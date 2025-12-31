Nhạc trưởng Honna Tetsuji chỉ huy "Hòa nhạc năm mới 2026"

Tối 1/1/2026, chương trình Hanoi Concert - Hòa nhạc năm mới 2026 sẽ diễn ra tại Hoàng thành Thăng Long. Điểm nhấn của chương trình năm nay là sự giao thoa nhuần nhuyễn giữa những tác phẩm khí nhạc Việt Nam và các bản kinh điển thế giới.

Khán giả sẽ được đắm chìm trong những giai điệu thấm đẫm tình yêu quê hương như Người Hà Nội (Nguyễn Đình Thi), Một mùa xuân nho nhỏ (Trần Hoàn), hay Hoa cỏ mùa xuân (Bảo Chấn).

Đặc biệt, tác phẩm mới Hạt mầm của nhạc sĩ Trọng Đài sẽ lần đầu tiên được trình diễn, hứa hẹn mang đến những cảm xúc mới mẻ cho ngày đầu năm mới.

Nhạc trưởng Honna Tetsuji và các nghệ sĩ tham gia chương trình của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội (Ảnh: Ban tổ chức).

Tiếp nối mạch cảm xúc, phần 2 của đêm nhạc đem đến cho khán giả những kiệt tác bất hủ như: Concerto Violin Mùa xuân (Vivaldi), Alleluja (Mozart), hay điệu Polka Sâm-panh rộn rã của J. Strauss II.

Sự kết hợp giữa dàn nhạc giao hưởng và các nhạc cụ truyền thống như đàn bầu sẽ tạo nên những trải nghiệm thú vị, khiến âm nhạc hàn lâm trở nên gần gũi và đầy hơi thở đại chúng.

Dưới sự dẫn dắt của nhạc trưởng Honna Tetsuji cùng Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam, các nghệ sĩ tên tuổi như: NSƯT Phạm Khánh Ngọc, Trọng Tấn, Nguyễn Khắc Hòa, NSƯT Lệ Giang (đàn bầu), Hoàng Hồ Khánh Vân (violin)... sẽ cùng biểu diễn để tôn vinh âm nhạc đỉnh cao.

Việc đưa nhạc giao hưởng - loại hình nghệ thuật kết tinh giá trị nhân loại qua nhiều thế kỷ - vào giữa không gian cổ kính của Hoàng thành Thăng Long không chỉ đơn thuần là một buổi biểu diễn.

Theo ban tổ chức, đó là cách Hà Nội, trong vai trò Thành phố Sáng tạo của UNESCO, khẳng định tầm vóc văn hóa: Bảo tồn di sản bằng cách thổi vào đó sức sống đương đại. Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp và phát trên các nền tảng số của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.