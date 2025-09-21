Ông chủ chuỗi cà phê tại TPHCM bỏ về quê làm đèn lồng bán khắp thế giới

Rời phố về quê làm đèn lồng

Những ngày này, tại cơ sở Thiên Đăng ở khối phố Bồng Lai, phường Điện Bàn, Đà Nẵng, anh Lê Vĩnh Hà (31 tuổi) cùng đội ngũ thợ thủ công đang hối hả hoàn thiện đơn hàng đi Mỹ.

Trung bình mỗi năm, cơ sở của anh Hà xuất bán hơn 10.000 chiếc đèn lồng các loại, với giá 25.000-600.000 đồng/chiếc, thậm chí những mẫu đặc biệt giá trị còn cao hơn. Doanh thu hàng năm của cơ sở đạt hơn 2 tỷ đồng.

Anh Lê Vĩnh Hà tại cơ sở làm đèn lồng truyền thống của gia đình (Ảnh: Ngô Linh).

Chia sẻ về hành trình khởi nghiệp này, anh Hà cho biết từng sở hữu chuỗi quán cà phê lớn tại TPHCM với doanh thu ổn định. Tuy nhiên, đại dịch Covid-19 bùng phát đã khiến việc kinh doanh gặp khó khăn, buộc anh phải sang nhượng lại nhiều quán.

Năm 2022, anh quyết định đổi hướng, trở về quê Đà Nẵng, theo đuổi nghề làm đèn lồng truyền thống của gia đình.

“Khi còn ở TPHCM, tôi thường mang đèn lồng Hội An vào giới thiệu, buôn bán nhưng đôi lúc mẫu mã, số lượng không đạt. Về quê, tôi quyết định tự gây dựng một cơ sở sản xuất đèn lồng để đáp ứng nhu cầu, thị hiếu của khách hàng”, anh Hà hào hứng kể.

Tre làm đèn lồng phải đạt nhiều tiêu chí như độ dày, bền, dẻo dai… (Ảnh: Ngô Linh).

Tâm niệm muốn kinh doanh phải hiểu sản phẩm, anh Hà dành thời gian học kỹ thuật vót nan tre từ cha mình, ông Lê Vĩnh Cúc (63 tuổi), một thợ thủ công với 25 năm kinh nghiệm, chuyên cung cấp nan tre cho các cơ sở đèn lồng tại Hội An. Anh cũng tìm đến nhiều xưởng làm đèn lồng khác để học hỏi thêm về kỹ thuật dán đèn, làm khung.

Ông Lê Vĩnh Cúc cho biết khâu vót nan là quan trọng nhất, quyết định chất lượng của chiếc đèn lồng. Nan quá cứng sẽ khiến đèn không thể bung ra, còn nan quá mềm khi dán vải sẽ bị lõm. Tre được chọn làm khung đèn lồng phải đạt chuẩn về độ dày, đốt tre thẳng, dẻo dai và bền. Sau đó, nan tre được ngâm xử lý mối mọt và sấy khô để đảm bảo chất lượng.

“Tôi rất vui và ủng hộ con trai quay về quê khởi nghiệp, phát triển kinh tế gia đình. Không những thế, xưởng nhà hoạt động còn tạo việc làm cho người dân địa phương”, ông Cúc chia sẻ.

Ông Lê Vĩnh Cúc (cha anh Hà) là thợ thủ công với 25 năm kinh nghiệm vót nan tre làm đèn lồng (Ảnh: Ngô Linh).

Nhờ sự kết nối của cha, anh Hà đã tìm được những người thợ lành nghề sẵn sàng đồng hành. Bên cạnh việc đảm bảo chất lượng sản phẩm và đa dạng hóa mẫu mã, anh còn tích cực khảo sát thị trường, tìm kiếm nguồn tiêu thụ thông qua các nền tảng mạng xã hội, hội chợ, triển lãm.

Nhờ đó, các sản phẩm đèn lồng từ xưởng nhà anh Hà không chỉ đứng vững ở thị trường trong nước mà còn xuất khẩu được sang nhiều quốc gia như Mỹ, Chile, Colombia, Malaysia.

Phát triển nghề truyền thống gắn với du lịch

Không chỉ chú trọng kinh doanh, anh Hà còn đặc biệt quan tâm đến việc đào tạo nghề cho bà con địa phương.

Người thợ làm nghề dùng tay để kiểm tra độ chuẩn của nan tre (Ảnh: Ngô Linh).

“Với lao động mới vào, xưởng nhà tôi hỗ trợ đào tạo nghề 5-6 tháng, vừa học vừa làm. Người thợ được nâng cao tay nghề, cơ sở đèn lồng có sản phẩm chất lượng”, anh Hà cho biết.

Hiện nay, cơ sở đèn lồng của anh tạo việc làm cho 25 lao động địa phương ở nhiều độ tuổi khác nhau, chủ yếu là người cao tuổi, với mức lương 5-6 triệu đồng/người/tháng.

Bà Lê Thị Hoa (59 tuổi, trú tại khối Bồng Lai), một trong những người gắn bó với cơ sở từ những ngày đầu: “Trước đây tôi làm nông, thu nhập bấp bênh. Từ khi vào làm ở cơ sở đèn lồng, thu nhập ổn định hơn, thời gian làm việc cũng linh hoạt”.

Cơ sở làm đèn lồng của anh Hà tạo việc làm cho 25 lao động địa phương (Ảnh: Ngô Linh).

Năm 2024, đèn lồng của nhà anh đã đạt chuẩn sản phẩm OCOP 3 sao (chương trình mỗi xã một sản phẩm tiêu biểu) của tỉnh Quảng Nam cũ, khẳng định chất lượng và giá trị của sản phẩm.

Anh Lê Vĩnh Hà cho biết định hướng trong thời gian tới của cơ sở là phát triển nghề thủ công truyền thống kết hợp du lịch. Xưởng sẽ tổ chức các buổi học làm đèn lồng để khách hàng có thể tự làm, tự tạo ra sản phẩm kỷ niệm và có những trải nghiệm đáng nhớ.

“Tôi mong muốn khách hàng có thể tham quan, trải nghiệm tất cả các khâu để làm nên chiếc đèn lồng truyền thống. Việc này góp phần phát triển du lịch tại địa phương, tạo thêm việc làm cho người dân”, anh Hà tâm niệm.

25 lao động lớn tuổi như bà Hoa có công việc ổn định tại cơ sở làm đèn lồng (Ảnh: Ngô Linh).

Ông Phạm Văn Ba, Phó Chủ tịch UBND phường Điện Bàn, đánh giá cao những đóng góp của xưởng đèn lồng nhà anh Hà: “Cơ sở của anh Lê Vĩnh Hà không chỉ đảm bảo kinh tế gia đình mà còn giải quyết việc làm cho nhiều lao động địa phương, đặc biệt là những người yếu thế”.

Ông Ba cũng cho biết, UBND phường Điện Bàn đang thành lập tổ khảo sát để xây dựng đề án phát triển du lịch Điện Bàn đến năm 2030. Tổ khảo sát sẽ làm việc với cơ sở của anh Hà và các đơn vị khác để lắng nghe nhu cầu, nguyện vọng, từ đó đưa ra góp ý, định hướng rõ ràng, phù hợp với quy hoạch chung của địa phương, góp phần đưa nghề làm đèn lồng truyền thống phát triển bền vững và vươn xa hơn nữa.