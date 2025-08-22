8 chính sách hỗ trợ tạo việc làm của nhà nước

Tín dụng giải quyết việc làm

Nhà nước thực hiện tín dụng chính sách để hỗ trợ tạo việc làm, duy trì, mở rộng việc làm và hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội từ nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm.

Cho vay giải quyết việc làm

Người lao động được vay vốn hỗ trợ tạo việc làm, duy trì, mở rộng việc làm; hỗ trợ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng là người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Cơ sở sản xuất, kinh doanh được vay vốn hỗ trợ tạo việc làm, duy trì, mở rộng việc làm.

Hỗ trợ chuyển đổi nghề ở khu vực nông thôn

Người lao động ở khu vực nông thôn tham gia chuyển đổi nghề nghiệp, việc làm được hỗ trợ 2 nội dung sau: Vay vốn hỗ trợ tạo việc làm, duy trì, mở rộng việc làm và vay vốn hỗ trợ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; Hỗ trợ đào tạo nghề.

Lao động nông thôn được hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp (Ảnh minh họa: Hữu Khoa).

Chính sách việc làm công

Chính sách việc làm công được thực hiện thông qua các chương trình, dự án, hoạt động sử dụng vốn nhà nước gắn với phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Hỗ trợ việc làm cho người lao động là thanh niên

Thanh niên thuộc 3 nhóm sau được hỗ trợ đào tạo nghề: Thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân; thanh niên tình nguyện hoàn thành nhiệm vụ thực hiện chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội; trí thức trẻ tình nguyện sau khi hoàn thành nhiệm vụ công tác tại khu kinh tế - quốc phòng.

Hỗ trợ việc làm cho người lao động là người cao tuổi

Người cao tuổi được vay vốn hỗ trợ tạo việc làm, duy trì, mở rộng việc làm; được hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề, hỗ trợ tham gia đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia...

Người cao tuổi được hỗ trợ để tạo việc làm (Ảnh minh họa: Hữu Khoa).

Hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

7 nhóm người lao động được nhà nước hỗ trợ các chi phí chuẩn bị trước khi đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng như: Giáo dục định hướng; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề, ngoại ngữ...

Hỗ trợ phát triển thị trường lao động

Nhà nước có trách nhiệm hỗ trợ phát triển thị trường lao động với các nhiệm vụ như: Xây dựng, quản lý, vận hành, khai thác, nâng cấp hệ thống hạ tầng công nghệ, cơ sở dữ liệu về người lao động, hệ thống thông tin thị trường lao động; Đầu tư xây dựng, nâng cao năng lực, hiện đại hóa hoạt động dịch vụ việc làm của tổ chức dịch vụ việc làm công; phát triển sàn giao dịch việc làm quốc gia.