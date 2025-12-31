VN-Index tăng hơn 17 điểm phiên cuối năm, nhóm Vingroup gây bất ngờ

Thị trường chứng khoán ngày cuối cùng của năm 2025 khép lại trong sắc xanh. VN-Index tăng 17,59 điểm, lên hơn 1.784 điểm. Thanh khoản sàn HoSE vẫn đi ngang, đạt gần 22.350 tỷ đồng.

Mặc dù thị trường chung tăng điểm nhưng số cổ phiếu giảm vẫn áp đảo ở cả 2 sàn, tái diễn cảnh “xanh vỏ đỏ lòng”. Trên HoSE, 185 mã giảm giá trong khi 134 mã tăng giá. Tại HNX, tình trạng tương tự cũng diễn ra khi có 75 mã giảm, 62 mã tăng.

Nhóm cổ phiếu ảnh hưởng mạnh tới chỉ số (Ảnh chụp màn hình).

Cổ phiếu HDB (HDBank) sáng nhất nhóm VN30 khi dẫn đầu đà tăng giá, mức tăng 6,26% lên 29.700 đồng/đơn vị. Cùng với đó, nhóm Vingroup gồm VHM và VIC cũng tăng lần lượt 5,53% và 4,05%, góp phần ảnh hưởng tích cực nhất đến chỉ số. Ở chiều ngược lại, STB, FPT, NVL... là những mã vẫn chịu áp lực bán và tác động tiêu cực đến thị trường chung.

Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng mạnh về cuối phiên. Các mã được mua ròng nhiều nhất như STB, VPL, MWG, MBB, CTG, VPB. Ngược lại, HDB và LPB, VPX bị bán ròng mạnh.

Như vậy kết thúc năm, VN-Index đã tăng hơn 40% và có thời điểm đã vượt 1.800 điểm (trong ngày 25/12). Tuy nhiên, nhà đầu tư có thể không mấy vui mừng khi danh mục trống những cổ phiếu "vua" năm nay, như họ Vingroup hay họ Gelex.