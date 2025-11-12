Cần Thơ: Tiềm năng du lịch lớn, cần đột phá để níu chân du khách

Văn hóa Chợ nổi Cái Răng (Cần Thơ) được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia vào năm 2016 (Ảnh: Bảo Kỳ).

Cần Thơ có hơn 100 khu, điểm, vườn du lịch

Với hơn 100 khu, điểm, vườn du lịch và gần 900 cơ sở lưu trú, Cần Thơ đang sở hữu một hệ sinh thái du lịch phong phú. Tuy nhiên, thành phố này vẫn đang loay hoay tìm cách giữ chân du khách, đặc biệt là khách quốc tế, khi nhiều ý kiến cho rằng các điểm đến còn thiếu sự khác biệt và trải nghiệm chưa đủ sâu sắc.

Chị V. (27 tuổi, TPHCM) chia sẻ về chuyến đi 2 ngày 1 đêm tại Cần Thơ: "Nếu như sáng đi chợ nổi, trưa tham quan vườn trái cây, tối đi chợ đêm thế là hết một ngày. Hôm sau chỉ ăn sáng và uống cà phê trải nghiệm văn hóa địa phương rồi về lại TPHCM, cũng vừa tròn 2 ngày nghỉ". Đây là tâm lý chung của nhiều du khách, thường chỉ dành cuối tuần ngắn ngủi để khám phá Tây Đô, ưu tiên sự nhanh chóng và tiết kiệm.

Một du khách từ Thái Bình, chị H., cũng bày tỏ: "Tôi thấy tên Cần Thơ rất dễ thương, con người hòa đồng, cây trái tươi ngon, giá cả bình dân. Tuy nhiên ở đây không có điểm nhấn, bởi các địa điểm na ná nhau. Lúc đầu gia đình tôi dự kiến ở Cần Thơ 3 ngày nhưng mới sang ngày thứ 2 đã hết chỗ chơi".

Theo báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cần Thơ, 9 tháng đầu năm 2025, thành phố ước đón hơn 9,3 triệu lượt khách tham quan (đạt 85% kế hoạch năm), trong đó có hơn 4,2 triệu lượt khách lưu trú (đạt 86% kế hoạch năm). Khách quốc tế lưu trú đạt trên 350.000 lượt, khách nội địa lưu trú đạt hơn 3,8 triệu lượt.

Sau khi sáp nhập đơn vị hành chính với Hậu Giang và Sóc Trăng cũ từ ngày 1/7, TP Cần Thơ đã mở rộng không gian phát triển, củng cố vị thế là đô thị văn hóa và trung tâm kinh tế của ĐBSCL.

Du khách nước ngoài đến lưu trú, tham quan ở Cần Thơ (Ảnh: Mekong Silt Ecolodge).

Chị Nguyễn Thị Hồng Đoan, Quản lý khu nghỉ dưỡng Mekong Silt Ecolodge, cho biết khu nghỉ dưỡng này thu hút khoảng 70% khách nước ngoài, với thời gian lưu trú trung bình 2-3 ngày. Khách thường tham quan Chợ nổi Cái Răng, Khu du lịch sinh thái Mùa Xuân và một số tour kết nối đến An Giang.

Tuy nhiên, chị Đoan cũng thừa nhận: "Bản thân tôi thấy Cần Thơ còn thiếu điểm vui chơi, sinh hoạt về đêm để níu chân du khách... để giữ chân du khách ở tầm 3-4 ngày tại Cần Thơ thì khá khó vì đã hết điểm tham quan nổi bật". Chị cũng nhấn mạnh sự tương đồng trong mô hình du lịch sinh thái của miền Tây, dễ gây nhàm chán.

Tại Can Tho Eco Resort, một điểm đến hút khách nội địa với nhiều hoạt động vui chơi, giải trí, vườn thú và sân khấu kịch, lượng khách quốc tế chỉ chiếm 10-20%. Chị Nguyễn Khả Trân, Trưởng nhóm Marketing của khu nghỉ dưỡng, cho biết: "Bình quân mỗi tháng khu nghỉ dưỡng đón hơn 10.000 lượt khách, đa số khách đến tham quan trong ngày, nếu khách có lưu trú sẽ nghỉ lại khoảng 1-2 ngày". Dù có khuôn viên rộng 20ha và nhiều hoạt động, lượng khách vẫn chưa phủ đầy hết công suất.

Khách Tây trải nghiệm làm bánh dân gian (Ảnh: Mekong Silt Ecolodge).

Tổng khuôn viên của Can Tho Eco Resort rộng khoảng 20ha (Ảnh: Can Tho Eco Resort).

Nâng tầm thương hiệu du lịch Cần Thơ

Ông Sầm Long Giang, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cần Thơ, thừa nhận mức độ nhận diện của Cần Thơ trên bản đồ du lịch quốc tế còn khiêm tốn. Nguyên nhân chính là do thiếu sản phẩm du lịch quốc tế, công tác quảng bá xúc tiến còn hạn chế, và chưa có nhiều sản phẩm biểu tượng mang tầm khu vực hoặc thế giới.

Nhóm du khách ở tỉnh Vĩnh Long đến Cần Thơ tham quan, vui chơi (Ảnh: Bảo Kỳ).

Để khắc phục tình trạng này, ông Giang cho biết ngành du lịch thành phố sẽ tập trung phát triển các sản phẩm đặc thù có chiều sâu văn hóa, đẩy mạnh hợp tác liên kết vùng, tăng cường quảng bá trên các nền tảng số và mạng lưới quốc tế. Đồng thời, đầu tư nâng cao chất lượng dịch vụ, nguồn nhân lực và hạ tầng du lịch, nhằm nâng cao vị thế thương hiệu du lịch Cần Thơ.

Trong thời gian tới, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cần Thơ định hướng phát triển hệ thống truyền thông du lịch đa kênh, gắn với chuyển đổi số và liên kết vùng. Các kênh truyền thông sẽ bao gồm cổng du lịch thông minh TP Cần Thơ, các nền tảng mạng xã hội chính thức (Facebook, YouTube, TikTok, Instagram), và các hoạt động xúc tiến, quảng bá trong khuôn khổ liên kết với TPHCM và các tỉnh ĐBSCL.

Du khách cho bồ câu ăn tại Can Tho Eco Resort (Ảnh: Bảo Kỳ).

Giai đoạn 2025-2030, Cần Thơ đặt mục tiêu nâng cao chất lượng, đa dạng hóa sản phẩm du lịch đặc trưng, gắn với tiềm năng và thế mạnh riêng của thành phố, đồng thời mở rộng liên kết vùng trong toàn khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, hướng tới xây dựng hình ảnh điểm đến du lịch bền vững, chất lượng, an toàn và thân thiện.