Tô phở, bó rau, ly trà đá... cùng lên giá

Khó tìm bát phở giá 30.000 đồng

Thời gian gần đây, nhiều quán ăn tại Hà Nội đồng loạt tăng giá. Chị Quỳnh Anh, nhân viên văn phòng ở quận Thanh Xuân, cho biết những quán bún bò, phở gà, bún riêu nơi chị thường ăn đều tăng thêm 5.000 đồng một bát so với đầu năm.

"Giờ gần như không còn chỗ nào bán phở, bún giá 35.000 đồng quanh khu trung tâm nữa. Mỗi tháng tiền ăn sáng của tôi đã đội thêm vài trăm nghìn đồng", chị nói.

Anh Minh Hoàng (Cầu Giấy) cũng "để ý" khi bát phở quen thuộc ở phố Nguyễn Thị Định được tính 40.000 đồng trong một thời gian dài, nay đã cộng thêm 5.000 đồng so với trước. “Thu nhập không đổi trong khi chi phí sinh hoạt ngày càng leo thang, giờ cả ăn sáng cũng đắt đỏ hơn”, anh nói.

Chủ quán phục vụ phở cho khách hàng (Ảnh: Mộc Khải).

Chủ một quán phở ở phố Nguyễn Thị Định (Cầu Giấy) xác nhận toàn bộ thực đơn đã được điều chỉnh, tăng 5.000 đồng/bát từ đầu tháng 9 vì chi phí vận hành và giá thịt bò, gà, rau củ đều tăng. “Chúng tôi không muốn giảm chất lượng nên buộc phải tăng giá, mong khách thông cảm”, chủ quán chia sẻ.

Ngay cả trà đá, thức uống bình dân nhất tại nhiều khu vực tại Hà Nội, cũng đã tăng lên 5.000 đồng/cốc, thậm chí lên tới 10.000-15.000 đồng tại một số quán ăn, nhà hàng. Theo các chủ quán, việc tăng giá là lựa chọn bất đắc dĩ trong bối cảnh giá nguyên liệu, chi phí vận hành đều tăng mạnh. Nếu không điều chỉnh, họ khó duy trì hoạt động mà vẫn giữ được chất lượng sản phẩm.

Nhiều gia đình chật vật trong vòng xoáy chi phí

Chị L.Đ – một nhân viên văn phòng sống tại Gò Vấp, TPHCM - cho hay dù đã bớt ăn ngoài và cân đối chi tiêu, hóa đơn sinh hoạt của gia đình vẫn neo ở mức 30 triệu đồng mỗi tháng, cao hơn cùng kỳ năm ngoái vài triệu đồng.

Chị nhẩm tính tiền học, tiền phòng, điện nước, ăn uống đều tăng khoảng 30%. Trong đó, tiền học cho hai con nhỏ tăng mỗi năm. Những tháng trở lại đây, tiền chi tiêu sinh hoạt cũng tăng. “Trước kia mua miếng thịt khoảng 50.000 đồng là gia đình 4 người ăn đủ, bây giờ phải mua 100.000 đồng cho một bữa cơm”, chị L.Đ chia sẻ.

Bữa cơm từ miếng thịt 50.000 đồng phải tăng lên 100.000 đồng mới đủ cho 4 người ăn (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Một bạn trẻ độc thân, trước đây tiêu xài theo cảm xúc thì nay cũng bắt đầu phải “chắt bóp” lại. Bạn T.H – nhân viên logistics một công ty lớn tại TPHCM với mức thu nhập 30 triệu đồng/tháng – chia sẻ, thời gian gần đây quán bún quen thuộc cũng tăng 5.000 đồng/bát, các quán nước trà sữa, matcha cũng tăng giá 10% nên nhu cầu ăn uống bên ngoài cũng phải tiết chế lại.

“Mình dậy sớm, nấu cơm mang theo vừa tiết kiệm, vừa tốt cho sức khoẻ”, bạn T.H chia sẻ. Bạn T.H được biết cũng đang tìm phòng trọ mới cho em trai học năm hai. So với năm đầu tiên, giá trọ hiện đang tăng rất mạnh, bạn đã mất 1 tháng đi tìm nhưng chưa được căn như ý.

Không chỉ chi tiêu, giá điện tăng cũng khiến các gia đình “đau đầu”. Ghi nhận, nửa đầu năm, giá điện bán lẻ bình quân đã hai lần điều chỉnh, hiện ở mức 2.050 đồng/kWh, tăng 4,5% so với cuối năm ngoái. Giá nước sinh hoạt tại TPHCM từ đầu năm cũng tăng thêm 400-600 đồng/m3.

