Chính phủ tặng 100.000 đồng dịp Tết Độc lập: Người dân chi tiêu ra sao?

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Chính phủ quyết định tặng 100.000 đồng cho toàn thể người dân cả nước ăn Tết Độc lập. Bộ Tài chính cho biết sẽ bắt đầu trao quà 100.000 đồng cho tất cả người dân từ ngày 30/8 và xong trước ngày 2/9. Trường hợp vì lý do khách quan, công dân được nhận quà sau thời hạn này, nhưng chậm nhất không quá ngày 15/9.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, nhiều người dân bày tỏ sự háo hức, vui mừng khi lần đầu tiên nhận được món quà đặc biệt từ Nhà nước. Một số dự định dùng số tiền này để mua sắm, số khác dành để tiết kiệm, ủng hộ từ thiện.

Chị Khánh Huyền (xã Hương Sơn, Hà Tĩnh) nói đã đăng ký tài khoản nhận tiền an sinh xã hội trực tuyến trên ứng dụng VNeID để việc nhận tiền được nhanh chóng, thuận tiện. Sau khi nhận được 100.000 đồng, chị dự định sẽ chi tiêu luôn trong ngày 2/9.

“Tôi sẽ dùng một phần tiền để ăn sáng, phần còn lại dành cho buổi cà phê tụ tập bạn bè. Dù số tiền không lớn, nhưng cũng là món quà mang ý nghĩa tinh thần, giúp tôi có thêm kỷ niệm trong dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh”, chị chia sẻ.

Số tiền 100.000 đồng tuy không nhiều, nhưng khi được sẻ chia sẽ nhân lên giá trị và lan tỏa tinh thần đoàn kết trong cộng đồng (Ảnh: Minh Huyền).

Khác với chị Huyền, anh Trần Tuấn (phường Phong Điền, TP Huế) cho biết chưa thể tích hợp tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VneID do ứng dụng bị lỗi liên tục, do đó anh sẽ nhận tiền mặt từ địa phương. Anh chia sẻ sẽ không tiêu số tiền này mà giữ nguyên tờ tiền như một kỷ vật nhớ về một sự kiện trọng đại của đất nước.

Còn anh Nguyễn Nhất (phường Chương Mỹ, Hà Nội) lại chọn một cách sử dụng khác. Anh nói sẽ gửi 100.000 đồng được nhận vào tài khoản của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để hỗ trợ những hộ gia đình, hoàn cảnh còn khó khăn. “Số tiền này tuy không nhiều nhưng là tình cảm của Đảng, Nhà nước, tôi muốn góp thêm ý nghĩa bằng cách lan tỏa nó tới những người cần hơn mình”, anh chia sẻ.

Tương tự, dù chưa nhận được 100.000 đồng từ Chính phủ nhưng không ít cá nhân đã chủ động chuyển khoản ủng hộ, chia sẻ niềm vui. Chị H.H. chia sẻ chị đã chuyển khoản 900.000 đồng vào tài khoản của quỹ hỗ trợ phát triển cộng đồng sống bền vững vào tối 29/8.

Chị cho biết gia đình có 3 người sẽ được nhận tổng cộng 300.000 đồng, chị quyết định bỏ thêm 600.000 đồng để ủng hộ. "Nhận được quà của Chính phủ nhân ngày Tết Độc lập là niềm vui. Nếu ai cũng góp một số tiền nhỏ mà làm được việc lớn thì niềm vui nhân lên nhiều lần", chị chia sẻ.

Chị Huỳnh Hoa (TPHCM) cũng đã chuyển 100.000 đồng ủng hộ quỹ vào ngày 30/8. Chị nói rất ngưỡng mộ chương trình ý nghĩa nên muốn chung tay góp phần sẻ chia.

Theo Nghị quyết 263 của Chính phủ, mỗi công dân Việt Nam và người gốc Việt chưa xác định quốc tịch nhưng có căn cước công dân, đang cư trú tại Việt Nam và đã có số định danh cá nhân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (tính đến hết ngày 30/8), sẽ được nhận 100.000 đồng bằng tiền mặt.

Cụ thể, hình thức tặng quà là tặng quà một lần theo hộ gia đình thường trú, số tiền của từng hộ được xác định cho từng nhân khẩu trong hộ theo dữ liệu quốc gia về dân cư. Chủ hộ hoặc thành viên trong gia đình được chủ hộ ủy quyền hợp pháp được nhận thay theo danh sách từng nhân khẩu và chịu trách nhiệm chuyển quà tặng cho các thành viên trong hộ.

Trường hợp công dân chưa có nơi đăng ký thường trú thì quà tặng được trao trực tiếp cho từng người dân hoặc người được công dân ủy quyền.

Việc tặng quà thực hiện qua tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID với trường hợp đã có tích hợp tài khoản hoặc trực tiếp bằng tiền với trường hợp chưa có tài khoản tại điểm chi trả do địa phương tổ chức, đảm bảo kịp thời, an toàn, hiệu quả.