Nông dân bắt hoa “ăn điện" chờ Tết

Những ngày đầu tháng 1, làng hoa Dương Sơn (phường Hòa Xuân, Đà Nẵng) lại rực sáng trong ánh đèn, báo hiệu mùa Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đang đến gần. Hơn 20 hộ dân nơi đây bước vào giai đoạn cao điểm, miệt mài chăm sóc và điều chỉnh kỹ thuật để những chậu hoa cúc kịp khoe sắc đúng dịp Tết.

Mỗi tối, khắp các vườn hoa, ánh sáng vàng, trắng từ hàng trăm bóng đèn huỳnh quang loại nhỏ (công suất 15-20W) được thắp lên, biến cả góc đường thành một biển ánh sáng lung linh. Hệ thống đèn được lắp đặt với mật độ 1,5-2m/bóng, tùy thuộc vào điều kiện của từng hộ gia đình.

Nông dân làng hoa Dương Sơn chong đèn xuyên đêm để giúp cây hoa sinh trưởng tốt (Ảnh: Hoài Sơn).

Theo người dân địa phương, việc xuống giống hoa cúc bắt đầu từ giữa tháng 8. Năm nay, dù thời gian đầu gặp mưa lớn khiến cây giống bị hư hại, nhưng bà con đã kịp thời khắc phục, đảm bảo tiến độ sản xuất.

Không chỉ làng hoa Dương Sơn, dọc các tuyến đường lớn như 2 Tháng 9 (phường Hải Châu), Nguyễn Tất Thành nối dài (phường Liên Chiểu), không khí chăm sóc hoa Tết cũng diễn ra hết sức khẩn trương.

Làng hoa Dương Sơn rực sáng trong ánh đèn (Video: Hoài Sơn).

Ông Phạm Ngọc Ảnh (68 tuổi), một nông dân với hơn 22 năm kinh nghiệm trồng hoa tại làng Dương Sơn đang chăm sóc 1.000 chậu cúc đại đóa và 400 chậu cúc mâm xôi. Để chủ động kỹ thuật chiếu sáng, ông đã đầu tư gần 30 triệu đồng lắp đặt hệ thống đèn tự động với hơn 100 bóng.

Giải thích về việc chong đèn, ông Ảnh cho biết hoa cúc là giống chịu nhiệt, cần thời gian chiếu sáng dài hơn 8 giờ/ngày để sinh trưởng và phát triển tối đa. Việc chong đèn xuyên đêm giúp hoa được cung cấp ánh sáng liên tục 16 giờ/ngày, đảm bảo cây phát triển đúng như kỳ vọng.

Bóng đèn được sử dụng thắp sáng là bóng huỳnh quang loại nhỏ công suất 15-20W (Ảnh: Hoài Sơn).

Hoa được cho "ăn điện" từ tháng 10 âm lịch, khi cây bắt đầu sinh trưởng mạnh, cho đến giữa tháng 11 âm lịch. Hệ thống đèn sẽ hoạt động từ 20h đến khoảng 3h hôm sau. Mỗi tháng, chi phí tiền điện cho ruộng hoa của gia đình ông Ảnh khoảng 800.000 đồng.

Ông Nguyễn Minh, một chủ vườn hoa khác tại làng Dương Sơn, cho biết vụ này gia đình ông trồng khoảng 1.000 chậu hoa cúc, giảm diện tích so với năm trước do lo ngại sức mua có thể chững lại.

Theo quy trình, đầu tháng 10 âm lịch, nhà vườn sẽ chong đèn để cây tăng chiều cao, tránh đóng búp sớm. Đến giữa tháng 11 âm lịch, họ sẽ ngắt nụ phụ, tập trung nuôi nụ chính. Giữa tháng 12 âm lịch, hoa sẽ bắt đầu xuất vườn, sẵn sàng phục vụ thị trường Tết.

Thời điểm này, hoa phải nhờ ánh đèn điện để có tốc độ vươn cành lên cao (Ảnh: Hoài Sơn).

Ông Minh dự báo giá hoa năm nay có thể tăng nhẹ do chi phí đầu vào cao và thiên tai ảnh hưởng đến nhiều vùng trồng khác. Cúc đại đóa, cúc pha lê chậu lớn (đường kính khoảng 1m) dự kiến bán sỉ 2,5 triệu đồng/cặp; loại 80cm khoảng 1,5 triệu đồng/cặp; loại nhỏ 450.000 đồng/cặp.

Ông Lý Phước Dạng, Tổ trưởng Tổ hợp tác hoa Dương Sơn, cho biết toàn vùng có khoảng 4,5ha trồng hoa với 21 hộ tham gia sản xuất.

Dịp Tết Bính Ngọ 2026, làng hoa Dương Sơn dự kiến cung ứng hơn 80.000 chậu hoa, cây cảnh ra thị trường, trong đó có khoảng 12.000 chậu cúc đại đóa, 50.000 chậu cúc mâm xôi, 5.000 chậu vạn thọ cùng nhiều loại hoa khác.