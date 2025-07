Tiền điện, giá thực phẩm leo thang đẩy CPI quý II tăng 3,31%

Theo báo cáo mới được Cục Thống kê (Bộ Tài chính) công bố, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 6 tăng 0,48% so với tháng gần nhất nhưng tăng 3,57% so với cùng kỳ năm 2024. Tính chung quý II, CPI tăng 3,31% so với cùng kỳ, đến từ sự ảnh hưởng của 6 nhóm hàng hóa.

CPI tăng chủ yếu do nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 3,6%, đóng góp 1,21 điểm % vào mức tăng chung. Trong đó, giá thực phẩm tăng 4,1%, khiến CPI tăng 0,87 điểm %. Giá ăn uống ngoài gia đình tăng 3,68% do chi phí nguyên liệu và nhân công tăng, góp 0,32 điểm %.

Nhóm nhà ở, điện nước và vật liệu xây dựng tăng 6,35%, chủ yếu do giá thuê nhà và điện sinh hoạt tăng, tác động tổng cộng 1,2 điểm %. Hồi tháng 5, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã thực hiện điều chỉnh giá bán lẻ điện sinh hoạt theo Quyết định 1279 từ ngày 10/5 với mức tăng 4,8% ở tất cả bậc thang.

Hóa đơn tiền điện của người dân tăng cao (Ảnh: Thanh Thương).

Giá dịch vụ giáo dục cũng tăng 2,95% trong quý vì một số tỉnh thành tăng học phí năm học mới, làm CPI tăng thêm 0,18 điểm %.

Trong khi đó, dịch vụ y tế tăng mạnh 13,35%, đóng góp 0,72 điểm % do điều chỉnh theo Thông tư 21 về phương pháp định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của Bộ Y tế.

Ngoài ra, nhóm văn hóa, giải trí và du lịch tăng 1,98%, tác động 0,09 điểm % còn nhóm hàng hóa và dịch vụ khác tăng 6,57% do giá vàng và đồ dùng cá nhân cùng tăng.

Chiều ngược lại, xu hướng giảm của chỉ số giá nhóm giao thông, bưu chính, viễn thông có vai trò ghìm chân CPI quý II.

Lạm phát cơ bản tháng 6 tăng 0,31% so với tháng trước và tăng 3,46% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân 6 tháng đầu năm 2025, lạm phát cơ bản tăng 3,16% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn mức tăng 3,27% của CPI bình quân chung, nguyên nhân chủ yếu do giá lương thực, thực phẩm, điện sinh hoạt, giá dịch vụ y tế là yếu tố tác động làm tăng CPI nhưng thuộc nhóm hàng được loại trừ trong danh mục tính lạm phát cơ bản.

Bên cạnh đó, tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý II tăng tích cực với mức tăng ước đạt 7,96% so với cùng kỳ năm trước, chỉ thấp hơn tốc độ tăng 8,56% của quý II/2022 trong giai đoạn 2020-2025.

Khu vực công nghiệp, xây dựng và dịch vụ vẫn chiếm tỷ trọng cao nhất trong các ngành nghề đóng góp cho nền kinh tế.

Tính chung 6 tháng, GDP tăng 7,52% so với cùng kỳ năm trước, là mức cao nhất của 6 tháng đầu năm trong giai đoạn 2011-2025.