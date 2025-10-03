"Xây dựng mỗi người Vĩnh Long là biểu tượng của sự thân thiện, gắn kết"

Bước ngoặt mới để hiện thực hóa khát vọng phát triển nhanh và bền vững

Sáng 3/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 chính thức khai mạc.

Tại Đại hội, ông Lữ Quang Ngời, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long trình bày tóm tắt Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025 trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Lữ Quang Ngời, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long (Ảnh: Ban tổ chức).

Theo ông Lữ Quang Ngời, trong những năm gần đây, bên cạnh thời cơ, thuận lợi, tình hình thế giới, trong nước, trong tỉnh cũng còn những khó khăn, thử thách.

Sau hợp nhất 3 tỉnh Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long, có những khó khăn nhất định; yêu cầu cao về năng lực quản lý và trình độ chuyên môn, đặc biệt là trong bối cảnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số mạnh mẽ như hiện nay.

Ông cho biết, dự báo 5 năm tới vẫn thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt trong lĩnh vực chế biến, chế tạo; hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là giao thông, khoa học - công nghệ còn bất cập.

"Việc triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và kiện toàn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị đặt ra yêu cầu mới ngày càng cao hơn về hiệu quả hoạt động; đồng thời đây cũng là bước ngoặt mới của tỉnh Vĩnh Long để hiện thực hóa khát vọng phát triển nhanh và bền vững trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc", Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long nhấn mạnh.

Các đại biểu tham dự Đại hội (Ảnh: Ban tổ chức).

Theo ông Lữ Quang Ngời, quan điểm phát triển của tỉnh trong nhiệm kỳ 2025-2030 là tiếp tục kiên định đường lối đổi mới của Đảng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng; phát huy sức mạnh văn hoá, con người thành nguồn lực nội sinh và động lực phát triển; đột phá mạnh mẽ khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; đồng thời phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Gắn kết chặt chẽ, hài hòa giữa phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng - an ninh...

31 chỉ tiêu, 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá chiến lược và 12 giải pháp cụ thể

Để xây dựng tỉnh Vĩnh Long trở thành địa phương phát triển nhanh và bền vững, là trung tâm kinh tế biển, trung tâm sản xuất năng lượng tái tạo, có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, kết nối thông suốt với các địa phương và đầu mối liên kết trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Tỉnh đặt ra 31 chỉ tiêu như GRDP bình quân đầu người đến năm 2030 là gần 170 triệu đồng; tỷ trọng lao động có việc làm trong nền kinh tế là 100%...

Điện gió của tỉnh Vĩnh Long (Ảnh: Bảo Kỳ).

Trong nhiệm kỳ mới, tỉnh tập trung thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm gồm đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện; tổ chức thực hiện hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tỉnh Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long thành Quy hoạch tỉnh Vĩnh Long mới thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 đồng bộ với quy hoạch đô thị và nông thôn, Quy hoạch sử dụng đất tỉnh Vĩnh Long thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050.

Đặc biệt, Vĩnh Long sẽ quy hoạch, quản lý và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu; tập trung phát triển năng lượng tái tạo, năng lượng mới (điện gió, năng lượng mặt trời, Hydro xanh …) tạo động lực để khai thác tốt tiềm năng kinh tế biển để Vĩnh Long trở thành một trong những tỉnh trọng điểm về phát triển kinh tế biển, năng lượng sạch và du lịch.

Bên cạnh đó, tỉnh sẽ đẩy mạnh đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại các ngành công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ theo hướng tập trung phát triển các lĩnh vực, các sản phẩm có tiềm năng, lợi thế đặc trưng, chứa hàm lượng công nghệ, có sức cạnh tranh và giá trị gia tăng; đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là những ngành, những lĩnh vực ưu tiên, mới nổi, đáp ứng yêu cầu đổi mới và hội nhập quốc tế.

Nhiệm vụ cuối cùng là xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân vững mạnh, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới biển; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Cũng theo Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, 3 đột phá chiến lược được tỉnh đề ra trong nhiệm kỳ mới là đột phá trong ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế tư nhân và khởi nghiệp làm động lực cho sự phát triển; đột phá về đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại, trong đó ưu tiên xây dựng hệ thống giao thông chiến lược và đột phá trong việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nhân lực phục vụ các ngành kinh tế - xã hội trọng điểm, mới nổi.