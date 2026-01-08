10 người bị sa thải có 2 nhân sự trên 40, dấu hiệu làn sóng "đại từ chức"

Cụ thể, báo cáo từ nền tảng công nghệ nhân sự TopCV thể hiện, trong năm 2025, tính ổn định của công việc đang bị suy giảm.

Tỷ lệ người lao động chủ động thay đổi công việc và tỷ lệ bị cắt giảm lần lượt là 20,2% và 10%. Điều này cho thấy sự dịch chuyển đáng kể trong lực lượng lao động.

Gen X chiếm tỷ lệ bị cắt giảm nhiều nhất trong năm 2025 (Ảnh minh họa: Freepik).

Theo kết quả khảo sát, trong nhóm bị cắt giảm, Gen X (những người được sinh ra trong khoảng từ năm 1965 đến năm 1980) chiếm tỷ lệ cao nhất (19,05%). Điều đó có nghĩa, cứ 10 người bị sa thải trong năm 2025 thì có 2 nhân sự trên 40 tuổi.

Con số phản ánh thực tế nhiều doanh nghiệp đang tái cấu trúc, giảm bớt các vị trí có chi phí cao hoặc không còn phù hợp với mô hình kinh doanh mới, một xu hướng đã thấy ở nhiều thị trường phát triển.

Việc cắt giảm nhóm lao động Gen X (những người sinh từ năm 1965-1980) cũng là một xu hướng đáng chú ý trên quy mô quốc tế, khi các tập đoàn lớn ở Mỹ và Châu Âu đẩy mạnh tái cấu trúc, số hóa và tự động hóa.

Điều này dẫn đến sự thu hẹp các vị trí quản lý cấp trung hoặc các vai trò thâm niên, chi phí cao. Xu hướng này càng củng cố nhận định rằng những thay đổi về tỷ lệ nghỉ việc và cắt giảm nhân sự đang là một phần của sự chuyển đổi kinh tế và xã hội rộng lớn.

Trong khi đó, Gen Z (những người được sinh ra trong khoảng từ năm 1997 đến năm 2012) dẫn đầu trong nhóm chủ động mạnh dạn thay đổi công việc, với tỷ lệ 35,7%. Thực tế, thế hệ trẻ ngày càng tìm kiếm sự linh hoạt, cơ hội phát triển và cân bằng cuộc sống. Họ không ngại thay đổi công việc để tìm kiếm giá trị phù hợp hơn.

Sự dịch chuyển này không phải là một hiện tượng cá biệt mà là một trào lưu toàn cầu đang định hình lại thị trường lao động. Dữ liệu từ nhiều nghiên cứu quốc tế, đặc biệt sau đại dịch, cho thấy Gen Z và Gen Y (những người được sinh ra trong khoảng từ năm 1981 đến năm 1996) đang dẫn đầu làn sóng "đại từ chức".

Họ đặt nhu cầu cá nhân, sự linh hoạt và mục đích công việc lên hàng đầu. Các công ty toàn cầu đang phải thích nghi với mô hình làm việc kết hợp (hybrid) và linh hoạt, đồng thời tái định vị lại văn hóa doanh nghiệp để thu hút và giữ chân lực lượng lao động trẻ. Bởi những nhân sự này sẵn sàng dứt áo ra đi khi nhận thấy công việc không còn phục vụ cho sự phát triển toàn diện của họ.

Đáng chú ý, tâm lý của người lao động làm việc đa nhiệm đang có sự khác biệt rõ rệt giữa các thế hệ. Hầu hết Gen X (57,1%) cảm thấy không hài lòng, trong khi phần lớn Gen Z (59,3%) dù chấp nhận hiện tại nhưng sẵn sàng tìm kiếm một công việc mới trong 6-12 tháng tới.

Có thể thấy, trong khi thế hệ cũ có thể chấp nhận áp lực như một phần của công việc, thế hệ trẻ lại coi trọng sự cân bằng và tiềm năng phát triển, đồng thời họ không ngại thay đổi để tìm kiếm một cơ hội phù hợp hơn.

Nhìn chung, dù đang có việc làm ổn định hay đang nghỉ việc, người lao động vẫn luôn đi tìm kiếm các cơ hội công việc mới tốt hơn. Trong số những người lao động chủ động thay đổi công việc, có 65,5% đã tìm được công việc mới.