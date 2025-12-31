Ông Nguyễn Đức Thụy rút vốn khỏi LPBank sau khi gia nhập Sacombank

Ngày 31/12, Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank - mã chứng khoán: LPB) đã công bố thông tin về thay đổi tỷ lệ sở hữu cổ phần.

Theo đó, ông Nguyễn Đức Thụy, cựu Chủ tịch HĐQT, không còn là cổ đông sở hữu từ 1% vốn điều lệ trở lên của LPBank. Trước đó, ông Thụy nắm hơn 82,59 triệu cổ phiếu, tương ứng sở hữu 2,76% vốn điều lệ LPBank. Việc thay đổi này nằm trong lộ trình điều chỉnh cơ cấu cổ đông đã được ngân hàng công bố trước đây.

Ông Nguyễn Đức Thụy thôi làm Chủ tịch HĐQT LPBank từ ngày 23/12. Ông hiện đảm nhiệm vị trí quyền Tổng Giám đốc tại Sacombank.

Ông Nguyễn Đức Thụy tại phiên họp cổ đông hồi tháng 4/2024 (Ảnh: LPBank).

Ông Thụy sinh năm 1976, quê quán ở tỉnh Ninh Bình. Ông được bầu vào HĐQT LPBank từ cuối tháng 4/2021 và làm Phó chủ tịch HĐQT khoảng một tuần sau đó. Cuối năm 2022, ông được bầu vào vị trí Chủ tịch HĐQT và giữ vị trí này cho đến khi từ nhiệm.

Thay thế ông Thụy, ông Hồ Nam Tiến, Phó Chủ tịch thường trực HĐQT LPBank, được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028. Ông Hồ Nam Tiến sinh năm 1971, có gần 16 năm gắn bó tại LPBank. Ông được bổ nhiệm giữ chức Phó chủ tịch HĐQT LPBank từ ngày 23/4/2023 và đảm nhiệm vị trí Phó chủ tịch thường trực HĐQT kể từ ngày 4/10/2024.

Cùng với ông Thụy, ông Nguyễn Văn Thùy cũng nộp đơn từ nhiệm vị trí Phó Chủ tịch HĐQT LPBank trước đó vì lý do cá nhân. Ông Thùy sinh năm 1981, là em trai ông Thụy.

LPBank có tên cũ là Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt. Nhà băng này thông qua kế hoạch đổi tên thành Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam tại phiên họp thường niên và được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận từ giữa tháng 7/2024. Trước đó, ngân hàng này cũng đã đổi nhận diện thương hiệu, sau khi Tổng Công ty Bưu chính Việt Nam (VNPost) có kế hoạch thoái vốn.

HĐQT LPBank mới đây cũng phê duyệt nghị quyết về việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính. "Đại bản doanh" của ngân hàng này sẽ chính thức chuyển từ Hà Nội về tỉnh Ninh Bình.