Đưa sáng kiến Diễn đàn Kinh tế mùa thu vào thực tiễn phát triển

Chiều ngày 31/12, UBND TPHCM tổ chức Hội nghị tổng kết Diễn đàn Kinh tế mùa thu năm 2025. Hội nghị diễn ra dưới sự chủ trì và chỉ đạo trực tiếp của Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn, cùng lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương, các chuyên gia kinh tế và đại diện cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Báo cáo tại hội nghị, ông Lê Trường Duy - Giám đốc Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 tại TPHCM (C4IR), Phó Trưởng Ban tổ chức Diễn đàn - cho biết sự kiện năm nay đã ghi nhận quy mô chưa từng có trong lịch sử tổ chức.

Diễn đàn đã thu hút hơn 1.800 đại biểu và gần 100 đoàn khách quốc tế, tăng gấp 3-4 lần so với các năm trước. Điểm nhấn quan trọng về mặt quy mô là sự hiện diện của đại diện từ 10 Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 (C4IR) và hơn 75 trung tâm khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo trên toàn cầu. Những con số này minh chứng cho sức hút ngày càng lớn của TPHCM như một điểm đến mới của đối thoại chính sách và công nghệ khu vực.

Ông Lê Trường Duy, Giám đốc Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 tại TPHCM báo cáo kết quả của Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025 (Ảnh: BTC).

Ông Lê Trường Duy nhấn mạnh, về mặt chất lượng tăng trưởng, Diễn đàn đã làm rõ vai trò của khoa học công nghệ như một động lực then chốt. Theo các số liệu được công bố, lĩnh vực này đóng góp trực tiếp khoảng 1,4 triệu tỷ đồng vào GDP chung. Kết quả này được cụ thể hóa qua 16 biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) đã được công bố giữa các đối tác trong nước và quốc tế trên nhiều lĩnh vực trọng yếu như tài chính, fintech, blockchain, hạ tầng tài chính số và bán dẫn.

Kích hoạt nguồn lực xã hội và dấu ấn công nghệ

Theo ban tổ chức, hội nghị tổng kết là sự kiện chuyển dịch mạnh mẽ từ các biên bản ghi nhớ trên giấy sang dòng vốn đầu tư thực tế. Danh mục gồm 30 chương trình, đề án và dự án trọng điểm dự kiến triển khai ngay sau Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025 không chỉ dừng lại ở quy hoạch, các nguồn lực tài chính từ khu vực tư nhân đã bắt đầu được kích hoạt để hưởng ứng lời kêu gọi của Thành phố.

Cụ thể, Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) đã chính thức công bố tham gia đồng hành cùng Thành phố với chương trình tín dụng ưu đãi quy mô lớn. Gói tín dụng này trị giá 1.500 tỷ đồng, được triển khai trong giai đoạn 2026-2030, dành riêng để hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi sản xuất thông minh.

Đại biểu tham dự Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025 (Ảnh: BTC).

Ngân hàng Nam Á cũng công bố hưởng ứng kế hoạch thúc đẩy các chương trình tài chính nhằm thu hút nguồn lực kiều hối vào khoa học và công nghệ. Sáng kiến này, do HCMC C4IR tham mưu, được kỳ vọng sẽ nắn dòng vốn kiều hối - vốn là thế mạnh của TPHCM - chảy mạnh hơn vào các lĩnh vực tạo ra giá trị gia tăng cao như nghiên cứu và đổi mới sáng tạo, thay vì chỉ tập trung vào tiêu dùng hay bất động sản. Bên cạnh đó, Thành phố cũng đang giao HCMC C4IR nghiên cứu Đề án Quỹ ngoài ngân sách thu hút chuyên gia và phát triển nhân tài, tạo công cụ tài chính linh hoạt để hỗ trợ các hoạt động chuyển giao công nghệ mới.

