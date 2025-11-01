Gửi tiền ngân hàng nào nhận lãi suất cao nhất tháng 11?

Theo khảo sát của phóng viên báo Dân trí, trong tháng 10, 10 ngân hàng thương mại trong nước điều chỉnh lãi suất huy động.

Mới nhất, Bac A Bank là ngân hàng duy nhất đến nay có 3 lần điều chỉnh tăng lãi suất huy động trong tháng 10, nâng mức cao nhất lên 6,5%/năm. Sau 3 lần tăng liên tiếp, lãi suất Bac A Bank đã cao hơn 0,45-0,65%/năm so với đầu tháng, nằm trong nhóm dẫn đầu thị trường.

Techcombank cũng vừa điều chỉnh tăng lãi suất huy động trực tuyến, với mức tăng 0,2-0,3%/năm ở hầu hết kỳ hạn.

VIB cũng vừa điều chỉnh tăng lãi suất huy động sau khi giữ nguyên từ đầu tháng 3, mức tăng dao động 0,1%.

SHB cũng tăng mạnh lãi suất huy động, mức tăng cao nhất tới 0,6%/năm.

*Biểu lãi suất tại một số ngân hàng (đơn vị %/năm)

Ngân hàng 6 tháng 9 tháng 12 tháng 18 tháng Agribank 3,7 3,7 4,8 4,8 BIDV 3,3 3,3 4,8 4,8 VietinBank 3,3 3,3 4,7 4,7 Vietcombank 2,9 2,9 4,6 4,6 Bac A Bank 5,6 5,65 5,8 6,1 HDBank 5,3 5,3 5,6 6,1 Vikki Bank 6 6 6,2 6,2 VIB 4,8 4,8 5 5,3 TPBank 4,9 5 5,3 5,6 SHB 5,3 5,3 5,4 5,6 OCB 5 5 5,1 5,2

Như vậy, có 10 ngân hàng thương mại trong nước đã tăng lãi suất huy động một cách chính thức trong tháng 10, gồm Bac A Bank, GPBank, HDBank, NCB, Sacombank, SHB, Techcombank, VCBNeo, VIB, Vikki Bank.

Trong đó, Bac A Bank là ngân hàng tăng lãi suất lần thứ 3 trong tháng. Tháng 10 cũng là tháng có nhiều ngân hàng tăng lãi suất nhất kể từ đầu năm.

Nhân viên ngân hàng kiểm tra tiền tại một chi nhánh ngân hàng ở Hà Nội (Ảnh: Thành Đông).

Các ngân hàng thương mại có vốn Nhà nước (Big 4) gồm Agribank, BIDV, Vietcombank, VietinBank duy trì lãi suất ở mức thấp nhất hệ thống và không biến động nhiều thời gian qua. Các đơn vị này niêm yết lãi suất cao nhất hiện là 4,8%/năm, trong khi lãi suất thấp nhất chỉ 1,6%/năm.

Ở các ngân hàng thương mại cổ phần, gửi tiền kỳ hạn một tháng lãi suất rơi vào khoảng 1,6-4,1%/năm. Với kỳ hạn 3 tháng, mức lãi suất thường dao động 1,9-4,4%/năm; kỳ hạn 6 tháng dao động khoảng 2,9-5,3%/năm. Kỳ hạn 12 tháng lãi suất ở mức 4,7-5,3%/năm. Với kỳ hạn dài 18-24 tháng trở lên, phần lớn ngân hàng trả lãi dao động từ 5,8-5,95% trở lên (tuỳ điều kiện gửi).

Tuy nhiên, có một số đơn vị xuất hiện lãi suất trên 6%/năm gồm Bac A Bank, HDBank trả lãi 6,1%/năm cho kỳ hạn 18 tháng, Vikki Bank trả lãi 6,2%/năm cho cả kỳ hạn 12 tháng và 18 tháng. Nhà băng này đồng thời trả lãi suất 6%/năm cho kỳ hạn 6 tháng và 9 tháng.