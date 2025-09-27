Chủ đầm tôm lo trắng tay lần thứ 2 trong năm vì bão Bualoi sắp đổ bộ
(Dân trí) - Gần 1 tháng thiệt hại nặng nề vì bão, đầm nuôi tôm và cua của gia đình ông Nguyễn Viết San ở tỉnh Thanh Hóa, lại đứng trước nguy cơ bị tàn phá bởi cơn bão Bualoi, chủ đầm lo lắng, bất an.
Chiều tối 26/9, hay tin bão Bualoi sắp vào Biển Đông, ông Nguyễn Viết San (SN 1967) - chủ đầm nuôi cua, tôm ở phường Quảng Phú, tỉnh Thanh Hóa - chèo thuyền dọc theo khu ao nuôi để kiểm tra hệ thống kênh thoát nước tại trang trại.
Ông San cho biết đã có gần 20 năm làm nghề nuôi tôm, cua ven nhánh sông Mã, ông không ít lần chịu thiệt hại nặng nề do ảnh hưởng của mưa bão.
“Mỗi lần bão về là lại thấp thỏm, lo lắng. Năm nào ít bão còn có thu nhập khá, chứ bão nhiều coi như mất trắng. Vì vậy, vào mùa mưa bão, dân nuôi tôm như chúng tôi đứng ngồi không yên”, ông San chia sẻ.
Chỉ tính từ mùa mưa bão năm ngoái đến nay, gia đình ông đã thiệt hại gần 3 tỷ đồng. Gần đây nhất là đợt ảnh hưởng của bão số 5, khi thủy điện ở thượng nguồn sông Mã xả lũ, ao nuôi rộng hơn 20ha bị ngập trắng, khiến ông trắng tay sau nhiều tháng vất vả.
“Nước lũ sông Mã dâng cao tràn vào ao nuôi, toàn bộ số cua và tôm sắp đến kỳ thu hoạch bị cuốn trôi. Vụ đó tôi ước tính thu được khoảng 2 tỷ đồng, nhưng vì mưa bão mà mất trắng, còn lâm vào cảnh nợ nần”, ông San kể.
Theo ông San, trong gần 20 năm làm nghề, ông nhớ nhất là trận bão Yagi năm 2024. Rạng sáng 24/9/2024, lũ từ thượng nguồn đổ về khiến nước sông Mã dâng cao, tràn vào đầm nuôi. Chỉ trong vòng một giờ đồng hồ, cống điều tiết nước bị vỡ, toàn bộ số tôm cua trong ao bị cuốn trôi.
“Sau bão Yagi, gia đình tôi mất gần 2 tỷ đồng, riêng chi phí khắc phục cống điều tiết nước bị vỡ đã tốn hơn 100 triệu đồng”, ông San nói.
Người nông dân này chia sẻ thêm, khi nghe tin bão Bualoi có thể đổ bộ vào miền Trung, ông rất lo lắng. Gia đình ông vừa vay mượn một khoản tiền lớn để khôi phục ao nuôi và đầu tư con giống chưa được bao lâu, nếu tiếp tục bị ngập lụt sẽ rơi vào cảnh nợ nần chồng chất.
“Bão số 9 vừa rồi may mắn không ảnh hưởng gì. Vợ tôi còn bảo thật may khi đầm tôm vẫn còn nguyên vẹn. Nhưng chưa kịp vui mừng thì lại nghe tin bão Bualoi sắp đổ bộ. Hai ngày nay, chúng tôi liên tục theo dõi thông tin thời tiết. Chỉ mong cơn bão này khi vào đất liền sẽ nhẹ, mưa ít”, ông San bày tỏ.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vào lúc 13h ngày 26/9, bão Bualoi mạnh cấp 11 (103-117 km/h), giật cấp 14, đang hoạt động trên khu vực miền Trung Philippines.
Dự báo, bão sẽ di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ rất nhanh, khoảng 35-40 km/h - nhanh gấp đôi các cơn bão thông thường. Dự kiến, đêm 26/9, bão Bualoi sẽ đi vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 10 trong năm.
Đến khoảng 13h ngày 27/9, bão sẽ mạnh lên cấp 11-12, giật cấp 15 trên khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa).
Đến 13h ngày 28/9, bão tiếp tục mạnh lên cấp 13, giật cấp 16 trên vùng biển ngoài khơi từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi.
Cơ quan khí tượng cho biết, từ sáng 26/9 đến sáng 27/9, khu vực Đông Bắc Bộ, Nam Phú Thọ và Thanh Hóa sẽ có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến 30-70mm, có nơi trên 150mm.
Ngoài ra, trong ngày và đêm 26/9, các khu vực Tây Bắc Bộ, từ Nghệ An đến Đà Nẵng, Tây Nguyên và Nam Bộ cũng có mưa rào và dông rải rác. Tổng lượng mưa phổ biến 20-40mm, có nơi trên 100mm.
Dự báo trong ngày và đêm 28/9, khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng có khả năng xảy ra mưa lớn diện rộng.