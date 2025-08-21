7 nhóm lao động được hỗ trợ đi làm việc ở nước ngoài từ 1/1/2026

Ra nước ngoài làm việc là lựa chọn của nhiều bạn trẻ (Ảnh minh họa: CTV).

Việc hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng được quy định tại Điều 14 Luật Việc làm năm 2025.

Theo đó, sẽ có 7 nhóm lao động được nhà nước hỗ trợ chi phí để đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Thứ nhất là người có công với cách mạng, thân nhân của người có công với cách mạng.

Thứ hai là người dân tộc thiểu số.

Thứ ba là người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Thứ tư là người có đất thu hồi thuộc đối tượng được hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm theo quy định của pháp luật về đất đai.

Thứ năm là người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân.

Thứ sáu là thanh niên tình nguyện hoàn thành nhiệm vụ thực hiện chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội.

Cuối cùng là trí thức trẻ tình nguyện sau khi hoàn thành nhiệm vụ công tác tại khu kinh tế - quốc phòng.

Theo Khoản 2 Điều 14 Luật Việc làm năm 2025, chế độ hỗ trợ dành cho 7 nhóm lao động trên bao gồm 3 khoản chi.

Thứ nhất là chi phí giáo dục định hướng trước khi đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Thứ hai là chi phí đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề, ngoại ngữ để đáp ứng yêu cầu của bên nước ngoài tiếp nhận lao động.

Thứ ba là chi phí khác cho người lao động để hoàn tất việc đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Luật Việc làm năm 2025 có hiệu lực từ ngày 1/1/2026.