Hạ tầng năng lượng xuyên biên giới: Không gian mới cho khu vực tư nhân

Doanh nghiệp tư nhân và không gian mới của hạ tầng năng lượng

Truyền tải điện từ lâu được xem là “xương sống” của hệ thống năng lượng. Không có đường dây, không có trạm biến áp, mọi nguồn điện, dù là thủy điện, nhiệt điện hay năng lượng tái tạo đều khó có thể phát huy hiệu quả. Chính vì vậy, hạ tầng truyền tải thường gắn với vai trò điều phối của Nhà nước nhằm bảo đảm an toàn hệ thống và an ninh năng lượng quốc gia.

Tuy nhiên, khi quy mô nguồn điện gia tăng, nhất là với hàng loạt các dự án năng lượng tái tạo đi vào vận hành (giai đoạn 2019 đến nay), mô hình này đã có sự thay đổi khi nhóm doanh nghiệp tư nhân tham gia.

Nhà máy điện gió Savan 1 chính thức vận hành thương mại vào ngày 26/12 (Ảnh: T&T Group).

Theo đó, chủ trương xã hội hóa đầu tư hạ tầng đang mở ra một không gian mới cho khu vực ngoài nhà nước. Thực tế cho thấy, khi doanh nghiệp tư nhân tham gia sớm vào bài toán hạ tầng, đặc biệt ở các dự án có yếu tố xuyên biên giới, khoảng cách giữa hoàn thành xây dựng và vận hành thương mại có thể được rút ngắn đáng kể.

Savan 1 là minh chứng rõ nét cho sự dịch chuyển này. Chính thức nhận hợp đồng tô nhượng tháng 1/2025, T&T Group vừa tổ chức xây dựng nhà máy, đồng thời đẩy nhanh đầu tư hạ tầng đấu nối để đưa điện về Việt Nam. Cách triển khai này cho thấy khả năng rút ngắn khoảng cách giữa quá trình xây dựng và phát điện thương mại, đặc biệt trong bối cảnh yêu cầu tiến độ ngày càng cao.

Ở đó, sự tham gia của doanh nghiệp tư nhân không làm thay đổi vai trò điều tiết của Nhà nước. Ngược lại, bổ sung thêm năng lực thực thi cho hệ thống. Lúc này, Nhà nước giữ vai trò hoạch định, giám sát và bảo đảm an toàn, trong khi doanh nghiệp đảm nhận phần việc đòi hỏi tốc độ, nguồn lực và khả năng tổ chức triển khai cao.

Từ Savan 1 đến cách tiếp cận hạ tầng của T&T Group

Trong vài năm trở lại đây, xu hướng doanh nghiệp tư nhân tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị năng lượng, từ phát điện đến hạ tầng kết nối, đang dần hình thành tại nhiều quốc gia trong khu vực. Cách tiếp cận này xuất phát từ yêu cầu thực tế: nếu chỉ phát triển nguồn điện mà không đồng thời giải quyết bài toán truyền tải và đấu nối, khả năng đưa dự án vào vận hành đúng tiến độ sẽ bị hạn chế đáng kể.

Việc Nhà máy Điện gió Savan 1 vận hành thương mại là dấu mốc quan trọng trong chiến lược đầu tư năng lượng sạch xuyên biên giới của T&T Group (Ảnh: T&T Group).

Riêng với Savan 1, dự án này nổi bật với lộ trình triển khai và khả năng đi đến mốc vận hành thương mại trong thực tế nhanh chóng nhờ hạ tầng truyền tải được tính toán song song với phát triển nguồn điện.

Thay vì xem truyền tải là “phần việc phía sau”, phụ thuộc vào tiến độ chung của hệ thống, hạ tầng được đặt ở vị trí trung tâm ngay từ đầu. Dự án đồng thời giải quyết ba bài toán then chốt: xây dựng nhà máy, đầu tư hạ tầng truyền tải và hoàn tất các điều kiện pháp lý - kỹ thuật để đưa dự án vào vận hành thương mại.

Việc một doanh nghiệp tư nhân chủ động đầu tư và tổ chức triển khai hạ tầng kết nối vì thế mang ý nghĩa không nhỏ, cả về tiến độ dự án lẫn hiệu quả sử dụng nguồn lực xã hội.

Đặt trong chiến lược dài hạn, Savan 1 không phải là một bước đi đơn lẻ, nhất là khi chủ đầu tư T&T Group đang tiếp cận lĩnh vực năng lượng theo hướng hình thành một danh mục đầu tư gắn với các ưu tiên chiến lược của quốc gia, từ phát triển nguồn điện, hạ tầng truyền tải cho tới các mô hình năng lượng bền vững, với mục tiêu tham gia vào hệ thống điện Việt Nam với tỷ trọng đáng kể trong trung và dài hạn, gắn với năng lực tài chính.

Nhà sáng lập, Chủ tịch điều hành T&T Group Đỗ Quang Hiển từng nhấn mạnh doanh nghiệp chỉ có thể đi đường dài trong lĩnh vực năng lượng khi hoạt động đầu tư được đặt trong mối quan hệ hài hòa với lợi ích quốc gia, sự bền vững của hệ thống và khả năng tạo ra giá trị thực cho nền kinh tế. Quan điểm này phần nào lý giải vì sao T&T lựa chọn cách tiếp cận thận trọng nhưng quyết liệt, trong đó đặc biệt ưu tiên khả năng vận hành.

Và Savan 1 đang gợi mở khả năng khu vực tư nhân có thể chia sẻ một phần gánh nặng đầu tư hạ tầng với Nhà nước, đặc biệt trong các dự án năng lượng xuyên biên giới có yêu cầu cao về tiến độ và phối hợp đa bên.