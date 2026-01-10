Trước vụ 130 tấn thịt lợn bệnh, Đồ hộp Hạ Long kinh doanh ra sao?

Trong vụ 130 tấn thịt lợn bệnh được phát hiện gần đây, cơ quan điều tra xác định đã có khoảng 2 tấn thịt được đưa vào chế biến, đóng gói thành phẩm thịt hộp hoàn chỉnh.

Kết quả xét nghiệm xác định số thịt trên xe và nhiều mẫu trong kho lạnh của Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi. Công an đã niêm phong 4 kho chứa khoảng 130 tấn thịt lợn đông lạnh. Chưa có kết luận cuối cùng, song tâm điểm chú ý của dư luận dồn vào Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long (mã chứng khoán: CAN).

Đồ hộp Hạ Long được thành lập từ năm 1957 tại Hải Phòng, tiền thân là Nhà máy Cá hộp Hạ Long. Trong gần 70 năm hoạt động, công ty đã xây dựng thương hiệu gắn liền với nhiều dòng sản phẩm quen thuộc như đồ hộp, xúc xích và các sản phẩm chế biến nguội, với hệ thống 3 nhà máy đặt tại Hải Phòng, Đà Nẵng và Đồng Tháp.

Tuy nhiên, trong khoảng 2 năm gần đây, hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp bị ảnh hưởng đáng kể.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất, năm 2024, Đồ hộp Hạ Long báo lỗ suốt 2 quý nửa đầu năm. Dù hồi phục lại trong nửa cuối năm, song tính luỹ kế, lợi nhuận sau thuế năm 2024 của công ty chỉ đạt hơn 2,1 tỷ đồng, tương đương 17% lợi nhuận của năm tài chính trước đó và chỉ đạt 24% kế hoạch lợi nhuận đề ra.

Thời điểm đó, doanh nghiệp cho biết ngoài sức mua suy yếu và chi phí đầu vào tăng cao, thị trường nguyên liệu cho ngành chế biến thực phẩm vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro về an toàn vệ sinh thực phẩm, đặc biệt với các sản phẩm nông, thủy sản tươi sống.

“Thực trạng này đòi hỏi công ty phải luôn tăng cường kiểm soát nghiêm ngặt trong toàn bộ chuỗi cung ứng để đảm bảo chất lượng, đáp ứng các tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm, và bảo vệ sức khoẻ người tiêu dùng”, thông tin được nêu tại báo cáo thường niên của doanh nghiệp.

Trụ sở Công ty cổ phần đồ hộp Hạ Long (Ảnh: Nguyễn Dương).

Sang đến năm 2025, công ty ghi nhận kết quả không mấy khả quan trong quý đầu năm nhưng đã cải thiện hơn ở 2 quý tiếp theo. Tính trong 9 tháng 2025, doanh thu thuần của công ty đạt 470 tỷ đồng, giảm 10% so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, giá vốn hàng bán giảm tới 17%, qua đó giúp lợi nhuận chuyển biến tích cực. Lợi nhuận sau thuế 9 tháng đạt 11,4 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm 2024 công ty lỗ hơn 5,8 tỷ đồng.

Tính đến cuối quý III/2025, tổng tài sản của Đồ hộp Hạ Long đạt 344 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu ở mức 157 tỷ đồng.

Trước đó, sáng 11/12/2025, Halong Canfoco đã tổ chức họp đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2025 và thông qua toàn bộ các nội dung trình đại hội. Điểm nhấn là kế hoạch chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1, tương ứng phát hành thêm 5 triệu cổ phiếu, qua đó nâng vốn điều lệ của công ty lên 100 tỷ đồng.

Giá chào bán dự kiến ở mức 15.000 đồng/cổ phiếu, thấp hơn đáng kể so với thị giá 32.700 đồng/cổ phiếu chốt phiên 12/12. Số cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng và dự kiến triển khai trong năm 2026, thời điểm cụ thể do HĐQT quyết định.

Tổng số vốn thu về có thể đạt 75 tỷ đồng, trong đó 50 tỷ đồng dành cho dự án xây dựng Nhà máy sản xuất đồ hộp (42 tỷ đồng chi phí xây dựng, 8 tỷ đồng mua sắm thiết bị). Phần còn lại, 25 tỷ đồng, được bổ sung vào vốn lưu động phục vụ thanh toán cho nhà cung cấp và đối tác.

Cổ đông cũng thông qua chủ trương di dời nhà máy ở số 71 Lê Lai (quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng). Theo quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 đến năm 2040 được phê duyệt vào tháng 4/2025, khu đất này được chuyển đổi sang mục đích đất cây xanh công cộng, buộc công ty phải bàn giao lại mặt bằng.

Ngay sau họp đại hội, HĐQT đã thông qua quyết định thuê lô đất CN26-06 tại khu công nghiệp Nam Đình Vũ từ Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Sao Đỏ để xây dựng nhà máy mới với diện tích 2ha. Tổng mức đầu tư của dự án hơn 166 tỷ đồng, trong đó gần 84 tỷ đồng là vốn góp và hơn 82 tỷ đồng là vốn vay ngân hàng.