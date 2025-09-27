Chủ đầm tôm lo trắng tay lần thứ 2 trong năm vì bão Bualoi sắp đổ bộ

Chiều tối 26/9, hay tin bão Bualoi sắp vào Biển Đông, ông Nguyễn Viết San (SN 1967) - chủ đầm nuôi cua, tôm ở phường Quảng Phú, tỉnh Thanh Hóa - chèo thuyền dọc theo khu ao nuôi để kiểm tra hệ thống kênh thoát nước tại trang trại.

Ông San cho biết đã có gần 20 năm làm nghề nuôi tôm, cua ven nhánh sông Mã, ông không ít lần chịu thiệt hại nặng nề do ảnh hưởng của mưa bão.

Ông Nguyễn Viết San chèo thuyền kiểm tra một vòng ao nuôi trước khi bão Bualoi đổ bộ (Ảnh: Thanh Tùng).

“Mỗi lần bão về là lại thấp thỏm, lo lắng. Năm nào ít bão còn có thu nhập khá, chứ bão nhiều coi như mất trắng. Vì vậy, vào mùa mưa bão, dân nuôi tôm như chúng tôi đứng ngồi không yên”, ông San chia sẻ.

Chỉ tính từ mùa mưa bão năm ngoái đến nay, gia đình ông đã thiệt hại gần 3 tỷ đồng. Gần đây nhất là đợt ảnh hưởng của bão số 5, khi thủy điện ở thượng nguồn sông Mã xả lũ, ao nuôi rộng hơn 20ha bị ngập trắng, khiến ông trắng tay sau nhiều tháng vất vả.

Ông chủ đầm nuôi tôm với tâm trạng thấp thỏm, lo âu khi bão sắp đổ bộ (Ảnh: Thanh Tùng).

“Nước lũ sông Mã dâng cao tràn vào ao nuôi, toàn bộ số cua và tôm sắp đến kỳ thu hoạch bị cuốn trôi. Vụ đó tôi ước tính thu được khoảng 2 tỷ đồng, nhưng vì mưa bão mà mất trắng, còn lâm vào cảnh nợ nần”, ông San kể.

Theo ông San, trong gần 20 năm làm nghề, ông nhớ nhất là trận bão Yagi năm 2024. Rạng sáng 24/9/2024, lũ từ thượng nguồn đổ về khiến nước sông Mã dâng cao, tràn vào đầm nuôi. Chỉ trong vòng một giờ đồng hồ, cống điều tiết nước bị vỡ, toàn bộ số tôm cua trong ao bị cuốn trôi.

“Sau bão Yagi, gia đình tôi mất gần 2 tỷ đồng, riêng chi phí khắc phục cống điều tiết nước bị vỡ đã tốn hơn 100 triệu đồng”, ông San nói.

Người nông dân này chia sẻ thêm, khi nghe tin bão Bualoi có thể đổ bộ vào miền Trung, ông rất lo lắng. Gia đình ông vừa vay mượn một khoản tiền lớn để khôi phục ao nuôi và đầu tư con giống chưa được bao lâu, nếu tiếp tục bị ngập lụt sẽ rơi vào cảnh nợ nần chồng chất.

Ông San tranh thủ thả lưới, đánh bắt ít tôm còn sót lại sau cơn bão số 9 (Ảnh: Thanh Tùng).

“Bão số 9 vừa rồi may mắn không ảnh hưởng gì. Vợ tôi còn bảo thật may khi đầm tôm vẫn còn nguyên vẹn. Nhưng chưa kịp vui mừng thì lại nghe tin bão Bualoi sắp đổ bộ. Hai ngày nay, chúng tôi liên tục theo dõi thông tin thời tiết. Chỉ mong cơn bão này khi vào đất liền sẽ nhẹ, mưa ít”, ông San bày tỏ.