Người phụ nữ lột dừa tươi nhanh như máy, kiếm nửa triệu đồng mỗi ngày

Dọc hai bờ sông Thom, thuộc xã Mỏ Cày và Nhuận Phú Tân (Vĩnh Long), những "bông hồng thép" đang ngày đêm miệt mài với nghề lột dừa, se chỉ xơ dừa, góp phần duy trì và phát triển làng nghề truyền thống, mang lại thu nhập ổn định cho hàng trăm hộ dân.

Với đôi tay thoăn thoắt kề sát mũi nầm (một loại dao có 2 cạnh nhọn đóng vào cọc gỗ để lột dừa), chị Trương Thị Bé Hậu (30 tuổi, ngụ xã Nhuận Phú Tân) mỗi ngày có thể lột tới 2.000 trái dừa khô, mang về thu nhập khoảng 500.000 đồng.

Những "bông hồng thép" lột dừa nhanh như máy ở Vĩnh Long (Video: Bảo Kỳ).

Dừa, loại quả đặc sản và mang lại nguồn thu nhập của nhiều thế hệ người dân nơi đây. Từ nông dân trồng dừa đến những lao động tự do gắn bó với nghề lột dừa, se chỉ xơ dừa, vận chuyển dừa, tất cả đều có thu nhập ổn định, không phải bôn ba xa xứ.

Trong số các công việc liên quan đến dừa thì lột dừa là nghề thu hút nhiều lao động nhất, nhờ mức tiền công hấp dẫn. Không chỉ nam giới, nhiều phụ nữ trẻ tuổi cũng không ngại khó khăn, gắn bó với công việc này hàng chục năm.

Bà Phạm Thị Kim Thúy (50 tuổi, ngụ xã Nhuận Phú Tân) đã có gần 10 năm kinh nghiệm trong nghề lột dừa. Mỗi ngày, bà cùng chồng bắt đầu công việc từ 13h, mang theo cơm và làm việc đến tối muộn, thậm chí đến sáng hôm sau nếu lượng dừa nhiều.

"Dừa lột tính theo cò (mỗi cò 200 trái). Phụ nữ sức khỏe tốt có thể lột 10 cò, tương đương 2.000 trái/ngày. Tôi ngày trước cũng lột được như thế nhưng giờ già rồi, cỡ 7-8 cò là mệt", bà Thúy chia sẻ.

Nghề lột dừa đòi hỏi sự tập trung cao độ và kỹ năng khéo léo. Những người mới vào nghề thường phải trải qua vài lần đứt tay. Chỉ một chút sơ sẩy, mũi nầm có thể đâm vào tay hoặc ghim vào bụng, gây nguy hiểm.

Dù công việc vất vả, nhiều lúc phải trắng đêm, nhưng với những "bông hồng thép" ở dòng sông Thom, mỗi ghe dừa cập bến đầy hàng đều mang đến niềm vui. Sức khỏe và tuổi xuân được đổi lấy vài trăm nghìn đồng mỗi ngày, nhưng đó là nguồn thu nhập quý giá để họ chăm lo cho con cái, cha mẹ.

Sau khi lột vỏ, phần vỏ dừa có mụn và chỉ xơ dừa bên trong được đưa vào máy tách ra từng phần, tạo thêm công việc cho nhiều lao động. Phần vỏ dừa này sau đó được se thành chỉ và bán cho các doanh nghiệp dệt thảm.

Năm 2006, làng nghề sản xuất chỉ xơ dừa hai bên bờ sông Thom được UBND tỉnh Bến Tre (cũ) công nhận là làng nghề tiểu thủ công nghiệp. Đến năm 2008, Hiệp hội làng nghề Việt Nam đã công nhận đây là làng nghề tiêu biểu.

Hiện tại, làng nghề tiểu thủ công nghiệp phía bờ xã Nhuận Phú Tân có diện tích hơn 30ha với 19 cơ sở và một doanh nghiệp chuyên sản xuất các mặt hàng từ trái dừa, giải quyết việc làm cho khoảng 700 lao động tại địa phương.

Đặc biệt, nghề làm chỉ xơ dừa đã tạo công ăn việc làm cho nhiều chị em phụ nữ nội trợ, giúp họ kiếm khoảng 200.000-250.000 đồng/ngày, cải thiện đáng kể đời sống gia đình.

Vài năm trở lại đây, mặt hàng dừa có giá tốt và thị trường tiêu thụ ổn định, mang đến tín hiệu đáng mừng cho bà con Bến Tre cũ, nay thuộc tỉnh Vĩnh Long, giúp họ có sinh kế bền vững và thu nhập ổn định.