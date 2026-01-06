3 tỉnh thành gộp một, TPHCM phân hóa mạnh cung - cầu nhân lực

Theo bà Nguyễn Văn Hạnh Thục, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm TPHCM, năm 2025, thị trường lao động thành phố vận hành trong bối cảnh kinh tế phục hồi rõ nét. Sản xuất chế biến, chế tạo từng bước ổn định; dịch vụ - thương mại tăng tốc; FDI dịch chuyển vào công nghệ cao, linh kiện điện tử và logistics...

Tuy nhiên, kinh tế mang đặc thù riêng theo từng khu vực. Khu vực TPHCM (cũ) tiếp tục là trung tâm dịch vụ - tài chính - công nghệ. Bình Dương (cũ) duy trì vai trò thủ phủ công nghiệp với mật độ khu công nghiệp lớn. Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) nổi bật với cảng biển, dầu khí, logistics và du lịch.

Sự khác biệt cấu trúc này tạo nên thị trường lao động rộng, đa tầng nhưng cũng xuất hiện áp lực cân đối cung - cầu giữa các địa bàn.

Theo báo cáo của Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố, tương quan cung - cầu lao động trên địa bàn đang có sự phân hóa theo khu vực rõ rệt.

Trong năm 2025, về nguồn cung, toàn thành phố ghi nhận 191.790 lượt người tìm việc. Thống kê cụ thể của 3 khu vực như sau:

Tổng cầu lao động năm 2025 của thành phố đạt 313.681 vị trí.

Thống kê cụ thể của 3 khu vực như sau:

So sánh cung - cầu cho thấy, cơ cấu phân bố nguồn cung lao động theo khu vực không cân đối.

Khu vực Bình Dương (cũ) có 61.797 người tìm việc, trong khi nhu cầu tuyển dụng lên tới hơn 105.000 vị trí, thiếu hụt lao động phổ thông và kỹ thuật.

Nhu cầu tuyển dụng của Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) cũng tới trên 72.000 nhân công, chiếm 23% toàn vùng nhưng cung lao động chỉ ở mức 7,29% (xấp xỉ 14.000 người tìm việc). Điều này cho thấy sự phụ thuộc lớn vào lao động nhập cư của khu vực này.

Cơ cấu phân bố nguồn cầu theo khu vực có sự phân hóa phức tạp hơn vì nhu cầu tuyển dụng gắn với yêu cầu chuyên môn, kỹ năng. Tính phức tạp đến từ 3 khu vực của thành phố đang vận hành theo 3 mô hình kinh tế khác nhau.

Dù nguồn cầu được phân chia tương đối đồng đều nhưng mức độ yêu cầu kỹ năng và tính chất công việc giữa 3 khu vực khác biệt rõ rệt.

Người lao động tìm việc tại sàn giao dịch việc làm (Ảnh: Trung tâm DVVL TPHCM).

Theo bà Hạnh Thục, sự phân bố cung cầu lao động theo khu vực thể hiện cấu trúc kinh tế đa tầng của vùng, đồng thời đặt ra yêu cầu điều phối chính sách việc làm phù hợp với đặc điểm từng địa bàn để tối ưu hóa khả năng kết nối cung - cầu và dòng dịch chuyển lao động.

Trước tình hình này, Trung tâm Dịch vụ việc làm TPHCM xác định 1 trong 4 nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2026 là tăng cường điều phối giữa các khu vực trên địa bàn thành phố.

Mục tiêu cụ thể là điều tiết dòng lao động từ khu vực dư cung sang khu vực thiếu cung, nhất là từ nhóm ngành truyền thống sang logistics - cảng - dịch vụ chất lượng cao.