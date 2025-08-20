Cảnh lạ mắt tại chợ "bồng heo" nổi tiếng miền Trung

Chợ Bà Rén ở xã Xuân Phú, thành phố Đà Nẵng vốn nổi tiếng là nơi chuyên buôn bán heo con và là sinh kế của những phụ nữ làm nghề "bồng heo" độc lạ. Khu chợ vốn sôi động ngày đêm hiện như ở cảnh "chết lâm sàng" do ảnh hưởng dịch tả lợn châu Phi.

Gần một tháng qua, kể từ khi dịch tả lợn châu Phi bùng phát và lan rộng, không khí nhộn nhịp, ồn ào của chợ Bà Rén đã hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là sự vắng lặng đến não nề.

Chợ heo Bà Rén vắng lặng giữa bão dịch tả lợn châu Phi (Ảnh: Ngô Linh).

Trước đây, hàng chục người chen chúc với hàng trăm lồng heo, xe cộ kín sân, tiếng người hối thúc và tiếng heo kêu tạo nên một khung cảnh sôi động. Giờ đây, chợ chỉ lác đác vài người ghé qua, chủ yếu để ngắm nghía hoặc ngồi trò chuyện.

Trên cổng chợ, tấm băng rôn lớn với dòng chữ “Không được giết mổ, mua bán, vận chuyển heo và sản phẩm từ heo trong vùng xảy ra dịch tả lợn châu Phi” là lời nhắc nhở rõ ràng về tình hình dịch bệnh nghiêm trọng.

Ông Lê Dũng (57 tuổi, trú tại xã Duy Xuyên, thành phố Đà Nẵng), người đã có hơn 26 năm gắn bó với nghề thu mua heo, chia sẻ: "Chờ khi công bố hết dịch, vợ chồng tôi lại tiếp tục công việc thôi. Đây không phải lần đầu gặp cảnh này nên chẳng thấy lo gì, mình cứ tuân thủ quy định của chính quyền là được".

Vợ chồng ông Dũng thường đi gom heo tận chuồng rồi mang lên chợ bán sỉ và lẻ. Từ khi dịch bùng phát, chợ Bà Rén tạm dừng hoạt động, ông bà cũng ít ghé qua, nếu có đến cũng chỉ để "tám chuyện" với đồng nghiệp.

Người dân chỉ đến chợ để xem tình hình hoặc ngồi nói chuyện phiếm (Ảnh: Ngô Linh).

Trái ngược với sự lạc quan của ông Dũng, bà Nguyễn Thị Hồng (63 tuổi, xã Xuân Phú), người đã gắn bó hơn 30 năm với nghề "bồng heo" thuê tại chợ Bà Rén, lại không khỏi sốt ruột.

Thu nhập của bà chủ yếu dựa vào công việc này, và việc thất nghiệp gần một tháng qua khiến bà gặp nhiều khó khăn.

Bà Hồng cho biết giá bồng mỗi con heo 10-20kg chỉ được 500 đồng, những con khoảng 30kg trở lên được 1.000-2.000 đồng. Vất vả cả buổi sáng, người bồng heo chỉ kiếm được 60.000-100.000 đồng.

"Dù vất vả, thu nhập không cao nhưng vẫn đủ trang trải chợ búa hàng ngày. Chúng tôi chỉ mong sớm hết dịch để chợ heo hoạt động trở lại", bà Hồng chia sẻ.

Những rọ heo chất chồng, người dân mong sớm hết dịch để chợ heo hoạt động trở lại (Ảnh: Ngô Linh).

Bà Nguyễn Thị Thu Thủy, Chủ tịch UBND xã Xuân Phú, cho biết tình hình dịch tả lợn châu Phi lan nhanh ở địa phương đã buộc chợ heo phải tạm dừng hoạt động để phòng chống dịch.

Toàn xã có 26/27 thôn bị ảnh hưởng bởi dịch, với hơn 1.000 con heo mắc bệnh và tiêu hủy hơn 70 tấn. Xã đã tiếp nhận 360 lít hóa chất từ Chi cục chăn nuôi thú y thành phố và triển khai phun thuốc tiêu độc, khử trùng theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn.

Sau một tháng chỉ đạo quyết liệt, tình hình dịch tả lợn châu Phi tại địa phương đã được kiểm soát, với chiều hướng giảm số heo mắc bệnh.

Bà Thủy khẳng định: "Đến khi nào công bố hết dịch bệnh, UBND xã sẽ hướng dẫn Ban quản lý chợ Bà Rén tiếp tục mở chợ buôn bán heo giống trở lại. Tuy nhiên, heo giống phải đảm bảo nguồn gốc, không có dấu hiệu mắc bệnh, địa phương sẽ hỗ trợ phun thuốc khử trùng trước khi tái đàn heo trở lại cho người dân".