Đối với công nghiệp bán dẫn - động lực tăng trưởng mới của Thành phố - các bước đi chiến lược đã được hoạch định rõ ràng thông qua hợp tác với Hiệp hội Công nghiệp Bán dẫn Đông Nam Á (SEMI SEA). TPHCM định hướng sẽ tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Bán dẫn năm 2026 và Triển lãm SEMIEXPO, kết hợp với các chương trình đào tạo chuyên sâu. Các doanh nghiệp công nghệ hàng đầu như Synopsys, FPT Semiconductor, TTI cùng đối tác DeepSeek cũng đã được kết nối để khảo sát khả năng hợp tác nghiên cứu phát triển thuật toán AI và chuyển giao công nghệ.

Đặc biệt, hội nghị đánh giá cao ý nghĩa của Tuyên bố chung giữa UBND TPHCM và Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) về "Sáng kiến thúc đẩy sản xuất thông minh và chuyển đổi công nghiệp có trách nhiệm". Việc Việt Nam là một trong số ít quốc gia được WEF lựa chọn hợp tác thí điểm sáng kiến này là minh chứng sống động cho sự chủ động của TPHCM trong việc đồng kiến tạo các giải pháp toàn cầu.

Định hình vị thế mới trong chuỗi giá trị toàn cầu

Phát biểu chỉ đạo, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đánh giá cao việc Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025 đã tạo dựng được không gian đối thoại chính sách gắn với hành động, kết nối các nhà hoạch định chính sách của TPHCM và Việt Nam với doanh nghiệp, chuyên gia và các nhà nghiên cứu quốc tế.

Theo Phó Thủ tướng, Diễn đàn là nơi cùng phân tích các xu hướng lớn, nhận diện thách thức mới, đồng thời đề xuất những định hướng và giải pháp cụ thể cho phát triển, đặc biệt trong bối cảnh chuyển đổi xanh và chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trên toàn cầu.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị (Ảnh: BTC).

Phó Thủ tướng yêu cầu TPHCM khẩn trương triển khai các kế hoạch, đề án dựa trên các nội dung hợp tác và khuyến nghị đạt được, đặc biệt trong các lĩnh vực kinh tế thông minh và phát triển bền vững. Quan trọng hơn, Thành phố cần sớm chuẩn bị cho Diễn đàn Kinh tế mùa thu năm 2026 ngay từ đầu năm, với mục tiêu nâng cao chất lượng nội dung và tầm vóc.

Định hướng trong tương lai là đưa Diễn đàn trở thành mắt xích quan trọng trong chuỗi hợp tác: Hội nghị thường niên WEF tại Davos - Hội nghị các Nhà tiên phong của WEF (Trung Quốc) - Diễn đàn Kinh tế mùa thu (TPHCM). Chuỗi sự kiện này sẽ đảm bảo sự liên thông, kế thừa từ tư duy chiến lược toàn cầu đến hành động cụ thể tại địa phương.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà khẳng định quyết tâm đưa các kết quả của Diễn đàn đi vào chiều sâu. Ngay trong Quý I/2026, UBND TPHCM sẽ hoàn thành việc rà soát, phân loại và ban hành kế hoạch triển khai đối với các nội dung hợp tác và sáng kiến nêu trên. Đây sẽ là cơ sở pháp lý quan trọng để phân kỳ tổ chức thực hiện, theo dõi và đánh giá hiệu quả, đảm bảo các cam kết không nằm trên giấy.

Về định hướng cho năm 2026, lãnh đạo thành phố xác định việc phối hợp với WEF đồng tổ chức Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2026 là một nhiệm vụ trọng tâm. TPHCM sẽ chủ động phối hợp với Bộ Ngoại giao để xây dựng chủ đề và thiết kế chương trình theo mô hình "Diễn đàn trong diễn đàn" - vừa gắn với xu hướng quốc tế, vừa mang tầm vóc quốc gia và phục vụ trực tiếp cho thành phố.

Phó Chủ tịch Nguyễn Lộc Hà cũng nhấn mạnh, TPHCM xác định WEF là đối tác chiến lược trong kết nối ngoại giao kinh tế và ngoại giao công nghệ. Mục tiêu là huy động hiệu quả các nguồn lực quốc tế về tri thức và công nghệ để phục vụ cho khát vọng tăng trưởng kinh tế hai con số của TPHCM trong thời gian tới, đồng thời đẩy nhanh tiến trình xây dựng mô hình siêu đô thị thông minh tương xứng với tiềm năng và cơ hội phát triển