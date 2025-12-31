Tỷ phú Việt kiếm thêm 27 tỷ USD trong năm 2025

Theo cập nhật của Forbes, cuối năm 2025 Việt Nam có 5 tỷ phú, gồm Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Hòa Phát Trần Đình Long, Chủ tịch Vietjet Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch Techcombank Hồ Hùng Anh và Chủ tịch Masan Group Nguyễn Đăng Quang.

Danh sách trên giảm một người so với đầu năm, là ông Trần Bá Dương, Chủ tịch Tập đoàn Trường Hải, không còn được tạp chí này xếp hạng trong nhóm những người giàu nhất thế giới.

Tính đến ngày 31/12, tổng tài sản của những người này tăng 26,7 tỷ USD sau một năm, lên 29,7 tỷ USD. Nguyên nhân chủ yếu do các cổ phiếu các tỷ phú nắm giữ đều tăng mạnh trong năm qua.

Ông Phạm Nhật Vượng tiếp tục là người giàu nhất Việt Nam, xếp thứ 79 thế giới, sở hữu 29,9 tỷ USD, nhiều hơn khoảng 25 tỷ USD so với cuối năm ngoái. 2025 cũng là năm thăng hoa của nhóm cổ phiếu Vingroup, bao gồm VIC, VHM (Vinhomes), VRE (Vincom Retail), VPL (Vinpearl).

Hiện, ông Vượng sở hữu trực tiếp gần 390 triệu cổ phiếu VIC, tương đương 10,05% vốn Vingroup. Ông cùng gia đình nắm quyền chi phối tại tập đoàn tư nhân lớn nhất Việt Nam, với tổng sở hữu khoảng 65%.

Đứng thứ hai là bà Nguyễn Thị Phương Thảo. Tài sản bà Thảo cũng tăng mạnh lên 4,9 tỷ USD trong năm. Đây cũng là số tiền lớn nhất Chủ tịch Vietjet sở hữu từ trước đến nay.

Năm qua, cổ phiếu VJC của hãng hàng không Vietjet và mã HDB của HDBank đã tăng lần lượt 110% và 45%. Hiện, bà Thảo nắm giữ trực tiếp 47,7 triệu cổ phiếu VJC. Cá nhân bà cũng đang sở hữu 130 triệu cổ phiếu HDBank, tương đương 3,38% vốn.

Trong khi tài sản của ông Trần Đình Long - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hoà Phát (mã chứng khoán: HPG) không thay đổi, thì tài sản của ông Hồ Hùng Anh và ông Nguyễn Đăng Quang cùng tăng nhẹ vài trăm triệu USD.

Riêng ông Nguyễn Đăng Quang - Chủ tịch Masan Group (mã chứng khoán: MSN), ông từng bị Forbes đưa ra khỏi danh sách hồi tháng 3, nhưng đã quay trở lại 3 tháng sau đó.

Được biết, Forbes thống kê tài sản của cá nhân dựa vào số lượng và giá cổ phiếu người này nắm giữ tại một thời điểm nhất định. Forbes cũng đánh giá nhiều tài sản khác của các tỷ phú khi xếp hạng, gồm sở hữu tại các công ty riêng, bất động sản, tác phẩm nghệ thuật, du thuyền...