Quốc Cường Gia Lai bán 2 công ty liên kết để gom tiền trả nợ Trương Mỹ Lan

Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai (mã chứng khoán: QCG) vừa thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại 2 công ty là Công ty Xây dựng - Kinh doanh nhà Phạm Gia và Công ty Bất động sản Hiệp Phúc.

Thời gian hoàn thành chuyển nhượng dự kiến trong quý I/2026. Giá trị chuyển nhượng không thấp hơn giá vốn đầu tư và được xác định trên cơ sở thẩm định của tổ chức định giá độc lập theo đúng quy định pháp luật. Bên nhận chuyển nhượng là các đối tác, nhà đầu tư có năng lực tài chính đảm bảo khả năng thanh toán.

Quốc Cường Gia Lai muốn bán công ty liên kết thu tiền trả nợ (Ảnh minh họa: Mạnh Quân).

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III của Quốc Cường Gia Lai, cả 2 công ty trên đều là doanh nghiệp liên kết của doanh nghiệp, cùng hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản.

Trong đó, Công ty Nhà Phạm Gia có vốn điều lệ 260 tỷ đồng còn Bất động sản Hiệp Phúc vốn hơn 419 tỷ đồng. Tỷ lệ sở hữu lần lượt của doanh nghiệp do ông Nguyễn Quốc Cường điều hành tại 2 công ty này là 43,81% và 34% vốn.

Tại ngày 30/9, khoản đầu tư vào 2 công ty liên kết trên đều lỗ nhẹ, lần lượt lỗ gần 31 triệu đồng và hơn 62 triệu đồng. Giá trị phần sở hữu cuối kỳ của Quốc Cường Gia Lai tại Công ty Nhà Phạm Gia đạt gần 115 tỷ đồng còn Bất động sản Hiệp Phúc là hơn 154 tỷ đồng. Tổng cộng, giá trị phần sở hữu tại 2 công ty này hơn 269 tỷ đồng.

Cũng tại ngày 30/9, Công ty Bất động sản Hiệp Phúc còn cho Quốc Cường Gia Lai mượn 15,9 tỷ đồng, cùng với nhiều thành viên khác trong ban lãnh đạo và người có liên quan của doanh nghiệp.

Việc Quốc Cường Gia Lai bán 2 công ty trên nằm trong phương án thu xếp tài chính trả nợ cho bà Trương Mỹ Lan, nhằm thu hồi dự án Khu dân cư Bắc Phước Kiển (TPHCM). Doanh nghiệp lên kế hoạch chuyển nhượng vốn góp tại các công ty con, công ty liên kết và hợp tác, đầu tư kinh doanh các sản phẩm, dự án bất động sản với các nhà đầu tư có năng lực.

Theo bản án, Quốc Cường Gia Lai có trách nhiệm hoàn trả cho bà Trương Mỹ Lan - Chủ tịch Vạn Thịnh Phát - gần 2.883 tỷ đồng để nhận lại dự án Bắc Phước Kiển tại TPHCM. Đến nay, doanh nghiệp cho biết đã xoay xở thanh toán được 1.100 tỷ đồng thông qua nguồn thu ứng trước từ chuyển nhượng thủy điện và các khoản vay cá nhân.