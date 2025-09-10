Bị cho là "điên", người đàn ông vẫn quyết bỏ phố về quê trồng rừng

Người đàn ông bỏ phố về quê trồng rừng

Bỏ lại phố thị phồn hoa, người đàn ông 47 tuổi đã quyết định trở về quê hương, dồn tâm huyết và tài sản để gây dựng một rừng bách thảo rộng 20ha, biến vùng đất cằn cỗi thành một hệ sinh thái xanh tươi, đồng thời mở ra hướng đi mới cho kinh tế địa phương.

Ông Nguyễn Thanh Bình, chủ nhân của rừng bách thảo tại thôn Cẩm Lãnh, xã Sơn Cẩm Hà (trước đây thuộc huyện Tiên Phước, Quảng Nam), thành phố Đà Nẵng đã trở thành gương mặt quen thuộc với người dân nơi đây. Không chỉ tự mình trồng rừng, ông còn hỗ trợ bà con cây giống và kỹ thuật trồng cây ăn quả, góp phần cải thiện đời sống.

Ông chủ rừng bách thảo tại vườn ươm của mình (Ảnh: Công Bính).

Năm 2021, ông Bình vốn có công việc ổn định tại thành phố Đà Nẵng (cũ), đã đưa ra một quyết định được nhiều người cho là “điên rồ”: bán một phần bất động sản, từ bỏ thu nhập ổn định để về quê mua đất trồng rừng.

Ông bắt đầu mua gom đất trồng keo của người dân, hoặc khuyến khích họ hợp tác cùng mình. Đến nay, rừng bách thảo của ông đã đạt diện tích 20ha, đủ để ông thực hiện ước mơ ấp ủ bấy lâu.

“Lúc mới về, tôi cô đơn lắm. Tôi đang làm việc ở thành phố với thu nhập không tệ, khi quay về đây thì không có bạn bè. Giữa đầy rẫy khó khăn, nếu không bền chí chắc tôi đã bỏ cuộc”, ông Bình chia sẻ về những ngày đầu đầy thử thách.

Những người giúp ông trồng cây gây rừng (Ảnh: Công Bính).

Khó khăn chồng chất khi ông Bình, một người học tài chính kế toán, phải bắt đầu lại từ con số 0 với nghề nông. “Tôi học tài chính kế toán mà giờ đi trồng cây thì cũng đã là trái ngành nghề, nên mọi thứ mình phải học, học ươm giống, học trồng cây…”, ông Bình tâm sự.

Sau quá trình làm quen với nghề mới, ông nhận ra rằng việc hiểu rõ nguyên lý của từng loại cây là vô cùng quan trọng để đảm bảo chất lượng sản phẩm và sự sống của cây.

Ông dẫn chứng về cây quế: “Nếu trồng cây không phù hợp sẽ không cho ra sản phẩm có chất lượng hoặc cây sẽ chết, vì chưa hiểu được nguyên lý của từng loại cây trồng. Ví dụ như cây quế cho tinh dầu, trồng theo kiểu truyền thống lâu nay là làm sạch cỏ và cây dại quanh gốc trong mùa nắng.

Khi ánh nắng chiếu trực tiếp, cây sẽ không chịu và cho ra sản phẩm không đạt chất lượng, hoặc sẽ chết. Do đó phải có loại cây che mát cho cây quế, nên trồng rừng che mát cho cây vườn là hợp lý, được cả đôi”.

Khách đến thăm vườn và tự tay trồng cây (Ảnh: Công Bính).

Dù gặp nhiều gian truân và phải bỏ ra chi phí lớn, ông Bình vẫn kiên trì. “Tôi không dùng từ thất bại nhưng đã trải nghiệm khá nhiều gian truân. Chi phí ban đầu tôi bỏ ra khá nhiều và cũng rút ra nhiều bài học về trồng rừng. Cái nào hỏng thì tôi bổ sung để hoàn thiện”, ông nói.

Khách tự tay trồng một cây gỗ quý và gắn bảng tên mình

Mô hình “vườn - rừng” của ông Bình là sự kết hợp hài hòa giữa việc trồng cây ăn quả (vườn) và cây gỗ quý (rừng). Mục tiêu của ông là bảo vệ môi trường, bảo tồn các loài gỗ quý, đồng thời tạo ra nguồn thu nhập bền vững. Cây rừng che chắn cho cây vườn khỏi thiên tai, còn cây vườn cung cấp kinh tế để chăm sóc cây rừng.

Những cây gỗ quý được khách đến trồng và gắn bảng tên (Ảnh: Công Bính).

Ông Bình tin rằng đây là mô hình bền vững: “Nếu trồng rừng thì không có kinh tế, còn chỉ trồng cây ăn quả thì không cân bằng hệ sinh thái, mô hình này bổ sung cho nhau, vừa tốt về môi trường vừa có kinh tế”.

Sau nhiều năm đầu tư hàng chục tỷ đồng, khu vườn của ông đã bắt đầu cho thu hoạch. Ông ươm bán các loại cây ăn quả như măng cụt, sầu riêng và trồng tre Mạnh Tông lấy măng.

Nguồn thu từ những cây công nghiệp ngắn ngày này giúp ông có điều kiện ươm trồng các loại gỗ quý như trắc, huỳnh đàn, cẩm lai, hương… Những cây gỗ quý này được ông giữ lại, tạo thành rừng cho thế hệ mai sau.

Rừng bách thảo cũng là nơi các em học sinh đến trải nghiệm ươm giống (Ảnh: Công Bính).

Hiện tại, rừng bách thảo của ông Bình có 30.000 cây quế, 10.000 cây cau, 2.000 cây dó bầu, 3.000 cây tre Mạnh Tông. Gần 10 lao động địa phương đang cùng ông chăm sóc, vun trồng để khu rừng ngày càng phong phú.

Ông Bình mong muốn chia sẻ và lan tỏa mô hình này đến người dân xung quanh: “Tôi là người tiên phong tạo ra mô hình. Người dân thấy có hiệu quả kinh tế và ý thức bảo vệ môi trường của mình thì sẵn sàng chia sẻ”.

Một điểm đặc biệt tại rừng bách thảo là khách đến thăm có thể tự tay trồng một cây gỗ quý và gắn tên mình lên đó. Hàng trăm cây quý như trắc, cẩm lai đã được bạn bè, khách của ông trồng và gắn bảng tên, với lời hứa sẽ được sống mãi trong khu rừng này.

Các học sinh trải nghiệm trồng cây rừng (Ảnh: Công Bính).

Ông Phạm Việt Hậu, Chủ tịch UBND xã Sơn Cẩm Hà, cho biết đây là mô hình rất tốt, góp phần khôi phục lại một số cây bản địa mất gốc và cánh rừng nguyên sinh trên địa bàn xã.

Theo ông Hậu, chủ khu rừng đã làm hồ sơ dự án gửi xã, xã đã gửi lên UBND thành phố Đà Nẵng, thành phố cũng chỉ đạo các sở, ngành chức năng nghiên cứu để hướng dẫn chủ rừng hoàn thiện thủ tục.

“Địa phương rất quan tâm đến mô hình này và hỗ trợ hết sức để ông Bình phát triển mô hình vườn - rừng. Xã cũng ghi nhận tinh thần bảo vệ cảnh quan môi trường rừng của ông Bình cũng như giúp đỡ bà con phát triển kinh tế”, Chủ tịch UBND xã Sơn Cẩm Hà nói.