Ai đang thực sự nắm cổ phần Vingroup?

Báo cáo danh mục đầu tư giai đoạn cuối năm 2025 từ các tổ chức tài chính lớn cho thấy sự hiện diện dày đặc của nhóm quỹ ngoại tại Tập đoàn Vingroup, đáng chú ý nhất là động thái từ Dragon Capital.

Dragon Capital và ETF tăng mua, nắm hàng chục triệu cổ phiếu VIC

Theo báo cáo của Vietnam Enterprise Investments (VEIL), tính đến cuối tháng 11, VIC là khoản đầu tư lớn nhất của quỹ với tỷ trọng 8,3% trên tổng NAV (tổng tài sản ròng của quỹ đạt khoảng 1,9 tỷ USD). NAV (Net Asset Value) là giá trị tài sản ròng, thể hiện giá trị thực của một quỹ đầu tư hoặc danh mục.

Như vậy, giá trị thị trường của riêng khoản đầu tư vào VIC đạt gần 158 triệu USD, tương đương khoảng 3.967 tỷ đồng. Khối lượng nắm giữ của VEIL là khoảng 15,2 triệu cổ phiếu VIC, là quỹ đầu tư nắm giữ số cổ phần lớn nhất hiện nay.

Ngoài ra, VEIL còn đang sở hữu lượng lớn cổ phiếu VHM của Vinhomes với tỷ trọng 8% NAV, tương đương giá trị 152 triệu USD (khoảng hơn 37 triệu cổ phiếu VHM).

Một quỹ lớn khác thuộc Dragon Capital là Quỹ Đầu tư chứng khoán năng động DC (DCDS) cũng ghi nhận VIC đứng đầu trong danh mục với tỷ trọng 12% NAV, tương đương giá trị 658 tỷ đồng (đang nắm 2,5 triệu cổ phiếu VIC). Tỷ trọng VHM của Vinhomes xếp sau với 6,4% NAV.

Ngoài ra, tại danh mục đầu tư của quỹ KIM Vietnam Growth Fund (UCITS), mã VIC đứng đầu với tỷ trọng 8,6% NAV, tương đương giá trị 4,06 triệu USD.

Các quỹ cùng nhóm có quy mô lớn hơn là KITMC Worldwide Vietnam RSP Balanced Fund và KIM Vietnam Growth Fund - Korea cũng ghi nhận VIC đứng đầu danh mục vào cuối tháng 9.

Đối với nhóm quỹ thụ động ETF, VanEck Vietnam ETF là quỹ đầu tư đang sở hữu nhiều nhất cổ phiếu VIC với hơn 8,6 triệu cổ phiếu. Báo cáo cuối tháng 11 ghi nhận VIC chiếm tỷ trọng lớn nhất 15,49% NAV, tương đương 88,8 triệu USD.

Trong danh mục của Fubon FTSE Vietnam ETF, mã VIC chiếm tỷ trọng 12,61% và Vinhomes xếp sau với 9,7%, giá trị đầu tư tương ứng khoảng 1.886 tỷ (7,24 triệu cổ phiếu VIC) và 1.451 tỷ đồng (14,1 triệu cổ phiếu VHM).

Cổ phiếu VIC của Vingroup tăng mạnh trong năm qua (Ảnh: VNDStock).

Tỷ lệ chi phối vẫn trong tay tỷ phú Phạm Nhật Vượng

Mặc dù con số hàng chục triệu cổ phiếu do các quỹ nắm giữ tạo cảm giác về sự tham gia sâu rộng của khối ngoại, thực tế tỷ lệ này chiếm phần rất nhỏ trong tổng quy mô vốn hóa của Vingroup.

Sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 100% vào đầu tháng 12, tổng khối lượng cổ phiếu lưu hành của tập đoàn này đã chạm mốc 7,7 tỷ đơn vị. Do đó, ngay cả khoản đầu tư lớn nhất của VEIL cũng chỉ chiếm chưa đầy 0,2% tổng vốn điều lệ của doanh nghiệp.

Cấu trúc sở hữu của Vingroup hiện nay vẫn mang tính chất tập trung cao độ vào nhóm cổ đông liên quan đến Chủ tịch HĐQT Phạm Nhật Vượng.

Hiện, ông Vượng cùng các pháp nhân liên quan như GSM, VinEnergo và VinSpeed đang kiểm soát khoảng 58% vốn điều lệ. Bên cạnh đó, các thành viên gia đình như bà Phạm Thu Hương (vợ) và ông Phạm Nhật Quân Anh (con trai) cũng nắm giữ lượng cổ phần đáng kể.

Một diễn biến đáng chú ý khác là sự sụt giảm mạnh về số lượng nhà đầu tư cá nhân nhỏ lẻ. Số liệu tại ngày 30/10, doanh nghiệp có 31.273 cổ đông, giảm gần 25.600 người so với thời điểm đầu năm.

Hiện tượng này cho thấy quá trình thanh lọc mạnh mẽ của thị trường, khi dòng tiền nhỏ lẻ dần rút lui, nhường chỗ cho sự ổn định của các cổ đông tổ chức và nhóm chủ sở hữu lớn. Điều này cũng đồng nghĩa với việc dù thanh khoản thị trường có biến động, quyền kiểm soát và định hướng chiến lược tại Vingroup vẫn nằm chắc chắn trong tay nhóm cổ đông sáng lập.