Người Khmer thoát nghèo bền vững nhờ Chương trình Mục tiêu quốc gia

Thời gian qua, nhiều chương trình hỗ trợ đặc biệt, trong đó nổi bật là Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đã và đang mang lại những thay đổi tích cực, cải thiện đáng kể đời sống và diện mạo các khu vực có đông đồng bào Khmer sinh sống tại địa phương (trước đây thuộc tỉnh Sóc Trăng).

Đồng bào Khmer tại Cần Thơ chủ yếu tập trung ở các phường vùng ven, gắn bó với nghề nông. Trong những năm gần đây, các cấp ủy đảng, chính quyền và đoàn thể đã nỗ lực tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ vốn vay, cây con giống, vật tư sản xuất.

Song song đó, nhiều lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật được tổ chức, giúp bà con thay đổi tập quán sản xuất, tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao, góp phần phát triển kinh tế hộ gia đình.

Thoát nghèo bền vững nhờ Chính sách chăm lo cho đồng bào dân tộc thiểu số (Clip: Bảo Kỳ).

Xã Nhơn Mỹ (trước đây là An Mỹ, huyện Kế Sách, Sóc Trăng) là một trong những địa phương có đông đồng bào Khmer. Các chủ trương, chính sách dành cho đồng bào Khmer luôn được triển khai kịp thời, tạo động lực mạnh mẽ giúp bà con phấn khởi, tích cực tham gia công tác giảm nghèo, làm thay đổi bộ mặt khu dân cư.

Đặc biệt trong sản xuất nông nghiệp, bên cạnh việc chuyển giao khoa học kỹ thuật và hỗ trợ giống, địa phương còn giới thiệu nhiều mô hình canh tác mới mang lại thu nhập cao cho nông hộ.

Nhờ các chương trình hỗ trợ vốn vay, vật nuôi, xóa nhà tạm, nhà dột nát, nhiều hộ đồng bào Khmer đã thoát nghèo bền vững.

Bà Sơn Thị Anh (51 tuổi, ngụ ấp An Nghiệp) chia sẻ, hơn 10 năm trước, bà được địa phương hỗ trợ vay 13 triệu đồng để chăn nuôi bò, trong đó 3 triệu đồng được tài trợ và 10 triệu đồng còn lại đóng lãi suất ưu đãi, chỉ khoảng 100.000 đồng/tháng.

Bà Anh dự kiến sẽ xuất bán một con bò con vào dịp Tết này với giá thị trường trên 15 triệu đồng. Nhờ cặp bò này, gia đình bà có thêm gần 20 triệu đồng mỗi năm.

"Do không có đất đai ruộng vườn, vợ chồng tôi phải đi làm mướn. Nhờ nuôi bò nên đã có đồng ra đồng vào để trang trải. Nếu không có cặp bò này, cuộc sống gia đình tôi sẽ thiếu thốn hơn nhiều", bà Anh tâm sự.

Cạnh nhà bà Anh, ông Kim Xương (59 tuổi) cũng được hỗ trợ vốn vay nuôi bò. Ông cho biết, mỗi tháng vợ chồng ông đóng lãi 100.000 đồng, có tháng khó khăn có thể đóng ít hơn. Dù chưa trả hết tiền gốc, cặp bò đã trở thành tài sản quý giá, giúp cuộc sống bớt vất vả.

"Ngoài căn nhà, tài sản lớn nhất của chúng tôi chính là cặp bò. Cuộc sống tuy còn khó khăn nhưng không còn túng thiếu như lúc xưa", ông Xương bày tỏ.

Năm 2024, đồng bào Khmer tại đây tiếp tục nhận được nhiều chính sách an sinh thiết thực, nổi bật là chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát của Chính phủ và tài trợ cặp bò cho các hộ nghèo để làm ăn, vươn lên trong cuộc sống.

Ông Thạch Xẻ, một lão nông U60, phấn khởi dẫn phóng viên tham quan ngôi nhà mới cất vào tháng 10/2024. Gia đình ông, thuộc diện hộ nghèo, năm ngoái được địa phương hỗ trợ một cặp bò trị giá khoảng 30 triệu đồng và hơn 44 triệu đồng để xây nhà.

"Vừa có chỗ ở tử tế, vừa có sinh kế ổn định, đây chính là mơ ước bấy lâu của tôi. Gia đình tôi cũng đã thoát nghèo từ năm ngoái", ông Xẻ bộc bạch.

Ngôi nhà khang trang của ông có tổng kinh phí gần 200 triệu đồng, ngoài sự hỗ trợ của Nhà nước còn có sự đóng góp của con cái và họ hàng.

Theo lãnh đạo UBND xã Nhơn Mỹ (trước đây là An Mỹ), địa phương là xã nông thôn được thụ hưởng các chính sách từ Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững. Năm 2024, toàn xã có 349 đối tượng cần hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát, là một trong những đơn vị có số lượng lớn nhất của huyện. Trong năm ngoái, địa phương đã xây dựng 345 ngôi nhà cho bà con với tổng kinh phí gần 16 tỷ đồng.

Thống kê từ huyện Kế Sách (Sóc Trăng cũ) cho thấy, từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, trong năm 2024, huyện đã đầu tư xây dựng 12 công trình giao thông nông thôn, hỗ trợ đất ở cho 28 hộ, hỗ trợ nhà ở cho 414 hộ, hỗ trợ chuyển đổi ngành nghề cho 398 hộ; hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán cho 633 hộ, hỗ trợ xây dựng 12 mô hình phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế.

Ngoài ra, đồng bào Khmer còn được hỗ trợ vay vốn tạo việc làm, mở lớp dạy nghề ngắn hạn, hỗ trợ tiền điện, cấp thẻ bảo hiểm y tế và thực hiện tốt các chính sách đối với người có uy tín trong cộng đồng.

Ngày 29/6, Ban Chỉ đạo triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát tỉnh Sóc Trăng đã tổng kết chương trình năm 2025. Qua rà soát, toàn tỉnh có 8.917 căn nhà tạm, dột nát thuộc diện hỗ trợ, trong đó cần xây dựng mới 6.549 căn và sửa chữa 2.368 căn.

Cụ thể, có 916 căn dành cho gia đình người có công với cách mạng; 7.144 căn cho hộ nghèo, cận nghèo (5.612 căn xây mới, 1.532 căn sửa chữa); 458 căn xây mới thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số; và 399 căn hỗ trợ lại cho người có công với cách mạng từng được hỗ trợ nhưng nay gặp khó khăn về nhà ở.

Không chỉ đời sống vật chất, đời sống tinh thần của đồng bào Khmer cũng được các cấp ủy, chính quyền quan tâm thông qua các chính sách giúp giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Nhiều hoạt động văn hóa như Hội thi tiếng hát Khmer, Giải bi sắt, bóng chuyền... được duy trì thường xuyên vào các dịp lễ, Tết. Những hoạt động này đã hun đúc tinh thần đại đoàn kết dân tộc, cùng chung tay xây dựng đất nước ngày càng phát triển.

Nội dung: Bảo Kỳ

17/11/2025 - 09:45