quả dược lý của trái nhàu trong phát triển dược phẩm, thực phẩm hỗ trợ điều trị tiểu đường và bệnh xương khớp.

Nghiên cứu chiến lược nguồn nhân lực và kỹ năng cho chính quyền 2 cấp giai đoạn 2026-2035; Nghiên cứu giải pháp phát triển kinh tế cho cộng đồng ven biển.

Một dự án sản xuất thử nghiệm là chế phẩm bảo vệ gan và chống oxy hoá từ lá mắm đen thu hái tại Cà Mau.

Theo yêu cầu của tỉnh Cà Mau, tổ chức có tư cách pháp nhân, chức năng, nhiệm vụ, hoạt động phù hợp với lĩnh vực chuyên môn của nhiệm vụ có quyền đăng ký tham gia tuyển chọn.

Còn cá nhân đăng ký tham gia phải đáp ứng các yêu cầu: Có trình độ, năng lực chuyên môn và kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực phù hợp với nội dung nhiệm vụ; có khả năng và bảo đảm đủ thời gian để tổ chức thực hiện.

"Người tham gia có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau, qua đường bưu chính hoặc trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia. Thời gian nhận hồ sơ đến 17h ngày 21/12", theo thông báo của tỉnh Cà Mau.