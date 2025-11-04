Ngân hàng tăng tốc đua lãi suất tiền gửi cuối năm

Ngày 4/11, thị trường lãi suất ngân hàng tiếp tục xu hướng tăng, khi nhiều nhà băng đồng loạt nâng lãi suất huy động vượt mốc 7%/năm.

Có ngân hàng nâng lãi suất huy động đặc biệt lên đến 9%/năm

Theo ghi nhận, PVcomBank đang dẫn đầu thị trường với mức lãi suất cao nhất lên tới 9%/năm cho kỳ hạn 12-13 tháng, áp dụng khi khách hàng gửi tiền tại quầy. Tuy nhiên, để được hưởng mức lãi suất “kỷ lục” này, khách hàng phải duy trì số dư tiền gửi tối thiểu 2.000 tỷ đồng.

Kế tiếp là HDBank, với lãi suất 8,1%/năm cho kỳ hạn 13 tháng và 7,7%/năm cho 12 tháng, yêu cầu số dư gửi tối thiểu 500 tỷ đồng.

Vikki Bank áp dụng lãi suất 7,5%/năm cho các khoản tiền gửi kỳ hạn từ 13 tháng trở lên, với điều kiện số tiền gửi tối thiểu 999 tỷ đồng.

Ngoài ra, Viet A Bank cũng tham gia cuộc đua nâng lãi suất với sản phẩm “Tiết kiệm Đắc Tài”, trong đó kỳ hạn 18 tháng đạt mức cao nhất 6,8%/năm.

Sự cạnh tranh về lãi suất đang trở nên gay gắt hơn trong những tháng cuối năm, đặc biệt ở phân khúc tiền gửi lớn và kỳ hạn dài, phản ánh nhu cầu huy động vốn tăng cao của các tổ chức tín dụng.

Hiện lãi suất tiền gửi tại nhiều ngân hàng đã vượt ngưỡng 6,5%/năm đối với kỳ hạn 18-36 tháng, áp dụng cho các khoản tiền từ 300 tỷ đồng trở lên.

Ở phân khúc tiền gửi kỳ hạn của dân, các ngân hàng thương mại cũng điều chỉnh tăng nhẹ lãi suất, nhưng mức tăng không mạnh như nhóm khách hàng gửi số tiền hàng trăm đến hàng nghìn tỷ đồng.

Khảo sát của phóng viên Dân trí cho thấy, nhóm Big 4 ngân hàng Nhà nước gồm Agribank, BIDV, Vietcombank và VietinBank đang niêm yết mức lãi suất cao nhất 4,8%/năm, trong khi mức thấp nhất chỉ 1,6%/năm.

Tại các ngân hàng thương mại cổ phần, lãi suất tiền gửi 1 tháng dao động 1,6-4,1%/năm; 3 tháng khoảng 1,9-4,4%/năm; 6 tháng từ 2,9-5,3%/năm; 12 tháng ở mức 4,7-5,3%/năm. Với kỳ hạn dài từ 18-24 tháng trở lên, phần lớn ngân hàng trả lãi 5,8-5,95%/năm, tùy điều kiện gửi.

Một số đơn vị đã nâng lãi suất vượt 6%/năm, như Bac A Bank và HDBank (6,1%/năm cho kỳ hạn 18 tháng), Vikki Bank (6,2%/năm cho kỳ hạn 12 và 18 tháng), Cake by VPBank (6%/năm cho kỳ hạn 12-36 tháng).

Ở chiều cho vay, các ngân hàng cũng bắt đầu rục rịch điều chỉnh tăng lãi suất. Chị H. Vân (TPHCM) cho biết, khi liên hệ với một số ngân hàng thuộc nhóm Big 4 (BIDV, Vietcombank, VietinBank, Agribank) để hỏi về lãi suất vay, chị được thông tin rằng từ cuối tháng này, lãi vay sẽ bắt đầu tăng trở lại.

Hiện nay, lãi suất cho vay cá nhân (ngoài các gói ưu đãi dành cho nhà ở xã hội hoặc người dưới 35 tuổi) tại BIDV, Vietcombank... đang dao động 5,5-6,5%/năm trong năm đầu tiên. Từ năm thứ hai trở đi, mức lãi được điều chỉnh theo lãi suất thả nổi của thị trường.

Lãi suất huy động tại nhiều ngân hàng vượt 7%/năm (Ảnh: DT).

Chuyên gia: Sẽ có những "nhịp rối loạn" trên thị trường tiền tệ

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, TS. Châu Đình Linh - chuyên gia kinh tế tài chính - nhận định, việc lãi suất huy động và cho vay tăng trở lại là diễn biến bình thường, xuất phát từ áp lực tăng trưởng lợi nhuận của các ngân hàng trong những tháng cuối năm.

“Các ngân hàng phải đẩy mạnh huy động vốn để hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh. Đồng thời, nhu cầu vốn trung và dài hạn đang tăng nhanh - đặc biệt ở lĩnh vực bất động sản và đầu tư công - khiến thanh khoản trở thành vấn đề quan trọng,” ông Linh cho biết.

Theo chuyên gia, áp lực về vốn trung dài hạn buộc các ngân hàng phải nâng lãi suất huy động để thu hút dòng tiền. Bên cạnh đó, thị trường liên ngân hàng cũng đang có biến động thanh khoản mạnh, khiến nhiều ngân hàng lựa chọn chủ động tăng lãi suất huy động.

Ngoài ra, các ngân hàng còn phải cạnh tranh với các kênh đầu tư khác như chứng khoán, vàng, nên việc nâng lãi suất cũng là cách giữ chân dòng vốn.

Ông Linh dự báo, lãi suất huy động cho kỳ hạn dài (trên 12 tháng) sẽ tiếp tục tăng nhẹ, ở mức hợp lý từ nay đến cuối năm. Tuy nhiên, diễn biến này có thể tạo ra những “nhịp rối loạn” tạm thời trên thị trường tiền tệ, do đó Ngân hàng Nhà nước cần theo dõi sát để có kịch bản ứng phó kịp thời.

Dù vậy, vị chuyên gia cũng nhấn mạnh rằng động thái giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đang tạo điều kiện thuận lợi để Việt Nam duy trì chính sách tiền tệ ổn định, giảm bớt áp lực tăng lãi vay trong nước.