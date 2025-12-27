Kinh tế 2026 tiềm ẩn rủi ro, kiến nghị không mở rộng chính sách tiền tệ

Chiều 26/12, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ Quốc gia đã chủ trì cuộc họp Hội đồng.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Thủ tướng cho biết, dự kiến năm nay tăng trưởng kinh tế đất nước đạt hơn 8%; kim ngạch xuất nhập khẩu khoảng 911 tỷ USD, xuất siêu khoảng 25 tỷ USD; thu ngân sách nhà nước đạt kết quả tích cực, nợ công khoảng 35%, bội chi ngân sách khoảng 36%; CPI dự báo khoảng 3,6%...

Kết luận cuộc họp, lãnh đạo Chính phủ đánh giá rất cao ý kiến phát biểu thảo luận của các thành viên hội đồng.

Các chuyên gia, thành viên hội đồng đã phát biểu với tinh thần trách nhiệm cao, nhiều ý kiến rất sát hợp, tư vấn cho quá trình điều hành của Chính phủ chính sách tiền tệ, chính sách tài khóa trong thời gian sắp tới.

Tổng hợp ý kiến của các thành viên hội đồng, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc nêu rõ rằng năm 2025, trong bối cảnh rất khó khăn, nhưng chúng ta đã nỗ lực phấn đấu, điều hành chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ đã thành công.

Tuy nhiên, năm 2026 được các chuyên gia nhận định là sẽ tiếp tục khó khăn, áp lực nguồn vốn rất lớn, tiềm ẩn những rủi ro liên quan tới lãi suất, nợ xấu, tỷ giá hối đoái, trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ...

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc chủ trì cuộc họp Hội đồng tư vấn chính sách tiền tệ (Ảnh: VGP).

Do đó, sang năm tới, Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ Quốc gia khuyến nghị với Chính phủ không mở rộng chính sách tiền tệ, điều hành thận trọng hơn, phối hợp một cách hợp lý giữa chính sách tiền tệ với chính sách tài khóa; tập trung vào chuyển đổi số, công nghệ cao, công nghệ thông tin, hạ tầng số, đổi mới sáng tạo…

Đồng thời việc điều hành chính sách tiền tệ phải kiên định mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng, kiểm soát lạm phát, đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế; thực hiện chính sách tài khóa mở rộng một cách hiệu quả.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công; thu hút đầu tư nước ngoài chất lượng cao; đảm bảo cung ứng hàng hóa và thúc đẩy tín dụng phát triển thị trường; triển khai hiệu quả các giải pháp để thúc đẩy xuất khẩu.

Phó Thủ tướng đồng tình với báo cáo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, nêu rõ sẽ tiếp thu đầy đủ ý kiến của các chuyên gia để tập hợp, báo cáo với Thủ tướng Chính phủ và có những khuyến nghị để Chính phủ điều hành chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ đạt mục tiêu đề ra.