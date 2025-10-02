Vụ hai tàu cá chìm trong bão Bualoi: Phát hiện thi thể một ngư dân

Ngày 2/10, Đồn Biên phòng Roòn, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết vào 2h30 cùng ngày, người dân xã Hòa Trạch (Quảng Trị) phát hiện một thi thể trôi dạt trên biển.

Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định nạn nhân là Nguyễn Văn Bình (SN 1989, quê ở tỉnh Nghệ An), thợ máy tàu cá đứt neo, chìm trên biển tối 28/9.

Lực lượng biên phòng rà soát khu vực cửa Gianh, tìm kiếm ngư dân mất tích (Ảnh: Đức Trí).

Đến nay, đơn vị chức năng và người dân đã phát hiện 4 thi thể ngư dân của 2 tàu cá BV-92756-TS và BV-92754-TS, 5 người đang mất tích.

Trước đó, thi thể các nạn nhân Nguyễn Văn Cảnh (SN 1994, trú tại tỉnh Đồng Tháp); Trần Hoàng Thọ (SN 1984, trú tại tỉnh An Giang) và Nguyễn Tiến Sỹ (SN 1986, trú tại tỉnh Nghệ An) đã được tìm thấy.

Một trong 2 tàu cá gặp nạn dạt vào bờ biển (Ảnh: Tiến Thành).

Như Dân trí đã thông tin, khoảng 23h ngày 28/9, tại khu neo đậu truyền thống của ngư dân ở tổ dân phố Xuân Lộc, phường Bắc Gianh (Quảng Trị), giữa mưa bão, gió giật mạnh, tàu cá BV-92756-TS và BV-92754-TS bị đứt dây neo, trôi ra biển.

Thời điểm gặp nạn, trên 2 tàu cá có 13 thuyền viên, trong đó 4 người bơi được vào bờ, 9 người khác mất tích.

Nhóm ngư dân bơi được vào bờ an toàn, gồm: Trần Quốc Chung (SN 1985, trú tại tỉnh Nghệ An); Đồng Văn Thành (SN 1985, trú tại tỉnh Thanh Hóa); Sa LêH (SN 1989) và Nguyễn Trọng Chí (SN 1975), cùng trú tại tỉnh An Giang.

Liên quan đến tàu cá BV-0042TS chìm trên khu vực biển Cửa Việt (Quảng Trị) vào sáng 28/9, đến nay, lực lượng chức năng chưa tìm thấy 2 ngư dân mất tích.