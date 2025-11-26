Thủ phủ tôm hùm Đắk Lắk thiệt hại hơn 3.000 tỷ đồng, ngư dân xin giãn nợ

Ngày 26/4, thông tin từ UBND phường Sông Cầu (tỉnh Đắk Lắk), mưa lũ trên địa bàn đã khiến khoảng 16.000 lồng nuôi tôm hùm bị chết, ảnh hưởng (chiếm khoảng 95% số lượng lồng nuôi tôm hùm tại phường), gây thiệt hại gần 2.500 tỷ đồng.

Còn theo báo cáo của UBND phường Xuân Đài, mưa bão gây thiệt hại cho địa phương hơn 626 tỷ đồng, trong đó ngư dân nuôi tôm thiệt hại khoảng 610 tỷ đồng.

Ngư dân nuôi tôm hùm tại phường Sông Cầu, phường Xuân Đài bị thiệt hại hơn 3.000 tỷ đồng (Ảnh: Uy Nguyễn).

Gia đình ông Nguyễn Văn Tuấn (trú tại phường Sông Cầu) nuôi khoảng 180 lồng tôm hùm, chuẩn bị cho thu hoạch và mưa lũ gây tôm chết sạch.

"Gia đình tôi rơi vào tình cảnh "trắng tay", thiệt hại quá lớn, khoảng 4 tỷ đồng. Chúng tôi không biết phải vực lại từ đâu đây", ông Tuấn buồn bã nói.

Còn gia đình ông Trần Văn Hà (phường Xuân Đài) nuôi 500 lồng tôm hùm, mưa lũ khiến tôm chết hàng loạt, thiệt hại hơn 10 tỷ đồng. Ông thất thần nói: "Tôm của gia đình tôi bị sốc nhiệt nên chết hàng loạt, một số bán rẻ cho thương lái giá khoảng 30.000 đồng/kg, số còn lại phải tiêu hủy".

Với thiệt hại nặng nề, ông Hà mong muốn được hỗ trợ khoanh nợ, tạo điều kiện cho vay vốn, giúp tái sản xuất.

Nhiều nông dân "trắng tay" do tôm hùm bị chết do mưa lũ (Ảnh: Uy Nguyễn).

Ông Võ Ngọc Thạch, Chủ tịch UBND phường Sông Cầu, cho biết, địa phương đã kiến nghị Trung ương và tỉnh kịp thời có chính sách khoanh nợ, giãn nợ, xóa nợ và cho vay lại để phát triển sản xuất đối với các trường hợp bị thiệt hại.

Đồng thời, tiếp tục cân đối ngân sách cấp bổ sung cho địa phương để đáp ứng nhu cầu khắc phục cơ sở hạ tầng kỹ thuật và chi hỗ trợ cho các hộ dân bị thiệt hại theo quy định.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, đợt mưa lũ lịch sử kéo dài ngày 15-23/11 đã gây thiệt hại cho ngành khoảng 4.300 tỷ đồng thuộc các lĩnh vực trồng trọt, thủy sản, chăn nuôi.

Khu vực nuôi tôm của phường Sông Cầu và Xuân Đài (Ảnh: Uy Nguyễn).

UBND tỉnh Đắk Lắk đã đề nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường hỗ trợ 30.000 lít hóa chất để khử trùng môi trường chăn nuôi; hỗ trợ khẩn cấp giống cây trồng; cùng các loại vật nuôi và vật tư thiết yếu để giúp người dân sớm tái thiết sản xuất, ổn định đời sống.