Giá vàng miếng SJC tăng 1,5 triệu đồng/lượng, lại sát đỉnh

Phiên sáng 10/1, giá vàng tăng. Trong đó, vàng miếng SJC tăng 1,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều, đang được niêm yết ở 157,8-159,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), sát mức kỷ lục 160 triệu đồng/lượng chiều bán.

Giá vàng nhẫn cũng tăng 1,5 triệu đồng/lượng, hiện được giao dịch ở mức 154,3-156,8 triệu đồng/lượng (mua - bán). Chênh lệch 2 chiều mua - bán vào mức 2,5 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ở 4.509 USD/ounce, tăng 1,28%. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank (chưa bao gồm thuế và phí), giá vàng thế giới đang vào mức 143 triệu đồng/lượng, thấp hơn trong nước 15 triệu đồng/lượng.

Ông Rodolphe Bohn, chiến lược gia tiền tệ và hàng hóa của HSBC, cho rằng đà tăng của vàng vẫn được duy trì nhờ nhu cầu mạnh mẽ từ các ngân hàng trung ương và nhà đầu tư cá nhân.

Dù giá vàng đã tăng mạnh trong năm 2025 và biến động ngắn hạn gia tăng, các yếu tố nền tảng như bất ổn toàn cầu, lo ngại về sự suy yếu của đồng USD và dòng vốn vào các quỹ ETF vàng vẫn tạo ra môi trường thuận lợi cho kim loại quý này.

Trong báo cáo mới công bố, các chuyên gia ngân hàng này dự báo biên độ dao động giá vàng năm 2026 sẽ khá rộng, từ 3.950 đến 5.050 USD/ounce, với mức giá chốt năm quanh 4.450 USD/ounce.

Giá USD tăng

Trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,20%, hiện ở mức 98,88.

Đồng USD tăng giá so với đồng EUR và franc Thụy Sĩ trong phiên giao dịch ngày thứ Năm, khi giới đầu tư chờ đợi báo cáo việc làm phi nông nghiệp quan trọng của Mỹ dự kiến công bố vào thứ Sáu, số liệu được kỳ vọng sẽ giúp đánh giá sức khỏe của thị trường lao động Mỹ, cũng như định hình triển vọng lộ trình lãi suất trong thời gian tới.

Trong nước, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD tăng 3 đồng, hiện ở mức 25.125 đồng.