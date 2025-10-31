Ngân hàng Nhà nước yêu cầu đảm bảo vốn cho sản xuất, kinh doanh dịp Tết

Thực hiện nhiệm vụ chính sách tiền tệ năm 2025 theo Chỉ thị số 01 của Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước Khu vực 2 vừa ban hành kế hoạch hoạt động ngân hàng trong 2 tháng cuối năm 2025.

Theo đó, hệ thống ngân hàng trên địa bàn được yêu cầu tiếp tục mở rộng tín dụng có kiểm soát, nâng cao chất lượng cho vay, gắn với các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Nguồn vốn ưu tiên sẽ được tập trung cho sản xuất, kinh doanh, thương mại, dịch vụ và du lịch, đặc biệt là các mặt hàng thiết yếu phục vụ tiêu dùng và xuất khẩu dịp Tết.

“Giải pháp này hoàn toàn có cơ sở triển khai tốt do nguồn vốn huy động tăng trưởng tích cực. Tính đến cuối tháng 9, tổng huy động vốn trên địa bàn TPHCM và tỉnh Đồng Nai đạt trên 5,4 triệu tỷ đồng, tăng 8,6% so với cuối năm 2024”, ông Nguyễn Đức Lệnh - Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Khu vực 2 cho biết.

Theo ông Lệnh, đà tăng trưởng khả quan của huy động vốn sẽ là cơ sở quan trọng để bảo đảm mục tiêu tăng trưởng tín dụng trên địa bàn, phù hợp với định hướng của Ngân hàng Nhà nước, đồng thời góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế khu vực trong thời gian tới.

Ngân hàng Nhà nước Khu vực 2 chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn TPHCM và Đồng Nai đảm bảo dòng vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng dịp Tết Nguyên đán 2026 (Ảnh: DT).

Cùng với đó, các tổ chức tín dụng được yêu cầu đáp ứng tốt nhất nhu cầu dịch vụ ngân hàng của doanh nghiệp và người dân trong dịp cuối năm, bảo đảm hiệu quả, an toàn, bảo mật và nhanh chóng, qua đó đảm bảo thanh toán thông suốt, góp phần ổn định lưu thông hàng hóa và tiền tệ.

Ngành ngân hàng cũng sẽ đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, phát triển ngân hàng số, và tăng cường truyền thông hướng dẫn người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ số an toàn.

Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước Khu vực 2 yêu cầu tiếp tục kết nối ngân hàng - doanh nghiệp, triển khai các chương trình tín dụng ưu đãi, mở rộng cho vay bình ổn thị trường và giải ngân nhanh các gói tín dụng lâm sản, thủy sản.

“Hoạt động này sẽ tác động tích cực đến chuỗi cung ứng hàng hóa, dịch vụ phục vụ tiêu dùng dịp Tết cổ truyền cũng như xuất khẩu, thường gia tăng vào cuối năm”, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Khu vực 2 cho hay.