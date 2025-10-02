Bé trai bị nước lũ cuốn trôi khi đạp xe qua cầu tràn

Sáng 2/10, ông Trần Anh Nam, Phó Chủ tịch UBND xã Kim Hoa (huyện Hương Sơn cũ), tỉnh Hà Tĩnh, cho biết, một học sinh trên địa bàn vừa thoát nạn sau khi bị nước lũ cuốn trôi.

Khoảng 7h ngày 1/10, bé trai Đoàn Trần Phi Long (13 tuổi, học lớp 7) đạp xe qua cầu tràn ở khu vực chợ Đình, thôn Am Thủy, xã Kim Hoa.

Khoảnh khắc bé trai ngã xuống dòng nước lũ (Ảnh: Khánh Toàn).

Lúc này, sau bão Bualoi (bão số 10), nước lũ dâng cao, chảy xiết. Bé trai cùng xe đạp bất ngờ ngã xuống dòng nước và bị cuốn đi.

Phát hiện sự việc, nhiều người dân hô hoán kêu cứu. Ngay lập tức, anh Trần Thế Anh (trú thôn Xuân Thủy, xã Kim Hoa) lao xuống dòng lũ, cứu vớt bé trai an toàn.

Nam sinh bị nước lũ cuốn trôi khi đạp xe qua cầu tràn (Video: Bùi Khánh Toàn).

"Chúng tôi đang hoàn tất thủ tục để trao giấy khen, ghi nhận hành động dũng cảm, kịp thời của anh Thế Anh trong việc cứu cháu bé thoát khỏi đuối nước", ông Nam thông tin.

Sau bão Bualoi, mực nước các con sông tại Hà Tĩnh dâng cao gây ngập lụt diện rộng. Nhiều xã như Kim Hoa, Đức Minh, Đức Quang bị nước lũ bủa vây, cô lập.