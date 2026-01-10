Dùng 26 tài khoản thao túng cổ phiếu SJS, 2 người bị phạt 3 tỷ đồng

Ngày 8/1, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Ngọc Chiến (Hưng Yên) và ông Trần Quang Cành (Hà Nội) mỗi người 1,5 tỷ đồng.

Lý do là từ ngày 10/4/2023 đến ngày 10/1/2024, ông Nguyễn Ngọc Chiến và ông Trần Quang Cành đã dùng 26 tài khoản chứng khoán để liên tục thực hiện việc mua, bán cổ phiếu SJS của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà (nay là SJ Group) nhằm tạo ra cung, cầu giả tạo, thao túng thị trường chứng khoán đối với cổ phiếu SJS. Hành vi trên vi phạm quy định tại Khoản 3 Điều 12 Luật Chứng khoán.

Ghi nhận cho thấy, trong khoảng thời gian này, cổ phiếu SJS tăng hơn 60% thị giá. Tuy nhiên, theo kết quả kiểm tra, tính toán cho thấy không có khoản thu trái pháp luật có được do thực hiện hành vi vi phạm của ông Nguyễn Ngọc Chiến và ông Trần Quang Cành.

Tòa nhà Sudico (Ảnh: SJ Group).

2 cá nhân trên bị cấm giao dịch chứng khoán trong 2 năm, kể từ ngày 10/1. Cả 2 cũng bị cấm đảm nhiệm chức vụ tại công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi nhánh công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam, công ty đầu tư chứng khoán có thời hạn 2 năm, kể từ ngày 10/1.

Đối với hành vi cho người khác mượn tài khoản để giao dịch chứng khoán dẫn đến hành vi thao túng thị trường chứng khoán, ngày 8/1, UBCKNN cũng xử phạt 5 cá nhân. Những cá nhân này bao gồm các ông Vũ Anh Tuấn, Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Việt Bắc, Nguyễn Huy Hoàng và Nguyễn Đức Đông. Biện pháp áp dụng là đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán có thời hạn 9 tháng.

Kết quả kiểm tra chưa có cơ sở để xác định 5 cá nhân có số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm. Cả 5 người bị cấm giao dịch chứng khoán có thời hạn 2 năm, từ ngày 10/1. Những người này cũng bị cấm đảm nhiệm chức vụ tại các doanh nghiệp chứng khoán, quản lý quỹ... trong 2 năm, từ ngày 10/1.