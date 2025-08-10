Đề xuất nâng mức vay tới 200 triệu đồng/người để tự tạo việc làm

Mức vay và đối tượng thụ hưởng

Theo dự thảo, người lao động có thể vay tối đa 200 triệu đồng để tự tạo việc làm hoặc mở rộng sinh kế. Doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh có thể vay tối đa 10 tỷ đồng, nhưng không vượt quá 200 triệu đồng cho mỗi vị trí việc làm hình thành, duy trì hoặc mở rộng từ dự án vay. Mức vay cụ thể do Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) thỏa thuận trên cơ sở nguồn vốn và khả năng trả nợ của bên vay.

Kỳ hạn cho vay tối đa 120 tháng; thời hạn cụ thể được thỏa thuận theo chu kỳ sản xuất - kinh doanh và khả năng trả nợ của người vay. Lãi suất áp dụng với nhóm đối tượng tại khoản 1 Điều 9 Luật Việc làm bằng 125% lãi suất cho vay hộ nghèo. Với nhóm ưu tiên tại khoản 3 Điều 9, lãi suất bằng đúng mức cho vay với hộ nghèo theo từng thời kỳ do Thủ tướng quy định.

Trong dự thảo, Bộ Nội vụ cũng đề xuất sửa đổi các quy định về hồ sơ vay vốn; trình tự, thủ tục vay vốn theo hướng đơn giản hoá thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường phân cấp, phân quyền; quy định về điều kiện hỗ trợ đào tạo nghề trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng đối với người lao động là thanh niên để đảm bảo phù hợp với các đối tượng hỗ trợ khác; quy định về kinh phí hỗ trợ đào tạo nghề, hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng…

Khoản vay nợ quá hạn bị áp dụng mức lãi suất 130% của mức đã duyệt.

Với các khoản vay trên 200 triệu đồng, cơ sở sản xuất, kinh doanh phải thực hiện biện pháp bảo đảm theo quy định của pháp luật và quy định của NHCSXH.

Đối với hồ sơ vay vốn hỗ trợ tạo việc làm, người thuộc diện quy định của Luật Việc làm lập hồ sơ và gửi tại NHCSXH nơi cho vay; ngân hàng hướng dẫn chi tiết quy trình giải quyết.

Cơ chế ưu tiên nhóm yếu thế

Dự thảo định nghĩa cơ sở sử dụng “nhiều lao động yếu thế” là nơi có từ 30% lao động trở lên là người khuyết tật, người dân tộc thiểu số, người đã chấp hành xong án phạt tù hoặc biện pháp bắt buộc. Nhóm cơ sở này cùng các đối tượng ưu tiên theo Luật Việc làm được hưởng lãi suất bằng mức dành cho hộ nghèo, qua đó khuyến khích tạo thêm cơ hội việc làm cho nhóm dễ bị tổn thương.

Nguồn Quỹ quốc gia về việc làm đang quản lý tại NHCSXH sẽ được “chuyển hạch toán” thành ngân sách trung ương cấp cho NHCSXH để cho vay tạo việc làm và cho vay đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Dự thảo dự kiến có hiệu lực từ năm 2026, đồng thời chấm dứt hiệu lực Nghị định 61/2015, Nghị định 74/2019 và một phần Nghị định 104/2022.

NHCSXH sẽ tổ chức thực hiện cho vay theo quy định và báo cáo định kỳ hằng quý (trước ngày 20 của tháng đầu quý) theo các mẫu ban hành kèm nghị định; UBND các cấp chịu trách nhiệm triển khai chính sách trên địa bàn và cập nhật thông tin theo yêu cầu của cơ quan quản lý.