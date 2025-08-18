Những điều chỉnh về trợ cấp thất nghiệp theo Luật Việc làm mới

Luật Việc làm năm 2025 dành riêng Mục 4 với 4 điều (Điều 38, 39, 40 và 41) để quy định về chế độ quan trọng nhất của bảo hiểm thất nghiệp, là trợ cấp thất nghiệp.

Điều kiện hưởng trợ cấp

Theo Khoản 1 Điều 38 Luật Việc làm năm 2025, người lao động đang đóng bảo hiểm thất nghiệp được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có đủ 4 điều kiện sau:

Điều kiện 1, họ đã chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc chấm dứt làm việc theo quy định của pháp luật.

Người lao động sẽ không được hưởng trợ cấp nếu họ nghỉ việc trong 2 trường hợp sau:

(1) Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật (theo quy định của Bộ luật Lao động).

(2) Nghỉ việc khi đủ điều kiện hưởng lương hưu.

Điều kiện 2, người lao động đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc chấm dứt làm việc theo quy định của pháp luật.

Trường hợp người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 1 tháng đến dưới 12 tháng thì phải đóng đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động.

Điều kiện 3, người lao động đã nộp đủ hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc chấm dứt làm việc.

Điều kiện 4, trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp, người lao động sẽ được hưởng trợ cấp thất nghiệp nếu không thuộc 7 trường hợp sau:

(1) Có việc làm và thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

(2) Thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, dân quân thường trực.

(3) Đi học tập có thời hạn trên 12 tháng.

(4) Chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc.

(5) Bị tạm giam, chấp hành hình phạt tù.

(6) Ra nước ngoài định cư.

(7) Chết.

Để hưởng trợ cấp thất nghiệp, người lao động phải đạt đủ 4 điều kiện (Ảnh minh họa: Hữu Khoa).

Chế độ trợ cấp thất nghiệp

Theo Điều 39 Luật Việc làm năm 2025, mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng của người lao động bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 6 tháng đã đóng bảo hiểm thất nghiệp gần nhất trước khi chấm dứt hợp đồng.

Mức trợ cấp hằng tháng tối đa không quá 5 lần mức lương tối thiểu tháng theo vùng do Chính phủ công bố được áp dụng tại tháng cuối cùng đóng bảo hiểm thất nghiệp.

Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính theo số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp. Cứ đóng đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng thì được hưởng 3 tháng trợ cấp thất nghiệp. Sau đó, cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì được hưởng thêm 1 tháng trợ cấp thất nghiệp. Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa 12 tháng.

Thời điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp là ngày làm việc thứ 11 kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Trong thời gian đang hưởng trợ cấp thất nghiệp, người lao động được hưởng chế độ bảo hiểm y tế. Cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ đóng bảo hiểm y tế cho họ trong thời gian nhận trợ cấp.

Các trường hợp bị chấm dứt trợ cấp

Theo Điều 41 Luật Việc làm năm 2025, người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp khi không thông báo về việc tìm kiếm việc làm hằng tháng theo quy định.

Người lao động bị tạm dừng nếu vẫn còn thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp thì được tiếp tục hưởng khi thực hiện thông báo về việc tìm kiếm việc làm hằng tháng.

Ngoài ra, Luật Việc làm năm 2025 còn quy định 13 trường hợp mà người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị chấm dứt hưởng trợ cấp.