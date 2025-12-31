Dòng sản phẩm kiến tạo chuẩn sống Bayfront hiếm có tại Sông Town

Giữa lòng dự án, tiểu khu Ma-rốc nổi lên như một biểu tượng nhờ dòng sản phẩm RiverPool “phố trước - sông sau”, nơi giao điểm giữa nhịp sống thương mại phồn hoa và thiên đường nghỉ dưỡng riêng tư.

Phố trước vịnh - Sông sau nhà

Nằm giữa lòng thủ phủ giải trí vịnh biển toàn cầu CaraWorld Cam Ranh, Ma-rốc sở hữu vị thế độc tôn với với đặc quyền sở hữu hai hướng nhìn đắt giá khi phía trước là đại lộ Hồng Ngọc sầm uất - trục thương mại huyết mạch kết nối đa văn hóa với tiểu khu Hy Lạp, Ả Rập, tầm nhìn ra vịnh biển, và phía sau là dòng sông Infinity tĩnh tại trải dài.

Sự chuyển tiếp nhịp nhàng giữa nhịp sống đô thị năng động và khoảng lùi nghỉ dưỡng riêng tư tạo nên một chuẩn sống khác biệt, nơi cư dân có thể kết nối trọn vẹn với hệ sinh thái tiện ích đa lớp từ công viên giải trí gia đình, công viên nước Cara Water Park đến học viện khách sạn quốc tế chỉ trong vài bước chân.

Mặt tiền cụm MR10 nằm trên đại lộ Hồng Ngọc sầm uất. Ảnh phối cảnh.

Điểm nhấn làm nên giá trị độc bản của dòng sản phẩm là “phố trước - sông sau" với hồ bơi riêng nối liền trực tiếp vào dải mặt nước sông liên hoàn, một thiết kế gần như chưa từng xuất hiện trên thị trường bất động sản ven biển.

Cư dân có thể bơi lội, tập aqua gym hoặc thả phao trôi chậm theo dòng sông lười. Diện tích mặt nước lớn còn đóng vai trò điều hòa vi khí hậu, giúp không gian sống duy trì trạng thái dễ chịu quanh năm.

Trên thị trường, những bất động sản sở hữu yếu tố nhìn ra sông nước hoặc vịnh biển vốn đã khan hiếm và thường ghi nhận mức giá cao hơn so với mặt bằng chung. Với dòng sản phẩm RiverPool tại Ma-rốc, giá trị này được nâng lên một tầng bậc mới khi mỗi căn có dòng sông chạy sát sau nhà, kết hợp hồ bơi riêng.

Kết hợp cùng ngôn ngữ kiến trúc Ma-rốc đặc trưng với gam màu đất nung ấm áp và những mái vòm tinh tế, tác tạo nên một không gian sống giàu bản sắc, tối ưu hóa mọi trải nghiệm từ nghỉ dưỡng cá nhân đến khai thác kinh doanh theo mô hình cho thuê ngắn hạn.

Mỗi căn RiverPool đều có dòng sông chạy sát sau nhà, kết hợp hồ bơi riêng. Ảnh phối cảnh.

Việc sở hữu một căn nhà sở hữu mặt sông dài hiếm có, tầm nhìn thoáng, mở không chỉ gia tăng giá trị cảnh quan và tiềm năng đầu tư bền vững mà còn là dấu ấn vị thế của nhóm chủ nhân tinh hoa - những người chọn sống giữa nhịp giao thoa của cảm xúc, trải nghiệm và giá trị tích lũy lâu dài.

Từ chuẩn sống Bayfront đến tài sản đầu tư thăng hạng tại Cam Ranh

Chuẩn sống Bayfront độc bản được kiến tạo tại phân khu Ma-rốc không chỉ định hình trải nghiệm sống khác biệt mà còn tạo nền tảng để dòng sản phẩm Riverpool Townshop trở thành tài sản an cư và đầu tư tiềm năng dẫn dắt thị trường trong chu kỳ tăng trưởng mới.

Giá trị của Sông Town cũng như tiểu khu Ma-rốc không tách rời bức tranh phát triển vĩ mô của Cam Ranh. Điểm đến du lịch nổi tiếng đang bước vào giai đoạn tái định vị với vai trò đô thị sân bay đa chức năng, gắn với cảng biển quốc tế, cửa ngõ logistics và trung tâm du lịch biển chất lượng cao.

Việc phát triển theo mô hình Aerotropolis (lấy sân bay làm hạt nhân cho hệ sinh thái kinh tế, giao thông và dịch vụ), cùng định hướng phát triển quốc gia trong giai đoạn hậu sáp nhập, đã và đang tạo lực hút đối với dòng vốn đầu tư dịch chuyển về những khu vực hưởng lợi trực tiếp từ hạ tầng hàng không - hàng hải.

Song song đó, sự gia tăng của khách quốc tế, du lịch tàu biển và nhu cầu lưu trú dài ngày, tạo nền tảng tăng trưởng cho các dự án nằm tại lõi đô thị sân bay.

Sông Town tại CaraWorld hội tụ điều kiện để xác lập vị thế một điểm đến đầu tư thăng hạng. Ảnh phối cảnh.

Trong dòng chuyển động ấy, Sông Town tại CaraWorld hội tụ điều kiện để xác lập vị thế một điểm đến đầu tư thăng hạng. Dự án sở hữu gần 5km bờ biển Bãi Dài, liền kề sân bay quốc tế Cam Ranh, kết nối trực tiếp cảng biển và hưởng lợi từ định hướng phát triển hạ tầng du lịch biển - du thuyền quốc tế tại khu vực. Đồng thời, đón dòng vốn FDI cùng làn sóng đầu tư dài hạn giai đoạn 2025-2030.

Những yếu tố này tạo cơ hội để bất động sản tại đây được khai thác hiệu quả trong hiện tại, đồng thời gia tăng giá trị theo tiến trình phát triển hạ tầng và quy hoạch khu vực.

Cụm tiểu khu Ma-rốc tại Sông Town, CaraWorld Cam Ranh, là điểm chạm giữa phong cách sống Bayfront đẳng cấp và cơ hội đầu tư. Với vị trí trung tâm, tiện ích đa dạng, thiết kế độc bản cùng tiềm năng tăng giá vượt trội, đây là lựa chọn cho những chủ nhân tinh hoa tìm kiếm không gian sống thượng lưu và tài sản đầu tư bền vững trong tương lai.

Hiện nay, chương trình ưu đãi “Tết khởi sắc - lộc vàng Sông Town” đang mở ra cơ hội sở hữu sản phẩm giá trị tại tiểu khu Ma-rốc - trái tim Sông Town với ưu đãi 10% trở lên dành cho khách hàng giữ chỗ sớm đến 4/1/2026, đánh dấu bước khởi đầu thuận lợi cho hành trình đầu tư và an cư tại thủ phủ giải trí vịnh biển CaraWorld.