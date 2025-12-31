Giá gửi xe quanh hồ Gươm tăng "chóng mặt", có điểm hét giá 100.000 đồng/xe

Trong vai người cần gửi xe máy, phóng viên Dân trí được một người đàn ông cho biết, mức giá gửi lên tới 100.000 đồng và có thể giữ xe đến quá nửa đêm.

Khi chúng tôi thắc mắc về mức giá gửi xe cao bất thường, một nam thanh niên trông xe lý giải ngắn gọn: “Ngày lễ, nhu cầu tăng cao nên giá cao”.

Nhiều người có mặt tại khu vực hồ Gươm cho hay, năm nay các điểm giữ xe khá thoáng, dù lượng người đổ về phố đi bộ sau 18h rất đông. So với những năm trước, tình trạng kín chỗ xảy ra muộn hơn.

Các bãi xe ở đường Bà Triệu có giá 50.000 đồng/chiếc cho đến 1h hôm sau (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Tại khu vực vỉa hè đường Hai Bà Trưng, gần Trung tâm thương mại Tràng Tiền Plaza, hàng loạt bãi giữ xe mọc lên. Nhân viên trông xe tràn ra lòng đường, liên tục chào mời khách.

Theo tìm hiểu của phóng viên Dân trí, giá gửi xe tại khu vực này khá “loạn”, không có mức chung, dao động từ 50.000 đến 100.000 đồng/xe, với thời gian gửi từ khoảng 19h ngày 31/12 đến 2h ngày 1/1/2026. Nghe mức giá 100.000 đồng, không ít người tỏ ra ngạc nhiên vì cho rằng quá “chát”.

Giá giữ xe tại các điểm trung tâm đang khá "loạn" (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Chị Th. (ở Cầu Giấy) cho biết, gia đình chị quyết định không gửi xe tại khu vực trung tâm mà chấp nhận gửi ở khu vực giáp phố Quán Sứ rồi đi bộ lên hồ Gươm.

“Mức giá 100.000 đồng là quá đắt, gấp 3 lần so với ngày thường. Gia đình tôi chấp nhận gửi xa, vừa đi bộ vừa ngắm phố phường”, chị Th. nói.

Di chuyển từ khu vực Mỹ Đình lên hồ Gươm xem pháo hoa, chị Uyên và bạn trai khảo giá tại nhiều bãi xe trước khi quyết định gửi với giá 50.000 đồng đến 2h hôm sau.

“Các bãi gần Tràng Tiền Plaza đều hét giá 100.000 đồng. Tôi lùi xuống vài số nhà thì giá chỉ còn một nửa. Biết là đắt nhưng gần giao thừa cũng không còn nhiều lựa chọn”, chị Uyên chia sẻ.

Cầm trên tay tấm vé gửi xe không ghi giá tiền, chị T. và bạn trai lắc đầu ngao ngán khi phải trả 100.000 đồng cho một lượt gửi xe. Lần đầu đi xem pháo hoa tại khu vực trung tâm, họ không nghĩ mức giá lại cao đến vậy.

“Ngày thường tôi gửi xe chỉ 10.000-20.000 đồng, nay tăng lên 100.000 đồng. Giá cao nhưng bù lại gửi gần, lúc ra về sẽ tiện lấy xe”, chị T. bày tỏ.

Tại khu vực phố Bà Triệu giáp Hàng Khay, tình trạng loạn giá cũng khiến nhiều người lắc đầu. Cùng một tuyến phố giáp đường Hai Bà Trưng, có điểm thu 50.000 đồng/xe, nhưng cách đó khoảng 20m, giá gửi chỉ 10.000 đồng.

Một điểm giữ xe thu 10.000 đồng/xe đến 22h (Ảnh: Trần Thành Công).

Một cô gái gửi xe với giá 10.000 đồng cho biết, mức giá này chỉ được tính đến 22h, còn sau thời điểm đó thì chủ bãi xe không nói rõ.

“Tôi hỏi nhưng họ không nói cụ thể giá sau 22h, tạm gửi rồi tính sau”, cô gái cho hay. Trên tấm vé gửi xe, chỉ ghi biển số, không có thông tin về giá tiền.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, các trục đường dẫn vào khu vực hồ Gươm khá thông thoáng, không xảy ra ùn tắc. Lực lượng chức năng có mặt từ sớm để phân luồng, hướng dẫn giao thông, đảm bảo trật tự trong thời điểm sát giao thừa.