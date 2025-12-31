Hơn một nửa nhà đầu tư tiền số Việt Nam thua lỗ trong năm 2025

Năm 2025 đánh dấu bước ngoặt quan trọng của thị trường tài sản số Việt Nam khi Luật Công nghiệp Công nghệ số và Nghị quyết 05/2025/NQ-CP chính thức được ban hành, lần đầu tạo hành lang pháp lý cho việc thí điểm thị trường crypto (tiền mã hoá, tiền số) trong nước.

Bước tiến này diễn ra trong bối cảnh Việt Nam tiếp tục nằm trong nhóm quốc gia tiếp nhận tiền số hàng đầu khu vực, với giá trị giao dịch on-chain (dữ liệu được ghi lại trực tiếp và vĩnh viễn trên hệ thống blockchain) đạt 220-230 tỷ USD trong giai đoạn 7/2024 - 6/2025, tăng 55% so với cùng kỳ, theo Chainalysis.

Tín đồ tiền số đang kỳ vọng vào hành lang pháp lý

Nhiều ngân hàng và công ty chứng khoán như MBBank, Chứng khoán VIX, SSID, VPBankS… đã tham gia đầu tư, triển khai mô hình sàn giao dịch tài sản mã hóa trong khuôn khổ thí điểm.

Ở phía nhà đầu tư, 95,8% đã biết đến Nghị quyết 05 và kỳ vọng sớm có hướng dẫn cụ thể cho Airdrop, DeFi, giao dịch CEX và lưu trữ tài sản (theo kết quả của cuộc khảo sát thị trường tài sản số Việt Nam mới được công bố).

Các chuyên gia cho rằng, năm 2025 là một cột mốc quan trọng, khi tài sản số và công nghệ blockchain được chính thức công nhận bởi khung pháp lý. Theo đó, Việt Nam được kỳ vọng có thể tạo ra một môi trường kinh doanh an toàn, minh bạch và đủ sức hấp dẫn nhà đầu tư quốc tế.

Ghi nhận tại báo cáo Thị trường Crypto Việt Nam 2025, mối quan tâm lớn nhất của nhà đầu tư Việt trong năm 2025 xoay quanh chính sách thuế. Khoảng 1/3 số người được hỏi đồng tình với đề xuất của Bộ Tài chính, theo đó áp dụng mức thuế 0,1% trên giá trị giao dịch, thu theo cơ chế “khấu trừ tại nguồn”, tức là sàn giao dịch sẽ tự động giữ lại khoản thuế này cho mỗi lệnh mua hoặc bán và nộp trực tiếp cho cơ quan thuế.

Nhà đầu tư tiền số khi lựa chọn sàn giao dịch sẽ ưu tiên ba tiêu chí hàng đầu gồm an toàn - bảo mật (70,5%), có quỹ bảo hiểm và cơ chế bồi thường khi xảy ra sự cố (69,5%) và thanh khoản cao (69,5%).

Điều này đặt ra yêu cầu rõ ràng cho các sàn tiền số trong nước nếu muốn ghi điểm trong mắt nhà đầu tư Việt, các sàn cần phải đáp ứng và chứng minh được tính bảo mật cao, khả năng chi trả minh bạch của quỹ bảo hiểm, cũng như độ sâu thanh khoản đủ lớn.

Kỳ vọng về thị trường tiền số Việt Nam (Ảnh: Báo cáo Thị trường Crypto Việt Nam 2025).

Phân nửa nhà đầu tư tiền số thua lỗ

Ở diễn biến khác, so với kỳ vọng hưng phấn năm 2024, nhà đầu tư năm nay chủ yếu mang tâm lý phòng thủ. Sự đảo chiều này diễn ra đúng thời điểm Bitcoin rơi từ đỉnh lịch sử 126.000 USD về 80.600 USD, xóa sạch thành quả của phần lớn nhà đầu tư cá nhân.

Báo cáo cũng ghi nhận đến 54,6% - tương đương hơn một nửa nhà đầu tư Việt Nam - thua lỗ khi chơi tiền mã hoá trong năm qua. Đa số người chơi là trẻ, với 88% nhà đầu tư Việt dưới 35 tuổi, tăng 11 điểm phần trăm so với năm trước. Đây cũng là nhóm chịu thiệt hại nặng nhất, bởi phần lớn tham gia thị trường khi giá đã quá nóng, đi cùng với tâm lý FOMO (sợ bị bỏ lỡ) theo bạn bè hoặc phân bổ danh mục quá lớn vào tài sản rủi ro.

Trái lại, nhóm cẩn trọng nhất - những người chỉ phân bổ dưới 25% danh mục vào crypto - lại có tỷ lệ sinh lời nổi bật. Chuyên gia dự báo, từ 2026 khi có hệ thống pháp lý, cuộc chơi tiền số sẽ thiên về những nhà đầu tư kỷ luật.

Nhìn chung, tiền số vẫn còn được xem là kênh tạo lợi nhuận bổ sung. Phần lớn nhà đầu tư tiếp tục ưu tiên phân bổ vốn an toàn vào vàng và gửi tiết kiệm, trong khi tài sản số chỉ chiếm tỷ trọng vừa phải trong danh mục.

Kỳ vọng khi hành lang pháp lý đã mở ra, niềm tin của nhà đầu tư với thị trường tiền số nội địa sẽ tăng, song vẫn cần thêm thời gian để kiểm chứng tính hiệu quả.