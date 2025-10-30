Á hậu Phương Nhi làm cổ đông tại công ty con của Tập đoàn Vingroup

Theo hồ sơ đăng ký thành lập Công ty cổ phần Vin New Horizon, Á hậu Phương Nhi là một trong những cổ đông của doanh nghiệp này.

Cụ thể, công ty có vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng, trong đó Tập đoàn Vingroup sở hữu 65% cổ phần. Trong đó, bà Phạm Thu Hương, vợ ông Phạm Nhật Vượng, là Chủ tịch Vin New Horizon và sở hữu 32% cổ phần của công ty.

Hai con dâu tỷ phú Phạm Nhật Vượng gồm Nguyễn Phương Nhi, Bùi Lan Anh và con gái Phạm Nhật Minh Anh là 3 cổ đông sáng lập còn lại của Vin New Horizon, mỗi người nắm giữ 1% vốn.

Mới đây, Vingroup đã giới thiệu Vin New Horizon, đô thị hưu trí cao cấp quy mô 20-50 ha mỗi khu ở Cần Giờ, TPHCM. Dự án gồm bệnh viện dưỡng lão 5 sao và các trung tâm chuyên sâu về bệnh lý cho người cao tuổi. Chủ đầu tư còn phát triển thêm các dịch vụ như spa, làm đẹp, khách sạn an dưỡng, biệt thự...

Doanh nhân Phạm Nhật Minh Hoàng và Á hậu Phương Nhi tại lễ ăn hỏi ngày 15/1 (Ảnh: Linh Linh).

Ngoài việc góp vốn vào Vin New Horizon, các thành viên trong gia đình ông Phạm Nhật Vượng còn xuất hiện với tư cách cổ đông tại nhiều công ty khác.

Tại Công ty cổ phần Sản xuất và kinh doanh VinMetal, ông Phạm Nhật Quân Anh và ông Phạm Nhật Minh Hoàng, mỗi người nắm giữ 1% vốn của VinMetal. Công ty này có vốn đầu tư 10.000 tỷ đồng

VinMetal tập trung sản xuất các dòng thép dân dụng trong xây dựng; thép cán nóng, thép cường độ cao và thép hợp kim đặc chủng phục vụ sản xuất xe điện và hạ tầng giao thông tốc độ cao. Sản phẩm chủ lực là thép tấm và thép dập thân xe chất lượng cao, thép ray và thép kết cấu cầu, cảng, đường sắt...

Tháng 3, VinEnergo được thành lập, hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất điện và thiết bị điện. Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng đang nắm 71% cổ phần VinEnergo, 2 con trai ông Vượng là Phạm Nhật Quân Anh và Phạm Nhật Minh Hoàng mỗi người nắm 5% vốn, phần còn lại do Tập đoàn Vingroup sở hữu.

Cuối năm ngoái, Vingroup cũng đã ra mắt VinRobotics với vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng. Cơ cấu cổ đông gồm Vingroup sở hữu 51%, ông Phạm Nhật Vượng nắm 39% và hai cá nhân khác là ông Phạm Nhật Quân Anh, ông Phạm Nhật Minh Hoàng mỗi người 5%.