Những hộ thu nhập cao cũng không nằm ngoài áp lực tăng giá. Gia đình chị M.S, giám đốc đối ngoại một công ty lớn, cho biết ngày xưa chi tiêu trung bình 81 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, những tháng gần đây con số đã phải tăng lên 116 triệu đồng. Chị liệt kê, học phí của ba con tăng thêm 10%, tiền điện nước và lương thực cũng tăng tương tự dù mức tiêu dùng ít hơn.

Hay anh T.T, nhân viên văn phòng một công ty truyền thông, cho biết mỗi ngày đều sử dụng xe công nghệ để đi làm. Cộng với tiền cà phê, ăn uống để tăng gắn kết mối quan hệ với đối tác, bạn bè… chi tiêu mỗi tháng trước kia hơn 10 triệu đồng, thì 1-2 tháng trở lại đây đã tăng 15 triệu đồng. Nhẩm tính lại, anh T.T cho biết giá đồ ăn thức uống tăng, và giá các cuốc xe công nghệ cũng nhích hơn (có thể do thời tiết hiện tại mưa nhiều nên giá cuốc tăng theo thời tiết).

Theo dõi chặt diễn biến lạm phát

Theo số liệu của Cục Thống kê (Bộ Tài chính), so với tháng trước, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8 đã tăng 0,05%. So với tháng 12/2024, CPI tháng 8 tăng 2,18% còn so với cùng kỳ năm trước tăng 3,24%.

Bình quân 8 tháng, lạm phát cơ bản tăng 3,19% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn mức tăng 3,25% của CPI bình quân chung, chủ yếu do giá lương thực, thực phẩm, điện sinh hoạt, giá dịch vụ y tế, dịch vụ giáo dục là yếu tố tác động làm tăng CPI nhưng thuộc nhóm hàng được loại trừ trong danh mục lạm phát cơ bản.

Tại cuộc Họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 ngày 6/9, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Đoàn Thái Sơn cho biết lạm phát cơ bản trong thời gian qua duy trì trên mức 3%. Đây là chỉ số đáng lo ngại, vì thông thường, ngưỡng 3% đã được coi là dấu hiệu cảnh báo trong điều hành chính sách.

Theo Phó Thống đốc, nếu lạm phát tiếp tục có dấu hiệu gia tăng, cần có ngay các biện pháp điều hành trước để đón đầu xu hướng, không thể chủ quan chờ đợi. Kinh nghiệm cho thấy, nếu lạm phát đã vượt một ngưỡng nhất định thì các giải pháp kiểm soát sau đó sẽ phải trả giá rất đắt.

Theo lãnh đạo NHNN nguyên nhân đến từ cả trong nước lẫn quốc tế. Bên ngoài, áp lực lạm phát toàn cầu vẫn rất lớn, giá năng lượng, nguyên vật liệu, cùng những biến động khó lường của thị trường thế giới khiến chi phí sản xuất và nhập khẩu tăng mạnh.

Trong nước, giá thuê nhà và chi phí ăn uống ngoài gia đình tăng nhanh, cộng thêm giá vàng cùng một loạt mặt hàng Nhà nước quản lý được điều chỉnh, đã tạo thêm gánh nặng cho lạm phát.

Theo Phó Thống đốc Đoàn Thái Sơn, với xu hướng này, NHNN đồng tình với Bộ Tài chính về việc cần theo dõi sát sao và điều hành một cách rất linh hoạt. NHNN sẽ tiếp tục theo dõi sát để có những biện pháp kịp thời theo thẩm quyền và đề xuất với Chính phủ.

Người dân chọn mua thực phẩm tại 1 siêu thị ở TPHCM (Ảnh: IT).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, một chuyên gia tài chính cá nhân, cho biết áp lực chi tiêu còn đến từ giá xăng dầu và vận chuyển, khiến chuỗi cung ứng đồng loạt đội chi phí. Các lĩnh vực thiết yếu như y tế đến giáo dục đều tăng giá, tạo vòng xoáy chi phí chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Chuyên gia này khuyến nghị các hộ gia đình lập kế hoạch chi tiêu sát thực tế hơn, chỉ ưu tiên những khoản thiết yếu, hạn chế vay nợ tiêu dùng và tận dụng hàng khuyến mãi, hàng nội địa để tiết kiệm.

Trong bối cảnh từ hộ gia đình đến tiểu thương, doanh nghiệp đều phải co kéo từng đồng, vị này cũng kiến nghị rằng Nhà nước cần có biện pháp kịp thời để hạ nhiệt giá cả không chỉ giúp giảm gánh nặng hiện tại, mà còn giữ cho sức mua xã hội không suy yếu quá nhanh.