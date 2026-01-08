Thủ tướng: May 10 phải phấn đấu trở thành tập đoàn thời trang quốc tế

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính giao nhiệm vụ này cho Tổng công ty May 10 khi dự lễ kỷ niệm 80 năm thành lập doanh nghiệp và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất, chiều 8/1.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự sự kiện (Ảnh: Mạnh Quân).

Cùng tham dự sự kiện có nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long; nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan; Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang; Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng, cùng đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương.

Từ xưởng may quân khu đến doanh nghiệp xuất khẩu triệu đô

Tại buổi lễ, ông Thân Đức Việt, Tổng giám đốc Tổng công ty May 10, chia sẻ khởi nguồn từ những xưởng may quân trang thô sơ tại chiến khu Việt Bắc năm 1946, hành trình của May 10 là minh chứng cho tinh thần kiên cường, đồng hành cùng mọi thăng trầm của lịch sử dân tộc.

Qua 8 thập kỷ, từ nhiệm vụ sản xuất phục vụ kháng chiến đến giai đoạn đổi mới và hội nhập sâu rộng, doanh nghiệp không ngừng chuyển mình, khẳng định vị thế thương hiệu hàng đầu, trở thành biểu tượng của ngành Dệt may Việt Nam.

Tổng giám đốc Tổng công ty May 10 Thân Đức Việt (Ảnh: Mạnh Quân).

Theo lãnh đạo công ty, 80 năm không chỉ là chiều dài thời gian mà còn là chiều sâu lịch sử, trí tuệ, mồ hôi và những hy sinh thầm lặng của nhiều thế hệ người May 10. Mỗi giai đoạn phát triển của tổng công ty đều gắn với lịch sử đất nước, với sự trưởng thành của ngành dệt may Việt Nam và tinh thần lao động kiên cường, sáng tạo của các thế hệ cán bộ, công nhân viên.

May 10 không chỉ là doanh nghiệp sản xuất kinh doanh mà còn là mô hình phát triển bền vững được kiểm chứng qua nhiều giai đoạn lịch sử. Triết lý xuyên suốt của doanh nghiệp là lấy người lao động làm trung tâm, coi người lao động là tài sản vô giá.

Từ triết lý đó, May 10 sớm xây dựng hệ thống trường mầm non, trường cao đẳng, trung tâm y tế và phúc lợi toàn diện, tạo điều kiện để người lao động yên tâm gắn bó và phát triển.

Năm 2025, trong bối cảnh kinh tế thế giới nhiều biến động, May 10 vẫn giữ được nhịp độ tăng trưởng. Kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 328 triệu USD, trong đó xuất khẩu trên 200 triệu USD; doanh thu đạt 5.136 tỷ đồng, lợi nhuận 212 tỷ đồng; thu nhập bình quân người lao động trên 11 triệu đồng/tháng.

Những người thợ May 10 vui mừng khi gặp Thủ tướng (Ảnh: Mạnh Quân).

Bước vào giai đoạn phát triển mới, ông Việt khẳng định doanh nghiệp sẽ luôn kiên định với chiến lược phát triển bền vững, lấy con người làm trọng tâm, thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, nâng cao năng lực thiết kế, sáng tạo, làm chủ công nghệ, gắn kinh doanh với trách nhiệm xã hội. Doanh nghiệp cũng đặt mục tiêu đến năm 2030 đạt kim ngạch xuất nhập khẩu 1 tỷ USD, xây dựng thương hiệu có vị thế trên bản đồ thời trang quốc tế.

"May 10 phải trở thành một thương hiệu toàn cầu"

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho tập thể Tổng Công ty May 10, ghi nhận và biểu dương những thành tựu đáng tự hào mà các thế hệ "người thợ May 10" đã bền bỉ phấn đấu trong suốt 80 năm qua.

Khái quát chặng đường 80 năm phát triển của đất nước với nhiều thành tựu nổi bật, Thủ tướng nhấn mạnh trong kết quả chung đó, ngành dệt may giữ vai trò trụ cột với kim ngạch xuất khẩu đạt 46 tỷ USD, đưa Việt Nam vào Top 3 quốc gia xuất khẩu dệt may lớn nhất thế giới.

Trong bức tranh chung ấy, Tổng Công ty May 10 tiếp tục duy trì đà tăng trưởng bền vững trong năm qua, với doanh thu trên 5,1 nghìn tỷ đồng, lợi nhuận tăng trưởng hai con số, tiếp tục khẳng định hiệu quả sản xuất kinh doanh trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức.

Theo Thủ tướng, May 10 là minh chứng cho một doanh nghiệp phát triển có tâm và có tầm, nhất quán với triết lý lấy người lao động làm trung tâm, đồng thời tiên phong trong các xu hướng chuyển đổi xanh và chuyển đổi số.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại sự kiện (Ảnh: Mạnh Quân).

Để tiếp tục giữ vai trò lá cờ đầu của ngành dệt may, Thủ tướng đề nghị May 10 quyết liệt thực hiện chuyển đổi kép, coi "xanh hóa không còn là lựa chọn mà là mệnh lệnh của thời đại". Doanh nghiệp cần đi đầu trong lộ trình Net Zero, đẩy mạnh sử dụng nguyên liệu tái chế và năng lượng sạch nhằm chủ động vượt qua các rào cản thuế carbon đang ngày càng siết chặt trên thị trường quốc tế.

Bên cạnh yêu cầu về chuyển đổi xanh, Thủ tướng đặc biệt lưu ý nhiệm vụ nâng tầm vị thế của May 10 trong chuỗi giá trị toàn cầu. Theo đó, doanh nghiệp cần dịch chuyển mạnh mẽ từ mô hình gia công đơn thuần sang các phương thức sản xuất có giá trị gia tăng cao hơn như FOB, ODM, tiến tới làm chủ thiết kế và thương hiệu. Đây được coi là con đường tất yếu để ngành dệt may Việt Nam nói chung và May 10 nói riêng vươn lên những nấc thang cao hơn trong chuỗi giá trị.

Thủ tướng nhấn mạnh, Việt Nam không chỉ dừng lại ở vai trò "nơi may thuê", mà phải trở thành nơi định hình phong cách thời trang của thế giới. Gắn với đó là yêu cầu xây dựng và bảo vệ thương hiệu quốc gia, đưa May 10 thành một thương hiệu toàn cầu, biểu tượng cho trí tuệ và văn hóa Việt Nam.

Theo Thủ tướng, hình ảnh May 10 trên trường quốc tế không chỉ là những bộ vest đẹp, mà còn phải là biểu tượng của thời trang văn minh, trách nhiệm, giàu trí tuệ, bản lĩnh và đậm đà bản sắc văn hóa Việt Nam.

Thủ tướng đề nghị May 10 khai thác hiệu quả thị trường nội địa hơn 100 triệu dân, mang những sản phẩm tinh hoa nhất phục vụ nhân dân, qua đó thực hiện hiệu quả Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam".

Lãnh đạo Chính phủ cũng đề nghị doanh nghiệp phải giữ vững quan hệ lao động hài hòa, ổn định, nhân văn và đoàn kết. Phát huy hơn nữa các mô hình an sinh xã hội, để người lao động thực sự coi May 10 là ngôi nhà của mình, để mỗi đường kim mũi chỉ đều thấm đượm tình yêu và trách nhiệm.

Ảnh: Mạnh Quân