Công an TPHCM truy nã Chủ tịch HĐQT Công ty Sam Group

Ngày 7/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM, phát lệnh truy nã đối với Trần Văn Quý (SN 1981, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Sam Group) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an TPHCM truy nã Trần Văn Quý.

Theo đó, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) thụ lý điều tra vụ án hình sự Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Sam Group. Quá trình điều tra, xét thấy hành vi của Trần Văn Quý có đủ yếu tố cấu thành tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nên PC03 đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với người này.

Tuy nhiên, do bị can đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú, hiện không rõ ở đâu nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã ra quyết định truy nã đối với Trần Văn Quý để tổ chức truy bắt.

Công an TPHCM thông báo bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan công an, Viện KSND hoặc UBND nơi gần nhất. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã, cá nhân, đơn vị phải báo ngay cho PC03 tại số 14 Đoàn Như Hài, phường Xóm Chiếu, TPHCM, hoặc gọi số 0903.852.528 gặp cán bộ thụ lý Nguyễn Lâm Anh.

Theo tài liệu điều tra của PC03 xác định, Công ty Sam Group không có tài liệu pháp lý liên quan đất đai, không được cấp chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Tuy nhiên, Lê Văn Xá (Giám đốc Công ty Sam Group) đã ký hợp đồng đặt cọc, hợp đồng chuyển nhượng nền đất thuộc Khu biệt thự Sam World Đamb'ri; Khu biệt thự Sam Hills Lộc Quảng và Khu biệt thự Sam World Lộc Quảng với nhiều cá nhân và nhận tiền đặt cọc thông qua tài khoản của Công ty Sam Group và tài khoản cá nhân ông Trần Văn Quý, Chủ tịch HĐQT Công ty Sam Group.

Sau khi nhận tiền, phía Công ty Sam Group không thực hiện việc ký hợp đồng chuyển nhượng như thỏa thuận mà rút hết để sử dụng cho mục đích khác.

Đến nay, PC03 xác định có đủ căn cứ các đối tượng Trần Văn Qúy và Lê Văn Xá đã chiếm đoạt tài sản của nhiều cá nhân, với tổng số tiền hơn 16 tỷ đồng thông qua việc ký hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng nền đất thuộc các khu biệt thự trên.