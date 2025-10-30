Cân hành lý xách tay: Khách than phiền toái, Vietnam Airlines lý giải

Những ngày gần đây, việc Vietnam Airlines đặt cân ngay tại cửa ra máy bay để kiểm tra hành lý xách tay của hành khách đã trở thành chủ đề thu hút sự chú ý và tranh luận sôi nổi trên mạng xã hội.

Theo thông báo mới nhất, từ ngày 3/11, hãng này sẽ thu phí hành lý xách tay vượt chuẩn trực tiếp tại cửa lên máy bay, thay vì chỉ kiểm tra ở quầy làm thủ tục như trước đây.

Tuy nhiên, hình ảnh chiếc cân màu xanh đặt giữa không gian sang trọng của sân bay lại khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng.

“Tôi thực sự bất ngờ khi thấy một chiếc cân xanh lè ở sân bay. Chi tiết nhỏ thôi, nhưng lại có thể khiến hình ảnh của Vietnam Airlines trở nên kém sang, thậm chí có phần… chợ búa”, chị Minh Châu (TPHCM) bày tỏ.

Chia sẻ lại trải nghiệm bay nước ngoài của mình, anh Minh Hoàng (Thanh Xuân, Hà Nội) cho rằng chuyện cân hành lý là hoàn toàn bình thường, nhưng vấn đề nằm ở cách thực hiện.

“Chuyện cân lại hành lý là rất phổ biến. Nhiều hãng bay quốc tế sử dụng cân điện tử tích hợp ngay tại sân bay, vừa nhanh, vừa đẹp. Tất cả diễn ra trơn tru, không tạo cảm giác bất tiện hay phiền toái cho hành khách”, anh kể lại.

Chiếc cân được bố trí để cân hành lý của Vietnam Airlines (Ảnh chụp màn hình).

Lý giải về chính sách này, đại diện truyền thông Vietnam Airlines cho biết đây không phải là quy định mới mà là biện pháp siết chặt nhằm kiểm soát tình trạng hành khách mang hành lý xách tay vượt quá mức cho phép. Từ trước tới nay, hãng quy định mỗi khách chỉ được mang một kiện hành lý xách tay nặng không quá 10kg lên khoang.

Trước đó, theo thông báo của hãng, hành lý vượt quá cân nặng tối đa đến 10kg hoặc vượt quá một kiện so với tiêu chuẩn tối đa 10kg sẽ bị tính phí tương đương một kiện hành lý ký gửi tại sân bay.

Đặc biệt, hãng không chấp nhận hành lý quá cước nếu việc này ảnh hưởng đến thời gian khởi hành của chuyến bay, đồng thời chỉ cho phép mang quá trọng lượng tối đa đến 10kg so với quy định.

Việc chấp nhận hành lý quá tiêu chuẩn chỉ áp dụng cho những hành khách có khả năng tự mang và sắp xếp hành lý. Các trường hợp cần sự hỗ trợ của nhân viên sẽ không được chấp nhận.

Còn về việc lưu trữ, hãng này cho biết trong một số trường hợp, hành lý này có thể được sắp xếp tại hầm hàng, hoặc trong ngăn để hành lý xách tay. Về hình thức thanh toán sẽ được thực hiện ngay tại cửa ra tàu bay, bằng thẻ tín dụng của hành khách hoặc người đi cùng.

Từ ngày 3/11, hãng hàng không quốc gia sẽ triển khai chính sách thu phí hành lý xách tay quá tiêu chuẩn tại cửa ra máy bay (Ảnh: VNA).

Trường hợp vượt quá kích thước hành lý xách tay tiêu chuẩn sẽ chịu mức phí bằng một kiện hành lý ký gửi quá kích thước. Riêng hành lý đồng thời vượt cả trọng lượng tối đa 10kg và kích thước tiêu chuẩn sẽ bị thu phí bằng một kiện hành lý ký gửi cồng kềnh tại sân bay.

Trên website của Vietnam Airlines, mức giá hành lý tính cước tại sân bay mua thêm tiêu chuẩn trên hành trình nội địa Việt Nam là từ 600.000 đồng. Còn chặng quốc tế theo hành trình bay và khu vực tính theo giá USD.

Ví dụ, trên các đường bay nội địa, một kiện hành lý ký gửi nặng 23kg có giá khoảng 600.000 đồng. Do đó, nếu hành lý xách tay của hành khách vượt quá quy định (tối đa 10kg hoặc 1 kiện), mức phí áp dụng tại cửa ra máy bay sẽ là 600.000 đồng/kiện. Việc thanh toán có thể thực hiện bằng thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ hoặc tiền mặt, tùy điều kiện hạ tầng thanh toán tại từng sân bay.